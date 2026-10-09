Norvegia, prea puternică FOTO. Înfrângere pentru naționala feminină a României în turul primei runde de play-off pentru Campionatul Mondial

Selecționata feminină a României a cedat în fața puternicei reprezentative a Norvegiei, scor 0-2, în manșa tur din prima rundă a barajului de calificare pentru turneul final mondial programat anul viitor în Brazilia .

Manșa retur va avea loc pe 13 octombrie, de la ora 19:00, pe Ullevaal Stadion din Oslo.

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Nordicele au tranșat disputa încă din prima parte a meciului găzduit de Stadionul „Arcul de Triumf” din București.

România - Norvegia 0-2 , în prima rundă de play-off pentru Campionatul Mondial de fotbal feminin

Guro Reiten a deschis scorul în minutul 10, cu un șut de la marginea careului, iar Frida Maanum a majorat diferența în minutul 34, din apropierea porții, după o respingere.

În actul secund, banca tehnică a României a căutat prospețime prin introducerea jucătoarelor Ana Maria Stanciu, Sonia Bumbar, Anda Jivan și Andrea Herczeg, însă tabela a rămas neschimbată până la fluierul final.

Echipa care se va impune în dubla manșă dintre România și Norvegia va avansa în runda a doua de play-off, unde va înfrunta câștigătoarea duelului dintre Albania și Țara Galilor (0-1 în tur).

Naționala pregătită de Massimo Pedrazzini a avut o misiune extrem de dificilă în fața unei forțe a fotbalului feminin.

Norvegia, campioană mondială în 1995 și dublă campioană europeană (1987, 1993), a aliniat la București vedete de prim rang, în frunte cu căpitanul Ada Hegerberg, prima câștigătoare a Balonului de Aur din istoria fotbalului feminin.

Au evoluat echipele:

România: Părăluță – Nagy (Stanciu 46′), Ficzay, Goder, Gered – Nicoară, Iordăchiuși (Herczeg 84′), Botojel, Ciolacu, Stancu (Bumbar 70′) – Marcu (Jivan 82′)

Părăluță – Nagy (Stanciu 46′), Ficzay, Goder, Gered – Nicoară, Iordăchiuși (Herczeg 84′), Botojel, Ciolacu, Stancu (Bumbar 70′) – Marcu (Jivan 82′) Selecționer: Massimo Pedrazzini

Massimo Pedrazzini Norvegia: Fisckerstrand – Bjelde (Jensen 78′), Bergsvand, Harviken, Blakstad – Naalsund, Engen, Reiten (Boe Risa 67′) – Maanum (Terland 67′), Hegerberg – Gaupset

Fisckerstrand – Bjelde (Jensen 78′), Bergsvand, Harviken, Blakstad – Naalsund, Engen, Reiten (Boe Risa 67′) – Maanum (Terland 67′), Hegerberg – Gaupset Selecționer: Gemma Grainger.

Pentru a atrage atenția asupra cancerului la sân, cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor, jucătoarele și staffurile tehnice ale ambelor reprezentative au purtat panglici roz în timpul intonării imnurilor, subliniind importanța crucială a prevenției și a controalelor periodice.

Drumul spre Campionatul Mondial din Brazilia

UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel:

calificare directă: cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A (calificate deja – Danemarca, Franța, Germania, Spania);

calificare în urma meciurilor din play-off.

Pentru România, prezența în baraj vine după o campanie solidă în preliminarii: locul 1 în Liga C (Grupa C5) cu 10 puncte, peste Republica Moldova și Cipru, parcurs ce a consfințit și promovarea tricolorelor în Liga B pentru viitoarea ediție a Ligii Națiunilor.

De partea cealaltă, Norvegia a ajuns la baraj după ce a terminat pe poziția a doua în Grupa A4, serie dominată de Germania și din care au mai făcut parte Austria și Slovenia.

Calendarul meciurilor de baraj:

Runda 1 de play-off: 7–13 octombrie 2026

Runda 2 de play-off: 26 noiembrie – 5 decembrie 2026

Play-off intercontinental: februarie 2027.

Lotul României pentru „dubla” cu Norvegia

PORTARI: Andreea PĂRĂLUȚĂ (Fortuna Hjorring | Danemarca), Sara CÂMPEAN (Farul Constanța), Cosmina ROȘU (Politehnica Timișoara);

FUNDAȘI: Maria FICZAY (Apollon Ladies Limassol | Cipru), Teodora NICOARĂ (BIIK Shymkent | Kazahstan), Brigitta GODER (Ferencvarosi TC | Ungaria), Anda JIVAN (Gornik Leczna | Polonia), Claudia BISTRIAN (Poli Timișoara), Ana Maria STANCIU (Farul Constanța), Melinda NAGY (Farul Constanța), Erika GERED (LASK | Austria);

MIJLOCAȘI: Olga IORDĂCHIUȘI (Omonoia Nicosia | Cipru), Andrea HERCZEG (FK Csikszereda), Mihaela CIOLACU (Gloria Bistrița), Cristina BOTOJEL (Poli Timișoara), Sonia BUMBAR (Valletta FC | Malta), Oana NEGREA (FC Rapid), Ioana STANCU (Farul Constanța);

ATACANȚI: Bianca IENOVAN (Pogon Szczecin | Polonia), Ioana BĂLĂCEANU (Gloria Bistrița), Denysa PÎNZARIU (Farul Constanța), Carmen MARCU („U” Olimpia Cluj), Adina BORODI („U” Olimpia Cluj), Florentina ISTRATE (Farul Constanța) Andreea PÎNZARIU („U” Olimpia Cluj).

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