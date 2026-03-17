Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că roș-albaștrii vor vota împotriva lui Răzvan Burleanu (41 de ani), la alegerile pentru șefia FRF.

Becali susține că, în cazul în care actualul președinte al FRF va câștiga un nou mandat, va merge la TAS pentru a contesta alegerile, din același motiv pentru care a făcut-o deja și Ilie Drăgan (41 de ani), contracandidatul lui Burleanu.

FCSB va vota împotriva lui Răzvan Burleanu: „Mergem la TAS”

„Am decis ca MM Stoica să se ducă miercuri la Adunarea Generală a FRF și va vota împotriva lui Răzvan Burleanu. După Adunare, vom merge la TAS și vom contesta alegerea lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte.

Este în ilegalitate, nu mai avea dreptul să fie ales, pentru că a depășit numărul de mandate.

Nu am nimic cu Răzvan Burleanu, dar fac acest lucru pentru demnitatea mea. Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

TAS nu a suspendat alegerile FRF

Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) a analizat cererea de suspendare a Adunării Generale dedicate alegerilor, după cererea depusă de Ilie Drăgan (41 de ani).

Validitatea candidaturii lui Răzvan Burleanu se va judeca în regim normal, iar decizia TAS va fi aflată după alegerile care vor avea loc în cadrul FRF.

După decizia luată de tribunalul de la Lausanne, Ilie Drăgan a oferit și o scurtă declarație pentru GOLAZO.ro: „Mă pregătesc de alegeri și continuăm acțiunea la TAS ulterior!”.

Suspiciuni în interiorul FRF

Demersurile lui Ilie Drăgan sunt privite cu suspiciune în interiorul Federației, unde există întrebări legate de rapiditatea și resursele folosite pentru deschiderea procedurilor.

În paralel cu acțiunea de la TAS, Ilie Drăgan s-a adresat și la Tribunal, pentru anularea alegerilor. Prima instanță i-a respins cererea, pe 11 martie, dar acesta a făcut apel.

„Ideea nu este că a făcut apel la Tribunal, e dreptul lui, ci că l-a făcut în mai puțin de o oră de când s-a comunicat hotărârea.

Fizic nu avea timp să fie redactat apelul atât de repede. Întrebarea este cine se află în spatele lui sau a lor. Cert este că sunt pregătiți, că au bani de taxe. TAS nu este ieftin.

Documentul este scris bine, de cineva care cunoaște atât dreptul, cât și specificul TAS și al dreptului sportiv”, au dezvăluit sursele GOLAZO.ro.

Întrebat de GOLAZO.ro cine îl reprezintă în litigiu cu FRF, Ilie Drăgan a refuzat să divulge numele avocatului. Din informațiile redacției acesta este un consilier juridic tânăr, nu foarte cunoscut în breasla avocaților.

Răzvan Burleanu: „Sunt convins că voi câștiga”

Răzvan Burleanu se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției, și ultimul, conform statutului Federației.

Invitat în episodul 2 al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Răzvan Burleanu anunțase în premieră că va candida pentru un nou mandat la șefia FRF.

În 2014, Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi

În 2018 a câștigat vs Lupescu: 168-78

⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

