Atac la patronii din fotbal  Erik ten Hag trage un semnal de alarmă: „Situația devine din ce în ce mai extremă” » Legătura cu FCSB

Erik ten Hag (55 de ani), fostul antrenor al lui Manchester United, a vorbit despre intervențiile conducerilor cluburilor în activitățile antrenorilor.

Acest obicei este tot mai întâlnit în lumea fotbalului, crede olandezul.

Declarațiile lui Erik ten Hag vin după demiterile lui Enzo Maresca de la Chelsea, Ruben Amorim de la Manchester United sau Xabi Alonso de la Real Madrid.

Erik ten Hag: „Tot mai mulți proprietari vor să-și lase amprenta”

Erik ten Hag, fost antrenor la Manchester United și la Bayer Leverkusen, a vorbit despre obiceiul patronilor de a se implica în treburile antrenorilor.

Astfel de intervenții au devenit o obișnuință și la campioana României, FCSB. Finanțatorul echipei, Gigi Becali, se implică constant în alcătuirea echipei de start și anunță adesea primul „11” cu câteva zile înainte de meciuri.

„Așa este lumea fotbalului. Uitați-vă la Xabi Alonso de la Real Madrid. Se întâmplă și lui, chiar dacă este cel mai bun manager din Europa. Se întâmplă aproape tuturor managerilor.

Situația devine din ce în ce mai extremă. Tot mai mulți proprietari se alătură cluburilor și vor să-și lase amprenta.

În general, ei au foarte puține cunoștințe despre acest domeniu. Directorii tehnici iau adesea decizii oportuniste atunci când rezultatele sunt dezamăgitoare”, a declarat Erik ten Hag, conform dailymail.co.uk.

Enzo Maresca a plecat de pe banca londonezilor din cauza unor intervenții ale conducerii în deciziile sale legate de alcătuirea primului „11”.

Ten Hag a preluat banca „diavolilor roșii” în 2022 și a fost demis doi ani mai târziu. „Desigur că a fost dezamăgitor”, a spus acum tehnicianul olandez despre decizia clubului de atunci.

Ulterior, acesta a preluat banca tehnică a celor de la Bayer Leverkusen, în vara anului 2025, dar a fost demis după doar 3 meciuri.

128 de meciuri a pregătit-o Erik ten Hag pe Manchester United. A obținut 72 de victorii, 20 de egaluri și 36 de înfrângeri

Ten Hag, o nouă funcție

După despărțirea de Bayer Leverkusen, în septembrie 2025, Erik ten Hag a acceptat propunerea celor de la Twente și de a deveni noul director tehnic al echipei. În tricoul formației olandeze, ten Hag a bifat 257 de apariții, a marcat 6 goluri și a oferit 11 pase decisive.

„Am fost demis (n.r. - de la Bayer Leverkusen) fără să am șansa de a demonstra că abordarea mea funcționează.

Dacă vă uitați la CV-ul meu, a fost întotdeauna destul de bun. Modul meu de lucru a dus întotdeauna la succes”, a spus olandezul la prezentarea sa.

În ceea ce privește o potențială revenire în funcția de antrenor, Erik ten Hag a adăugat:

„Nu se știe niciodată. Fotbalul este imprevizibil. Vreau să realizez ceva aici. Vom vedea ce se va întâmpla după aceea. Și ce părere are lumea despre asta, ei bine… Eu îmi trăiesc propria viață”.

De-a lungul carierei de antrenor, ten Hag le-a mai pregătit pe Go Ahead Eagles, Utrecht sau Ajax.

