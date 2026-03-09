Cristian Geambașu „Mașina de tocat carne”
Cristian Geambașu „Mașina de tocat carne"

alt-text Cristian Geambașu
Publicat: 09.03.2026, ora 16:25
Actualizat: 09.03.2026, ora 16:29
  • Așa a caracterizat fotbalul al 3-lea căpitan al lui Atletico. Doar că mașina asta cu meciuri din ce în ce mai multe îi asigură spaniolului de 31 de ani un salariu anual de peste 6 milioane de euro.
  • Gimenez joacă din când în când o dată la 3 zile și spune că nu mai poate. Cum putem să-i ajutăm pe fotbaliști? Idei?

Jose Maria Gimenez, al treilea căpitan al lui Atletico Madrid, s-a enervat în timpul unui interviu recent.

Supărarea veteranului care evoluează pentru Atleti din 2013 nu a fost provocată de întrebarea incomodă a ziaristului, ci tocmai de faptul că acesta îi ridicase mingea la fileu.

Întrebarea era legată de numărul tot mai mare al meciurilor pe care trebuie să le dispute echipele de top. Reporterul i-a amintit că marți este programat Atletico-Tottenham în prima manșă a optimilor Champions League, asta după ce madrilenii jucaseră sâmbătă, 7 martie, contra lui Real Sociedad (3-2). Iar Gimenez a izbucnit.

E timpul să ne odihnim acum. Fotbalul a devenit o mașină de tocat carne. Ne punem corpul în pericol, suntem clovnii circului și trebuie doar să jucăm când ni se spune să jucăm. Jose Maria Gimenez, declarație preluată de Marca.com

Clovnii de milioane

Inspirată metafora cu mașina de tocat carne. Și aceea cu clovnii, deși un pic forțată. Dar ceea ce bate toate metaforele și epitetele este de fapt ipocrizia. Clar, nu e ușor să joci o dată la 3 zile timp de 10 luni pe an. Deși dai cu piciorul în minge, nu elaborezi teorii matematice.

Câți dintre oamenii de rând nu și-ar dori să fie „clovni” și să intre în mașina de tocat carne pe salariile pe care le au fotbaliștii de la marile echipe?

De exemplu, senor Gimenez, fotbalist fruntaș la Atletico Madrid, are un salariu anual brut de 6.250.000 de euro. În doar câțiva ani, dacă ești om chibzuit, te asiguri pe viață tu și familia ta pe timp de mai multe generații.

Fotbalist vs medic chirurg, 27

E un venit foarte mare oricum am privi, și care nu include bonusurile de performanță. În valoare netă, ținând cont de impozitul progresiv practicat în Spania, salariul lui Gimenez este de aproximativ 3.300.000 pe an. Lunar, înseamnă 275.000 de euro.

Prin comparație, salariul mediu net lunar al unui medic cu experiență din Spania este de maximum 7.000 de euro, ajungând la o valoare de până la 10.000 de euro doar în cazul chirurgilor de top. De 27 de ori mai puțin!

Inginerii cu înaltă calificare, inclusiv cei software câștigă cel mult 3.500-4.000 de euro. Întrebare care unora le va suna populist. O pun totuși. A cui profesie este mai importantă pentru societate, a medicilor, a inginerilor sau a „clovnilor” care se plâng că le cedează corpul din cauza a două, trei meciuri pe săptămână?

Ce dai la schimb, o ruptură musculară?

Salariul lui Gimenez nu e cel mai mare la Atletico. Argentinianului Julian Alvarez îi intră în cont anual 11 milioane, francezului Antoine Griezmann, 12,5 milioane. Dar Julian Alvarez are dublu plus 3 meciuri disputate în acest sezon și nu s-a rupt. Ceea ce înseamnă că la mijloc este și o problemă de selecție naturală în condițiile unui calendar supraîncărcat.

Cei care ajung la nivelul de valoare și notorietate care îți oferă ocazia să accesezi un salariu de multe milioane de euro trebuie să știe că trebuie dea sistemului ceva înapoi pentru banii aceștia. Suprasolicitare fizică, plus ceva stres. Ceva stres, dar incomparabil mai puțin decât în profesiile de responsabilitate socială.

La fotbal, nu îți ia nimeni capul dacă dai pasă la adversar ca Akanji și echipa ta, Inter, e eliminată din Champions League. Dimpotrivă, ești consolat, mângâiat pe creștet. Fotbalul nu salvează vieți, nici nu educă. Doar ne distrează. Iar asta se plătește cu bani grei.

Atunci când fotbalul nu va mai interesa

Gimenez, victima mai multor accidentări, cere un timp de odihnă pe care știe că nu-l va căpăta. Nu acum. Când simți că rigorile meseriei sunt peste puterile tale, faci un pas în spate. Sau mai mulți și te retragi. Este valabil pentru toate profesiile, dar mai ales pentru cele cu vizibilitate mare.

Fotbalul se vinde încă bine, deși e posibil ca anii ce vor veni să modifice dramatic obiceiurile de consum ale publicului. Atunci, cei ca Gimenez vor cere mai multe meciuri ca să nu le scadă salariile. IA va fi atunci mașina de tocat carne. Ea va lucra în locul nostru, în sensul că ne va deposeda de joburi (încă folosim termeni fotbalistici) și va crea alte forme de divertisment.

Încă mai decerebrante decât secularul football. Așa că hai ca, deocamdată, să ne bucurăm când mai facem o ruptură musculară care ne ține departe de teren câteva săptămâni.

