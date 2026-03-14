Opinii

alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 23:41
alt-text Actualizat: 14.03.2026, ora 23:46
  • Rapid a câștigat cu 3-2 la capătul unei partide în care a revenit de două ori și a exploatat slăbiciunile lui Dinamo.

Ești vulnerabil când ai un lot mai slab și când domnii arbitri miros care sunt acum polii de putere ai campionatului. Istvan Kovacs fără VAR este ca mireasa încălțată în adidași. Și cu VAR tot un arbitru slab rămâne.

Atmosferă frumoasă pentru cine nu știe sau nu aude ce se scandează din tribune. Nu trebuie să ne împăcăm cu „așa e pe stadioane”. Dar pe stadioane când se aud mai puține porcării și se joacă mai mult fotbal este frumos.

Rapid-Dinamo 3-2 a fost un meci bun, cu calitate, ritm, înverșunare și cu o întoarcere de scor a elevilor lui Gâlcă. Și cu o mare greșeală de arbitraj care probabil a influențat mult scorul final. Golul de 2-2, înscris de Petrila cu un șut formidabil din afara careului, a fost precedat de un fault al lui Borza asupra lui Musi.

Legea compensației

Un fault atât de evident, atât de lipsit de echivoc încât orice explicație a unui expert în arbitraj este inutilă. Istvan Kovacs nu a fluierat fault pentru că este un arbitru slab și pentru că mușchii lui lucrați la sală s-au simțit datori să presteze în compensație.

Compensație pentru acel penalty rapid din care Dinamo deschidea scorul în minutul 9 prin Armstrong. Care Armstrong ar fi trebuit să primească nu unul, ci două cartonașe galbene în derularea primei reprize. Deci să fi fost eliminat. Dar o greșeală nu se compensează cu alta poate și mai mare.

Alte resurse, alt respect

Revenind la fotbal, de parcă arbitrajul ar fi altceva decât fotbal, este clar că Rapid a câștigat și pentru că are alte resurse decât Dinamo. De lot și de logistică. Dinamo a jucat peste nivelul ultimelor 3 meciuri, dar a pierdut încă o dată pentru că printre altele are un portar mediocru.

Teoretic, Epassy nu este vinovat la nici unul dintre cele 3 goluri încasate. Dar pasivitatea de la primul gol, cel înscris de Grameni, și lipsa de reacție la ultimul, al lui Vulturar, nu pot fi trecute cu vederea. Dacă nu aperi decât niște șuturi banale și nu scoți nimic din cele pe care scrie gol nu te califici să fii un portar bun.

11 de ani de eșecuri mărețe

Grameni este un jucător recâștigat de insistența lui Gâlcă, Moruțan are o limpezime a pasei pe care nu prea o vezi la noi în campionat. Petrila este jucător de națională oricum l-ai cântări, în schimb Dobre a prins un meci de uitat fix în momentul în care lui Lucescu îi cad ca popicele variantele de atacanți.

Rapid a câștigat și lasă Dinamo pe ultimul loc al play-off-ului și la 11 ani fără victorie în meciurile directe. O statistică rușinoasă, care necesită o muncă de reabilitare aproape imposibilă. Cine credea că echipa lui Kopic este marea revelație a campionatului trebuie să mai reflecteze.

Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out  » Farul a învins-o pe Petrolul
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Dinamo, probleme de lot cu Craiova Cum ar putea arăta primul „11” al roș-albilor joi seară: apărarea e țăndări
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Și tu, Mirele?

12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Semnul monstrului, semnul curajului

Secretul din Dubai

Ne ceartă Tase și Pancu!

Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”
