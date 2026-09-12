Din nou la națională Fotbalistul transferat în vară de FCSB, pe lista selecționerului

Dylan Batubinsika (30 de ani), fundașul central al FCSB, a fost convocat la naționala RD Congo pentru primele două meciuri din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni 2027.

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Selecționerul Sebastien Desabre l-a inclus pe apărătorul roș-albaștrilor în lotul de 29 de jucători pentru partidele cu Guineea Ecuatorială și Zimbabwe.

Veste bună pentru Batubinsika. A fost convocat pentru preliminariile Cupei Africii

RD Congo va debuta în preliminarii pe 24 septembrie, pe teren propriu, împotriva Guineei Ecuatoriale. Patru zile mai târziu, pe 28 septembrie, congolezii vor juca în deplasare cu Zimbabwe.

Convocarea vine într-un moment în care Batubinsika se apropie de revenirea pe teren și la FCSB, echipă care l-a transferat în această vară de la AE Larisa (Grecia).

Fundașul a avut probleme musculare și a fost trimis la Belgrad pentru recuperare, unde a apelat la tratamentul Marijanei Kovacevic.

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Potrivit estimărilor lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, Batubinsika ar trebui să fie apt pentru meciul cu Petrolul, programat pe 14 septembrie.

Batubinsika s-a întors de la Belgrad. A vorbit cu Marijana Kovacevic. Marijana a spus că este foarte, foarte bine. Am avut inspiraţia să îl conving să meargă la Belgrad. Nu fusese niciodată şi era în dubii. Unii spuneau să nu meargă. L-am convins. Îl vom avea cu Petrolul. Până la întrerupere (n.r. – România va juca în Liga Naţiunilor) avem două jocuri. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

Lotul de 29 de jucători convocat de Sébastien Desabre la naționala RD Congo:

Portari:

Matthieu Epolo, Dimitry Bertaud, Nathan Ndibu Mukadi

Fundași:

Aaron Wan-Bissaka, Gedeon Kalulu, Kévin Pedro, Joris Kayembe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku, Josue Makengo, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Willy Kambwala, Dylan Batubinsika

Mijlocași:

Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Noah Mbamba, Ezechiel Banzuzi, Nathanael Mbuku, Bryan Cipenga, Meschack Elia, Theo Bongonda, Stanis Idumbo

Atacanți:

Afimico Pululu, Yoane Wissa, Simon Banza, Fiston Mayele

15 meciuri a disputat Dylan Batubinsika pentru naționala RD Congo, reușind să marcheze un gol. Fundașul s-a format la academia lui PSG și a mai evoluat, printre altele, la Royal Antwerp, Saint-Étienne și Famalicao

Batubinsika a participat la CM 2026 cu naționala statului DR Congo. El a fost rezervă în toate cele 4 meciuri disputate de africani, care s-au calificat în 16-imi, unde au fost eliminați extrem de greu de Anglia.

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