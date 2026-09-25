NE-AU LOVIT UNDE NE DOARE  Noua mascotă a Suediei a fost prezentată la meciul cu România: numele e ales după cel mai dureros eșec al istoriei noastre +63 foto
Nationala

NE-AU LOVIT UNDE NE DOARE Noua mascotă a Suediei a fost prezentată la meciul cu România: numele e ales după cel mai dureros eșec al istoriei noastre

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 21:42
  • Suedia are o nouă mascotă, iar aceasta a apărut pentru prima dată chiar la meciul cu România de pe Strawberry Arena.
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Numele ei e Nick și este un elan brun îmbrăcat în galben și albastru. Designul a fost prezentat oficial zilele trecute de Federația Suedeză de Fotbal, iar partida împotriva „tricolorilor” e primul meci al naționalei la care apare în fața suporterilor.

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Reprezentativ pentru ei, coșmar pentru noi

Alegerea animalului nu este întâmplătoare. Elanul este unul dintre animalele asociate puternic cu Suedia și cu fauna scandinavă, însă și mai interesantă este povestea numelui. „Nick” care vine de la suedezul „nicka”, verb folosit pentru lovirea mingii cu capul.

La acest aspect a făcut referire și crainicul, amintind astfel că numele mascotei este și un joc de cuvinte cu tentă istorică pentru nordici. Iar faptul că prima apariție vine tocmai împotriva României provoacă inevitabil o asociere dureroasă pentru suporterii „tricolori”.

Una dintre cele mai celebre lovituri de cap din istoria naționalei Suediei îi aparține lui Kennet Andersson, tocmai împotriva României, în sfertul de finală al Campionatului Mondial din 1994, lucru amintit de asemenea de crainic.

Iar la finalului unui clip pus pe cubul imens de deasupra gazonului a apărut imaginea plonjonului celebru a lui Thomas Ravelli la loviturile de departajare cu România.

Imagini cu fanii care vor asista la Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (9).jpg
Imagini cu fanii care vor asista la Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (9).jpg

Galerie foto (63 imagini)

Imagini de la arena pe care se va juca Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg Imagini de la arena pe care se va juca Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg Imagini de la arena pe care se va juca Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg Imagini de la arena pe care se va juca Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg Imagini de la arena pe care se va juca Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
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