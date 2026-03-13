Opinii

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 19:18
  • Naționala de fotbal a Iranului nu va fi prezentă la Cupa Mondială din această vară. Nu pentru că i-ar fi interzis accesul FIFANTINO sau Statele Unite, care sunt același lucru. Așa a hotărât conducerea Iranului. De ce?

Iranienii ar fi putut face meciuri memorabile acolo, întâlnind naționale de primă clasă. Microbiștii din Iran, care iubesc fotbalul la nebunie, ar fi fericiți să-i vadă chiar și pierzând toate meciurile. Exista și posibilitatea de a se confrunta cu echipa SUA și să încerce s-o învingă.

Însă toate astea nu-i interesează pe satrapii Iranului. Ei sunt stresați de un singur lucru: că băieții, aidoma naționalei feminine, vor refuza întoarcerea în țară, rămânând la Marele Satan. Sigur, hașișinii Gardienilor Revoluției Islamice îi pot urmări și omorî, cum se poate întâmpla și cu fetele rămase în Australia, dar ar fi o bătaie de cap în plus, într-o situație și așa complicată a războiului împotriva tuturor pe care-l duce Iranul.

Vă mai amintiți cum, la sfârșitul anilor `80, foarte greu se mai aprobau deplasări în Occident ale sportivilor români, căci „rămâneau” pe capete? Așa a ajuns Nadia să fugă peste graniță…

Orice dictatură devine un lagăr de concentrare pentru propriul popor.

SUA iran razboi cm 2026 mondial neprezentare
Știrile zilei din sport
Opinii
Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
14.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share