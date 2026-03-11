Diana Șucu a jignit un fotbalist, dar și pe unii dintre invitații emisiunilor posturilor TV de sport. Care e scopul?

Ea spune: “Mă deranjează când critica vine de la oameni care n-au demonstrat nimic”. Urmează demonstrația, în acest articol

Dan Șucu n-a mai dialogat cu suporterii printr-un interviu de presă, ca patron al Rapidului, de o foarte lungă perioadă de timp. În schimb, de vorbit a vorbit Diana Șucu. Soția celui care conduce clubul din Giulești a avut un dialog cu Robert Niță, la Fanatik.

Dincolo de faptul că n-a fost un produs jurnalistic în sine, ci o conversație între doi oameni din același club (păstrând proporțiile, ca și cum MM Stoica i-ar lua un interviu lui Gigi Becali), cel mai important lucru din „interviu” a fost felul în care doamna s-a arătat deranjată că soțul ei nu este apreciat la adevărata valoare.

Ce spune Diana Șucu

Și a avut un discurs dur, spre foarte dur, la adresa celor din studiourile TV. Iată unul dintre pasaje:

“Critica, în general, e constructivă. Dar mă deranjează atunci când vine de la oameni care n-au demonstrat nimic. Și nu mă deranjează critica vizavi de mine, ci când mă uit special la emisiunile astea sportive.

Acolo sunt oameni care, sincer, nu prea au făcut nimic în viețile lor, nu prea au strălucit și vin și își dau cu părerea, emit tot felul de păreri vizavi de ceea ce face Dan la Rapid sau la Genoa. Sunt oameni care n-au demonstrat mai nimic.

N-au reușit, singurul lucru pe care l-au reușit e acela că merg într-o emisiune TV, de unde primesc 100 - 200 de euro, nu? Și se așază pe un scaun și aruncă cu lături, efectiv, în munca unui om.

La urma urmei, soțul meu face ceea ce face, chiar dacă greșește - și probabil că și greșeșete - dar greșește pe munca lui, pe banii lui. Nu sunt bani furați de la stat, nu a făcut pușcărie pentru că a furat. Pur și simplu, a muncit de la 20 de ani”

Experții despre care Diana Șucu spune că “dau din gură pe 100 - 200 de euro”

Merită o analiză pe text, mă rog, pe vorbele doamnei Șucu.

În viziunea ei, cei care sunt în mod constant în emisiunile TV nu prea au făcut nimic în viețile lor. Nu au strălucit, mai precis. Sunt chiar și luați peste picior, fiindcă se complac să câștige doar 100-200 de euro pentru a merge „să dea din gură”.

Nivelul financiar e rostit de doamna Șucu într-un sens peiorativ, ca și cum e înjositor să câștigi doar atât. Deși, tot ea a povestit, cu altă ocazie, că avea un salariu pe care îl considera bun atunci când era angajată la TVR: 3.000 de euro, deci chiar media a 100-200 de euro pe apariție în jurnalul de știri pe care îl prezenta.

Până aici, experții de astăzi au măcar competența doamnei Șucu de a se exprima în spațiul public. Unde mai pui că unii au fost pe la Mondiale și Europene, alții prin Champions League sau au trofee câștigate ca fotbaliști, antrenori, conducători.

Diana și Dan Șucu. FOTO instagram.com/sucudiana

Șucu nu mai e “Șucu de la Mobexpert”, ci e “Șucu de la Rapid”

Doamna Șucu argumentează, în favoarea soțului, că și dacă greșește o face pe munca și banii lui. Și? Dacă la Mobexpert profitul e personal, clubul Rapid nu înseamnă doar banii lui Dan Șucu.

La fotbal și mai ales la un asemenea club-fenomen, născut, crescut și întreținut din pasiunea atâtor generații de suporteri, lucrurile stau altfel.

Nimeni nu l-a obligat pe Șucu să intre în această horă, dar odată intrat, și-a asumat că lumea îl va aplauda sau critica, după caz, pe Șucu de la fotbal, nu pe Șucu de la Mobexpert.

Deși mobilă face de 30 de ani, iar în fotbal investește doar de câțiva ani. Acestea sunt regulile la fotbal: banii lui sunt banii lui, dar rezultatele și efectele îi privesc pe toți cei implicați afectiv și numai: suporteri, microbiști, comentatori.

“Banii pe care el îi bagă în fotbal nu sunt bani furați de la stat, nu a făcut pușcărie pentru că a furat”. A zis cineva că soțul doamnei Șucu a furat sau că a luat bani de la stat? Nu. De fapt, mesajul se vrea o trimitere subtilă la afacerile, dosarele sau condamnările altor oameni din fotbal, rivali cu Șucu.

Reperul, lăturile, foca și celebrul citat al lui Einstein

Dar și aici doamna Șucu amestecă atât de tare lucrurile, încât nu prea mai înțelegi cine îi e reper și strălucește și despre cine spune că trebuie interzis la TV fiindcă “aruncă efectiv cu lături în munca unui om”.

Enumeră la grămadă oameni “care n-au realizat nimic în viața lor, neica nimeni”, cu alții despre care crede că “au făcut ceva mare, au strălucit”, dar în trecutul cărora apar fie condamnări, fie fapte reprobabile (vezi Mutu și Gică Popescu).

Că vrea să-și susțină soțul e de înțeles și chiar de apreciat. Că jignește unii dintre colaboratorii televiziunilor de sport ne amintește de un citat celebru al lui Einstein: „Ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat la școală e educația”.

Când mai și umilește un fost fotbalist al Rapidului, portarul Drăghia, pe care l-a portretizat drept gras ca o focă, fiindcă avea surplus de kilograme, atunci Doamna Șucu intră direct în categoria acelor patroni cu eticheta pe care e imprimat chipul lui Gigi Becali: adică cei care batjocoresc un jucător în spațiul public.

N-aș vrea ca Diana Șucu să trăiască momentul în care fiul ei cel mic va juca la un alt club decât Rapid, iar patronul, antrenorul sau altcineva de la acea echipă și-ar permite să-l jignească sau batjocorească prin declarații. Își va aduce aminte de ce a spus acum despre Drăghia și va realiza cât de mult a greșit! Fiindcă a greșit rău.

Cine și de ce e preluată Diana Șucu?

Pe parcursul dialogului cu Robert Niță, Diana Șucu spune că “am observat că, ușor-ușor, pot să devin un influencer redutabil. Fiecare postare de-a mea e preluată de presă”. Are dreptate, e foarte preluată în mass-media.

Întrebarea la care ar trebui să-și și să ne răspundă e următoarea: ce postează și spune este interesant pentru că ea e o importantă personalitate publică și a realizat lucruri mari în viață sau în cariera de jurnalistă?

Ori e preluată doar pentru că e soția lui Dan Șucu, patron la Rapid, Genoa, președinte al Confederației Patronale Concordia, mare dezvoltator imobiliar și om de afaceri cu o avere care se îndreaptă spre un miliard de euro?