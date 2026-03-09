Silviu Tudor Samuilă Firescul nefiresc  
Opinii

Silviu Tudor Samuilă Firescul nefiresc

alt-text Silviu Tudor Samuilă
alt-text Publicat: 09.03.2026, ora 08:14
alt-text Actualizat: 09.03.2026, ora 14:21
  • Mirel Rădoi încearcă imposibilul.
  • Dar cât va rezista Gigi Becali să nu fie el protagonistul?

Revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB ar fi trebuit să fie ceva firesc. Un fost căpitan/lider acceptând să-și ajute clubul de suflet la greu.

Fotbalul mare abundă de asemenea exemple – Xavi la Barcelona, Lampard la Chelsea, Gattuso la Milan sau mai aproape de zilele noastre Carrick la United, ori Arbeloa la Real. Marius Lăcătuș proceda la fel în urmă cu vreo 20 de ani, perioadă în care credea că FCSB e Steaua și accepta ba să o antreneze, ba să îi fie președinte, orice numai să se știe acasă.

Doar că anunțul preluării FCSB-ului de către Rădoi este orice, numai firesc nu. Prin stilul său de a conduce clubul, Gigi Becali a reușit să transforme normalul în anormal, iar acum, ca să nu mai înțeleagă nimeni nimic, a decis să-l aducă la echipă tocmai pe cel mai rebel dintre antrenorii fotbalului românesc.

Pentru că asta s-a dovedit a fi Rădoi în acești ani, un pur-sânge neîmblânzit, un tip evident priceput, cu ochi la jucători, cu simț tactic, un workoholic capabil, după propriile spuse, să studieze ore în șir până și execuțiile penalty-urilor adversarilor, dar totodată un încăpățânat care la cel mai mic semn al imixtiunii conducerii, pune mâna pe fitilul dinamitei și îl aprinde.

Silviu Tudor Samuilă Firescul nefiresc   Silviu Tudor Samuilă Firescul nefiresc  

E clar că Rădoi are nevoie să-și demonstreze că poate să și termine ceea ce începe, deoarece până în momentul de față, nu a dus niciun proiect de la A la Z în România.

Ori a preluat pe parcurs echipele (U21 de la Isăilă, naționala mare de la Contra, Craiova în primul mandat de la Balint iar în al doilea de la Gâlcă), ori le-a lăsat înainte să se tragă cortina (U21 părăsită în favoarea echipei mari, naționala mare pe care ar fi lăsat-o chiar dacă o califica la baraj, plus cele două mandate incomplete de la Universitatea Craiova).

Nu se deosebește cu nimic situația de acum. A acceptat să revină la FCSB în plin sezon ratat, exact când începe chinuitoarea Golgotă a play-out-ului, sperând probabil într-o repetare a ultimei sale experiențe de la Craiova. Atunci s-a folosit de finalul campionatului 2024-25 pentru a demola vechea construcție și a reclădi nu doar echipa ci și clubul pe niște principii sănătoase. Consecințele faste ale deciziilor sale le vedem și astăzi.

Doar că, pentru a ajunge la litera A și a-și procura șansa unui sezon plin ca antrenor al FCSB, el ar trebui mai întâi să depășească perioada de diagnosticare a problemelor, adică aceste două luni și jumătate, ceea ce este greu de crezut, pentru că dacă există un lucru pe care Gigi Becali îl detestă, este acela ca cineva din clubul său să-i ia fața.

Statuia lui Gig Becali

Motivul pentru care patronul FCSB a ajuns să refuze să mai lucreze cu antrenori principali, nu este pasiunea pentru tactică, ci orgoliul său supradimensionat care îi refuză împărțirea meritelor cu alții.

Când tot stadionul Ghencea striga „Lăcătuș, Lăcătuș” sau „Hagi, Hagi” la începutul acestui mileniu, Becali nu se bucura, ci suferea în tăcere și căuta, poate inconștient, modalități de a-i îndepărta, de a-i da jos de pe soclu. Doar el are voie să aibă statuie în propriul club.

Ori ce credeți că se va întâmpla în perioada următoare? Care credeți că vor fi titlurile? Pentru cine credeți că vor da drumul la televizoare suporterii la meciul cu Metaloglobus din prima etapă a play-out-ului?

Se va vorbi doar despre echipa lui Rădoi, galeria îl va celebra ca pe un salvator, iar meciul va fi urmărit exclusiv pentru Mirel. Îmi și imaginez abundența prim-planurilor cu Rădoi din timpul transmisiunii și ce efect va avea asupra patronului.

„Înțeleptul” Becali și ghinionul lui Rădoi

Poate că la început îi va plăcea rolul pe care și l-a distribuit de om înțelept, care a realizat că și-a atins potențialul maxim în fotbal și care are nevoie de profesioniști care să-i ofere detentă de Champions League.

Doar că acest gen de rol secundar nu este pentru Becali. El acceptă să nu fie protagonist, o zi, o săptămână, cel mult o lună, însă FCSB ar putea ajunge în Liga Campionilor cel devreme în toamna lui 2027, adică peste un an și jumătate. Cred că și dacă UEFA i-ar băga cele treizeci de milioane de euro visate într-un cont și i-ar garanta acces la ele în 18 luni, cu condiția să-l lase pe Rădoi să-și facă treaba în liniște, tot nu ar rezista.

Mă tem că ghinionul lui Rădoi îl reprezintă tocmai ceea ce se întâmplă acum la Craiova. A construit acolo o echipă care funcționează la fel de bine, dacă nu chiar mai bine și după plecarea lui.

Ajunge, așadar, să îi ofere lui Gigi Becali rețeta, să dea afară merele stricate de la FCSB, să aducă niște jucători noi și de acolo preia patronul frâiele, cum a tot făcut-o în ultimii ani.

gigi becali Mirel Radoi fcsb
Știrile zilei din sport
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Superliga
09.03
Orele primei etape de play-off Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Citește mai mult
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Superliga
09.03
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Citește mai mult
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Media
09.03
TVR, în pericol Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani!
Citește mai mult
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Superliga
09.03
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Citește mai mult
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:12
Așa arată Dacia Striker FOTO: Design modern, tehnologii actualizate: „O abordare pragmatică de inginerie, concentrată pe nevoile reale ale utilizatorilor”
Așa arată Dacia Striker FOTO: Design modern, tehnologii actualizate: „O abordare pragmatică de inginerie, concentrată pe nevoile reale ale utilizatorilor”
11:40
„Le mulțumesc tuturor românilor!” VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
„Le mulțumesc tuturor românilor!”  VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
11:41
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire. Cum a reacționat Cristi Chivu
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter  Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire.  Cum a reacționat Cristi Chivu
11:51
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri din sport
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Auto
09.03
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Citește mai mult
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Superliga
09.03
„O afacere sortită eșecului” Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Citește mai mult
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Superliga
09.03
„Cum să ne suspende pe noi?!” Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Citește mai mult
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Superliga
09.03
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Citește mai mult
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share