A vrut să se retragă la 27 de ani Un campion mondial face dezvăluiri cutremurătoare despre accidentările grave suferite în carieră
Lisandro Martinez FOTO Imago
A vrut să se retragă la 27 de ani Un campion mondial face dezvăluiri cutremurătoare despre accidentările grave suferite în carieră

Alexandru Smeu
Publicat: 15.01.2026, ora 13:09
Actualizat: 15.01.2026, ora 13:09
  • Lisandro Martinez (27 de ani), jucătorul celor de la Manchester United, a dezvăluit că a luat în calcul să se retragă după ce a suferit o serie de accidentări grave

Campion mondial cu Argentina în 2022, „Licha” a lipsit de pe teren timp de nouă luni, după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior.

Evenimentul nefericit a avut loc pe 2 februarie 2025, în timpul meciului Manchester United - Crystal Palace, scor 0-2.

Lisandro Martinez a vrut să se retragă la 27 de ani

Stoperul a fost supus unei intervenții chirurgicale și a revenit pe gazon în luna noiembrie a anului trecut, culmea, tot într-un meci cu Crystal Palace, de această dată câștigat de „diavoli”, 2-1, chiar pe Selhurst Park

De-a lungul perioadei petrecute pe Old Trafford, Martinez s-a confruntat cu o serie de accidentări grave, iar într-un interviu acordat recent a declarat că a fost la un pas să agațe ghetele în cui la doar 27 de ani.

„Simți că nu mai ești jucător de fotbal. Simți durere și crezi că nu vei mai juca niciodată fotbal.

Un dezechilibru mental și fizic... Sincer, când mă gândesc astăzi, nu știu cum am reușit. M-am agățat de oamenii din jurul meu, de familie și prietenii mei.

Momentul contactului dintre Lisandro Martinez și Ismaila Sarr, care a dus la accidentarea gravă a fotbalistului de la Manchester United/ Foto: IMAGO Momentul contactului dintre Lisandro Martinez și Ismaila Sarr, care a dus la accidentarea gravă a fotbalistului de la Manchester United/ Foto: IMAGO
Momentul contactului dintre Lisandro Martinez și Ismaila Sarr, care a dus la accidentarea gravă a fotbalistului de la Manchester United/ Foto: IMAGO

După primele două sau trei săptămâni, ca să fiu sincer, nu am mai vrut să joc fotbal.

Și apoi, bineînțeles, devii mai conștient, primești acel sprijin”, a declarat Lisandro Martinez pentru AFA Estudio, citat de dailymail.co.uk.

57 milioane de euro
plătea Manchester United pentru transferul lui Lisandro Martinez de la Ajax, în vara lui 2022

Un alt moment propice al carierei lui Lisandro a avut loc în aprilie 2023. Atunci, jucătorul argentinian a suferit o fractură a osului metatarsian într-un meci cu Sevilla, scor 2-2, care l-a ținut departe de gazon timp de 180 de zile în două perioade separate.

El a lipsit de la înfrângerea din finala Cupei Angliei din 2023 împotriva lui Manchester City și a ratat și înfrângerea din finala Europa League împotriva lui Spurs din luna mai a anului trecut.

Lisandro Martinez: „O luptă constantă zi de zi”

Vorbind despre recuperarea sa, Martinez a adăugat:

„Nu trebuie să alegi calea ușoară. Calea ușoară este pur și simplu să renunți și asta e tot.

Dar, spun mereu, în fața adversității îți arăți adevăratul caracter. Așa că m-am reconectat cu mine însămi, m-am reconectat cu rădăcinile mele, cu cine sunt, cu valorile mele și am dat totul, zi de zi.

Pentru mine, a fost o luptă constantă, iar meciul meu era în fiecare zi la sală. Apoi am făcut terapie, încercând mereu să mă perfecționez în fiecare aspect, și atunci mi-a fost clar ce îmi doream. Să încerc să devin cea mai bună versiune a mea, să dau tot ce am mai bun, să văd cât de departe pot ajunge.

Și adevărul este că, cu fiecare lună care trecea, vedeam rezultatele, vedeam cum deveneam mai puternic, iar astăzi, pe teren, mă simt excelent și pot spune că datorită acelor zile, ei bine, de suferință, de nerenunțare - astăzi avem rezultatele”, a concluzionat Martinez, potrivit sursei citate.

101
meciuri a bifat Martinez pentru Manchester United. A marcat 3 goluri

