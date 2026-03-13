Naționala de fotbal a Iranului nu va fi prezentă la Cupa Mondială din această vară. Nu pentru că i-ar fi interzis accesul FIFANTINO sau Statele Unite, care sunt același lucru. Așa a hotărât conducerea Iranului. De ce?

Iranienii ar fi putut face meciuri memorabile acolo, întâlnind naționale de primă clasă. Microbiștii din Iran, care iubesc fotbalul la nebunie, ar fi fericiți să-i vadă chiar și pierzând toate meciurile. Exista și posibilitatea de a se confrunta cu echipa SUA și să încerce s-o învingă.

Însă toate astea nu-i interesează pe satrapii Iranului. Ei sunt stresați de un singur lucru: că băieții, aidoma naționalei feminine, vor refuza întoarcerea în țară, rămânând la Marele Satan. Sigur, hașișinii Gardienilor Revoluției Islamice îi pot urmări și omorî, cum se poate întâmpla și cu fetele rămase în Australia, dar ar fi o bătaie de cap în plus, într-o situație și așa complicată a războiului împotriva tuturor pe care-l duce Iranul.

Vă mai amintiți cum, la sfârșitul anilor `80, foarte greu se mai aprobau deplasări în Occident ale sportivilor români, căci „rămâneau” pe capete? Așa a ajuns Nadia să fugă peste graniță…

Orice dictatură devine un lagăr de concentrare pentru propriul popor.