L-a provocat pe Dennis Man Ce a făcut extrema lui PSV Eindhoven la debutul pentru naționala Olandei
Ruben van Bommel (dreapta) a centrat perfect cu exteriorul la reușita de 1-1 în meciul cu Germania. Foto: Imago
Liga Națiunilor

L-a provocat pe Dennis Man Ce a făcut extrema lui PSV Eindhoven la debutul pentru naționala Olandei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 14:48
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 14:48
  • Ruben van Bommel, coleg cu Dennis Man la PSV, a debutat la naționala Olandei cu o acțiune care a oferit echipei lui Xavi un punct la 1-1 cu Germania, în Liga Națiunilor A. 
  • Man joacă vineri seară, la Suedia - România, în Nations League B.
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Dennis Man (28 de ani) și Ruben van Bommel (22) sunt coechipieri la PSV Eindhoven.

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Unul e pe extrema dreaptă, altul pe aripa stângă. Dacă sezonul trecut „tricolorul” a jucat mai mult și a cucerit primul său titlu de campion, Van Bommel pierzând aproape întreaga stagiune din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate, acum s-au schimbat rolurile în primele luni.

Ruben e titular, în timp ce Dennis e rezervă în viziunea antrenorului Peter Bosz.

11 goluri
și 7 assisturi a avut Man la PSV în 2025-2026 (35 de meciuri). Van Bommel, 4 goluri în 8 partide. Ruben are acum două reușite și 4 pase (9 dueluri). Dennis, fără gol, fără assist (4 jocuri)

Van Bommel, superacțiune la Olanda - Germania

Amândoi sunt în aceste zile la echipele naționale. Primul care a apărut pe teren a fost Van Bommel și i-a aruncat mănușa lui Man. A fost decisiv și l-a provocat pe „tricolor”.

Man și Van Bommel (dreapta), în tricoul lui PSV. Foto: Imago Man și Van Bommel (dreapta), în tricoul lui PSV. Foto: Imago
Man și Van Bommel (dreapta), în tricoul lui PSV. Foto: Imago

RvB a debutat joi seară la selecționata Olandei, influențând scorul la 1-1 cu Germania.

Lansat de Xavi în minutul 83, a făcut acțiunea golului egalării în prelungiri (90+2).

Aproape de centrul terenului, în tușă, Van Bommel a recuperat mingea după un presing asupra lui Gnabry. După un sprint scurt, i-a centrat perfect cu exteriorul lui Gakpo, care a înscris cu un voleu precis din careu.

Van Bommel, familie de fotbaliști: „L-am egalat pe bunicul”

„Debutul pentru națională este cea mai mare realizare pentru un fotbalist olandez. Și să oferi o pasă decisivă e minunat”, a declarat Ruben pentru ESPN.

„Mai am mult de parcurs pentru a mă apropia de tatăl meu. Dar l-am egalat pe bunicul”, a zâmbit el.

Van Bommel și selecționerul Xavi, înainte ca Ruben să intre în joc. Foto: Imago Van Bommel și selecționerul Xavi, înainte ca Ruben să intre în joc. Foto: Imago
Van Bommel și selecționerul Xavi, înainte ca Ruben să intre în joc. Foto: Imago

Este fiul lui Mark van Bommel (49 de ani, 79 de selecții, 10 goluri, 10 assisturi) și nepotul lui Bert van Marwijk (74 de ani, o selecție).

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