Armă sau tac de biliard? FOTO. Atacantul Israelului, eliminat pentru modul în care a sărbătorit golul cu Austria: „Stupid! Nu-și are locul în fotbal!” +11 foto
Sayed Abu Farchi (Foto: IMAGO)
Liga Națiunilor

Armă sau tac de biliard? FOTO. Atacantul Israelului, eliminat pentru modul în care a sărbătorit golul cu Austria: „Stupid! Nu-și are locul în fotbal!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 11:16
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 11:56
  • Austria - Israel 3-1. Sayed Abu Farchi (20 de ani), atacantul oaspeților, a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben pentru modul în care a sărbătorit golul marcat.
  • Care a fost reacția selecționerului Israelului, Ran Ben Shimon (55 de ani), dar și a austriecilor, mai jos în articol.
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Sayed Abu Farchi primise primul avertisment în minutul 52, iar câteva momente mai târziu a reușit să înscrie golul de 1-1.

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VIDEO. Sayed Abu Farchi, eliminat pentru modul în care a sărbătorit golul din Austria - Israel 3-1

Atacantul s-a îndreptat spre colțul terenului, a scos steagul și a celebrat golul într-un mod care i-a adus al doilea cartonaș galben și, implicit, eliminarea.

Gestul făcut de jucător putea fi interpretat fie ca o imitație a unei împușcături, fie ca o lovitură la biliard, executată cu tacul.

Arbitrul Georgi Kabakov i-a arătat imediat lui Abu Farchi al doilea cartonaș galben și l-a trimis la vestiare în minutul 56, în ciuda protestelor israelienilor.

Eliminarea israelianului Sayed Abu Farchi din meciul cu Austria. Foto: captură video X/@FonsiLoaiza
Eliminarea israelianului Sayed Abu Farchi din meciul cu Austria. Foto: captură video X/@FonsiLoaiza

Galerie foto (11 imagini)

Eliminarea israelianului Sayed Abu Farchi din meciul cu Austria. Foto: captură video X/@FonsiLoaiza Eliminarea israelianului Sayed Abu Farchi din meciul cu Austria. Foto: captură video X/@FonsiLoaiza Eliminarea israelianului Sayed Abu Farchi din meciul cu Austria. Foto: captură video X/@FonsiLoaiza Eliminarea israelianului Sayed Abu Farchi din meciul cu Austria. Foto: captură video X/@FonsiLoaiza Eliminarea israelianului Sayed Abu Farchi din meciul cu Austria. Foto: captură video X/@FonsiLoaiza
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Eliminarea lui Sayed Abu Farchi s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare și a stârnit diferite opinii, unii susținând că decizia arbitrului a fost prea dură, în timp ce alții i-au dat dreptate „centralului”.

Mai mulți internauți au remarcat că Neymar a celebrat în repetate rânduri într-un mod asemănător de-a lungul carierei, în special în perioada în care evolua pentru PSG, fără ca brazilianul să fie sancționat pentru gesturile sale.

Modul cum sărbătorea Neymar. Foto: captură X/@bluesman_mr Modul cum sărbătorea Neymar. Foto: captură X/@bluesman_mr
Modul cum sărbătorea Neymar. Foto: captură X/@bluesman_mr

Articolul 17 din Regulamentul IFAB prevede că „steagul de colț nu trebuie mutat”, însă nu precizează în mod explicit că această abatere atrage automat acordarea unui cartonaș galben.

În același timp, articolul 12 stipulează că un jucător trebuie avertizat dacă își sărbătorește golul într-un mod „provocator, batjocoritor sau instigator”.

Selecționerul Israelului: „Trebuie să învețe din asta”

Ran Ben Shimon, selecționerul Israelului, a comentat gestul făcut de jucătorul său.

„Abu Farchi își sărbătorește fiecare gol în acest fel, iar acest lucru poate fi verificat de oricine. Poate că a fost greșeala mea că nu i-am spus că trebuie să se oprească. Trebuie să învețe din asta. Este și o lecție importantă pentru noi”, a spus tehnicianul, conform krone.at.

Portarul Daniel Peretz și-a susținut coechipierul, potrivit aftonbladet.se:

Sunt sigur că el este cel mai dezamăgit și cel mai supărat din cauza celor întâmplate și că cea mai dură critică va veni chiar din partea lui. Daniel Peretz, portar Israel

Reacții din partea austriecilor: „Eliminarea nu a fost cu siguranță un dezavantaj”

Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a declarat după meci:

„Antrenorul advers sau jucătorul trebuie să răspundă la întrebarea dacă un gol ar trebui să fie sărbătorit în acest fel. Pentru noi, eliminarea nu a reprezentat nicidecum un dezavantaj”, a spus antrenorul.

Cred că, având în vedere situația în care se află țara și în care ne aflăm în prezent, este pur și simplu stupid. Cred că astfel de lucruri nu își au locul în fotbal, în general, iar în situația în care se află ei, cu atât mai puțin. Patrick Wimmer, jucător Austria

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