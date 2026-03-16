Dan Udrea Moralitatea dinastiei Burleanu
Opinii

Dan Udrea Moralitatea dinastiei Burleanu

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 17:44
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 18:08
  • Azi, șeful FRF i-a îndemnat pe arbitri să nu respecte principiul de bază al meseriei lor. Miercuri, va deveni și el ce îi acuza pe Mircea Sandu și Gică Popescu.
  • Miercuri, 18 martie, Burleanu candidează pentru al patrulea mandat în fruntea Federației Române de Fotbal. Statutul prevedea maximum 3 mandate.
  • În 2014, îl acuza pe Gică Popescu de faptul că „nu va respecta principiul de a nu sta mai mult de două mandate la FRF, deci după dinastia Mircea Sandu va urma dinastia Popescu”.

Răzvan Burleanu a mai prezentat astăzi un parteneriat comercial al FRF. Ocazie cu care a discutat și despre alte teme la zi din fotbalul românesc: iminenta instalare a lui Hagi ca selecționer, Vassaras, Istvan Kovacs, arbitrajele din ultima vreme.

„Coruptul” Lupescu l-a inventat pe Kovacs, cu care Burleanu se laudă azi că e peste Rainea

A ținut să-l „tăvălească” pe Ionuț Lupescu, cel care criticase arbitrajul din Rapid - Dinamo. L-a acuzat de corupție și de faptul că s-a ocupat de delegări în vremuri tulburi pentru arbitrajul românesc, dar a uitat să spună ceva important: Istvan Kovacs, numit azi de Burleanu “cel mai bun arbitru român din istorie“, a fost propulsat, promovat și susținut tocmai de Lupescu, pe când nimeni din fotbalul nostru nu-l știa pe arbitrul care atunci avea doar 22 de ani.

În plus, chiar e o exagerare să spui că Istvan Kovacs e cel mai bun arbitru român din istorie! Burleanu e tânăr, abia trecut de 40 de ani, însă un șef de FRF ar trebui să cunoască istoria arbitrajului românesc.

Nu poți să-l ignori pe Nicolae Rainea doar pentru că nu ai fost contemporan cu el! Comparația CV-urilor Rainea vs Kovacs infirmă total și abrupt ce susține Burleanu:

PerformanțăRAINEAKOVACS
Finală de Campionat European1-
Prezențe la CM cu meciuri arbitrate3-
Finală de Champions League11
Supercupa Europei11
Alte finale de cupe europene22

Arbitrul care îndreaptă o eroare cu altă eroare nu e arbitru

Burleanu a mai avut un moment de rătăcire azi, atunci când a încercat să diminueze eroarea pe care Radu Petrescu a făcut-o la Petrolul - FC Argeș. A fost o greșeală atât de gravă, încât toată credibilitatea din jurul arbitrajului, pe care a tot invocat-o Burleanu s-a spart în mii de cioburi.

Șeful FRF însă o minimalizează cu un argument stupefiant: „Întrebarea mea este următoarea: este moral să-ți fi dorit să fi marcat un gol dintr-un fault care nu a existat? Fiindcă așa au stat lucrurile atunci când vorbim despre greșeala lui Radu Petrescu”.

Cum?!? Președintele FRF face apel la moralitate, înaintea unor regulamente și a Legilor Jocului? Practic, Burleanu îndeamnă toți arbitrii să facă exact ce e cel mai grav pentru această meserie: să fluiere în compensație și să îndrepte o eroare cu o altă eroare!

Răzvan Burleanu Răzvan Burleanu
Răzvan Burleanu

Pe șmecherie juridică, va fi al treilea mandat. Moral și faptic, e al patrulea

Dar dacă Burleanu face apel la moralitate, atunci ar trebui să răspundă la o întrebare, care apare în cazul candidaturii sale pentru al 4-lea mandat, deși în statut scrie că limita maximă e de 3 mandate.

FRF se apără, susținând că a schimbat statutul în 2016 și că, de când e activă în regulament noua prevedere, Burleanu a bifat, de fapt, doar alegerile câștigate în 2018 și 2022 și că abia acum ar fi al treilea. O șmecherie juridică învățată și preluată de la FIFA și UEFA.

Dar, domnule Burleanu, ar fi moral să vă doriți încă un mandat, care ar fi al 4-lea, deși în regulamentul dumnevoastră scrie că nici o persoană nu poate avea mai mult de 3?

Dinastie? Burleanu îi zice „guvernanță”

De răspuns ați făcut-o încă din 2014, când ați acuzat că „dacă vine Gică Popescu la Casa Fotbalului se va instala o nouă dinastie, fiindcă el nu va respecta principiul ca un președinte să nu stea mai mult de două mandate, cum propun eu, așa cum nici Mircea Sandu nu a respectat. Și, după dinastia Sandu, probabil va fi dinastia Popescu, care ar însemna alți 16 ani sau 20 sau 24 de ani“.

Burleanu va ajunge în 2030 la 16 ani consecutivi în fruntea FRF. Când e vorba de a apăra pe cine trebuie, e bună moralitatea. Când trebuia să-i atace pe Mircea Sandu și Gică Popescu, amintea și de dinastii. Când apare însă interesul personal, moralitatea moare, iar dinastia se transformă în „bună guvernanță”.

FRF Ionut Lupescu coruptie razvan burleanu moralitate
Știrile zilei din sport
Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 35 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share