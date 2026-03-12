Federico Valverde, cel pe care-l iubește orice antrenor. Și Pep Guardiola, dar nu azi, nu acum, la Real - City 3-0. I-a dat mat-trick!

La 27 de ani, uruguayanul e fotbalistul fără limite. Ancelotti ar vorbi o zi și o noapte despre el. La nesfârșit.

Federico Valverde e jucătorul pe care-l vrei în echipă. În orice echipă, cu orice antrenor, pentru orice stil. E atât de bun!

E extremă, mijlocaș, atacant, fundaș, fotbalistul total. Primul care atacă, primul care se apără, primul care face presing, recuperează și reia ofensiva.

Fede Valverde, exemplul, inspirația, căpitanul care se contopește cu Real Madrid

E căpitanul ideal, pentru că le oferă colegilor exemplul, inspirația. Nu există cineva mai potrivit acum să poarte banderola lui Real Madrid. Se contopește cu Real.

Aleargă neîncetat, exploziv, nu doar mult. Pasează bine, șutează și mai bine, e de picior drept, dar stângul e la fel de puternic și precis.

Vede jocul, îl creează și finalizează cu aceeași măiestrie.

Și e capabil să-i dea hattrick într-o repriză lui Manchester City. Lui Pep Guardiola.

Repriza carierei, Valverde. Trei goluri, al treilea e o capodoperă

Trei goluri diferite, unul mai frumos ca altul.

La primul, a profitat perfect de lansarea lui Courtois, a folosit preluarea ca autopasă, distanțându-se de O’Reilly, l-a driblat pe Donnarumma și a înscris în poarta goală.

La al doilea, a avut mingea pe stângul, în careu, și a șutat în diagonală, acolo unde portarul italian nu putea face nimic. La colț, lângă bară.

Finalul acțiunii de 3-0. Perfecțiunea atinsă de Valverde. Foto: Imago

Al treilea, fascinant, cu sombrero peste Guehi și voleu pe lângă Donnarumma transformat în spectator la spectacolul uruguayanului.

Ancelotti și jucătorul preferat: „Eu nu aș renunța niciodată la el”

Carlo Ancelotti era mereu fericit cu el pe teren. „Unii spun: dacă nu alergi, trebuie să faci diferența în fotbal. Valverde le împlinește pe amândouă. Aleargă și face diferența”.

Tot Ancelotti zicea: „Fede e de neînlocuit, datorită calității, a puterii și a inteligenței sale” .

Valverde is him.

Valverde is him.

Valverde is him. #UCL pic.twitter.com/VlDQfPPq0c — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026

Și încă o dată, don Carlo: „E dificil să-i găsești un punct slab. E jucător de echipă, decisiv. Oriunde îl pui, orice îi ceri, el înfluențează jocul. Oferă assisturi, înscrie goluri. Eu nu aș renunța niciodată la el”.

Ancelotti ar vorbi o zi și o noapte despre Valverde. La nesfârșit. Pentru că e un jucător infinit.

El îl iubește, orice antrenor îl iubește. Și Guardiola, oricând, dar nu azi, nu acum. Fede singur l-a învins pe „Bernabeu”.