Dan Udrea Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 10:45
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 10:45
  • În două derby-uri cu Rapid, două faze asemănătoare au fost judecate complet diferit, dar de fiecare dată împotriva lui Dinamo

Dinamo s-a comportat diferit de alte cluburi în ultimele două sezoane. Diferit față de cei care au făcut scandal, care au acuzat arbitrajul, care au pus presiune.

Dinamo, onestă!

Dinamo s-a comportat civilizat, n-a jignit, Kopic a refuzat să discute despre arbitraj chiar și atunci când avea motive să se plângă.

Dinamo a respectat la cel mai înalt nivel tot ce face Vassaras, din moment ce la ultima întâlnire a grecului cu cluburile a trimis acolo președintele, antrenorul principal și căpitanul de echipă. A fost singura echipă reprezentată într-un asemenea mod.

Dinamo, defavorizată!

Și cu ce s-a ales Dinamo în schimbul acestei atitudini oneste, civilizate, atipice pentru un club din România? Cu două faze aproape identice, în două derby-uri cu Rapid, pe care arbitrii le-au tratat complet diferit, dar ambele împotriva lui Dinamo:

  • Duelul Mărginean-Daniel Paraschiv, din primul meci pe 2026, a fost judecat fault de cuplul Colțescu (VAR) - Vidican (central). Gol anulat lui Dinamo la 0-0, se termina 2-1 pentru Rapid.
  • Duelul Borza - Musi, din meciul de sâmbătă, a fost apreciat ca fiind regulamentar de cuplul C. Popa (VAR) - Istvan Kovacs (central). Golul Rapidului nu este anulat, la 2-1 pentru Dinamo, se termină 3-2 pentru Rapid.

Dani Coman a făcut scandal, Argeș a fost ajutată

Andrei Nicolescu a anunțat imediat după meci că s-a terminat cu respectul la adresa lui Vassaras. Ceva asemănător a susținut și Kopic. Târziu, prea târziu s-a trezit Dinamo!

În arbitrajul românesc a acționat mereu teama de gura și presiunea cluburilor.

Cel mai recent și mai bun exemplu e cazul Radu Petrescu. Discursul lui Dani Coman a fost violent, dar și-a atins scopul: Vassaras l-a primit în birou, i-a desecretizat convorbirea arbitrilor, după care FC Argeș a fost ajutată de arbitri să o bată pe Farul și să intre în play-off. Așa merg lucrurile.

„În România, dacă nu faci scandal nu ai parte de arbitraje corecte”. A spus-o Gică Popescu, președintele unui club care joacă în Liga 1 de peste un deceniu.

Fotbal versus viața de zi cu zi

E exact cum spune Popescu. Dar așa se întâmplă nu doar în fotbal. Respectarea regulilor, atitudinea corectă, umilă, privirea în pământ și gura închisă nu te ajută la nimic în România, indiferent de situația în care te afli.

  • Dacă ești la o coadă mare în supermarket și se mai anunță deschiderea a încă unei case, dacă stai ca fraierul și aștepți la rând să se meargă acolo, în ordinea celor de la coadă, atunci vei fi ultimul, fiindcă se va da năvală, nu se va respecta ordinea dictată de bun-simț. 
  • Dacă te încadrezi pe banda din stânga la semafor, pentru a face stânga și aștepți cuminte, o sa vezi cum alții circulă pe banda de înainte și apoi virează brusc în fața ta, pentru a face stânga. Dacă taci și accepți, ești luat de prost.
  • Nu vi s-a întâmplat să așteptați la rând, într-un spital de stat, și să vedeți cum unii care ajungeau la mult timp după ce v-ați pus la coadă să aibă acces în cabinet? Dacă ați tăcut, atunci n-ați rezolvat nimic. V-ați revoltat, probabil că s-a rezolvat.
  • Vă găsiți locul de parcare ocupat. Nu chemați Poliția, nu aveți unde să lăsați mașina. Chemați Poliția, se va rezolva, e drept, probabil și după un scandal cu cel care tot el vă va reproșa că ați apelat la Poliție.

Dinamo, pană sâmbătă seara, a fost fraieră

Sunt multe alte exemple care confirmă că în fotbal e ca în viața de zi cu zi. Taci, înghiți nedreptăți și crezi că respectul și comportamentul civilizat sunt calea. De fapt, ești luat de fraier și ai numai de pierdut.

Faci scandal, strigi, te revolți, atunci ai o șansă să realizezi ce vrei. Dinamo, până sâmbătă seara, a făcut parte din prima categorie.

