„Asta e periculos, frate!” VIDEO. Lewis Hamilton, a doua mustrare din sezon după ce a blocat un rival la Baku

Lewis Hamilton (41 de ani, Ferrari) a primit un avertisment oficial în urma unui incident în care a fost implicat și Liam Lawson (24 de ani, Racing Bulls) în sesiunile de antrenament pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului.

Este al doilea avertisment primit de pilotul britanic în acest sezon din Formula 1.

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Incidentul a avut loc în cea de-a doua sesiune de antrenamente (FP2), în care Hamilton a încheiat pe locul 5, în timp ce George Russell, pilotul Mercedes, a stabilit cel mai bun timp.

VIDEO. Lewis Hamilton a primit un nou avertisment în acest sezon din Formula 1

Cu 20 de minute înainte de finalul sesiunii de antrenament, monopostul condus de Hamilton mergea cu viteză redusă, ceea ce permitea reîncărcarea bateriei.

Liam Lawson se afla în spatele său și se pregătea de un tur rapid, dar cei doi s-au intersectat în virajul 19, o zonă de mare viteză, chiar înainte de linia de start/sosire.

Pilotul de la Racing Bulls a fost nevoit să vireze brusc pentru a evita un posibil accident și a răbufnit, spunând că poziția lui Hamilton în acel viraj era „al naibii de periculoasă”.

Lawson le-a spus celor de la Racing Bulls, conform planetf1.com: „Este al naibii de periculos. Doamne! Asta e atât de periculos, frate!”

În urma investigațiilor, FIA a anunțat că Lewis Hamilton a primit o „mustare”, a doua din acest sezon de Formula 1. Piloții primesc automat o penalizare pe grila de start dacă acumulează cinci astfel de avertismente pentru abateri în timpul curselor.

Conform comunicatului transmis de comisari, Hamilton ieșise de la boxe și fusese informat de două ori că Lawson se apropia. Regulamentul prevede ca monoposturile aflate în tururi de ieșire sau în tururi lente să rămână cât mai în partea stângă a pistei de la ieșirea din virajul 16 până la intrarea în virajul 18.

De asemenea, echipele și piloții trebuie să-și gestioneze distanța înainte de virajul 18, astfel încât să poată trece de la apexul virajului 18 la apexul virajului 19 fără să împiedice un monopost aflat într-un tur rapid.

Britanicul nu a respectat aceste reguli, iar Lawson a fost nevoit să frâneze brusc pentru a evita un potențial accident.

Calificările pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului vor avea loc vineri, imediat după ce au loc ultimele sesiuni de antrenament.

Cursa va avea loc sâmbătă, de la ora 14:00 (ora României) și va putea fi urmărită în direct pe Antena 1.

Lewis Hamilton: „Am considerat că distanța era suficientă”

Lewis Hamilton a reacționat după incidentul din timpul celei de-a doua sesiuni de antrenament.

„L-am văzut, am considerat că distanța era suficientă, am apăsat accelerația la maximum. Exact când am intrat în virajul 18, mașina pur și simplu a «murit». Diferența s-a redus masiv și asta i se poate întâmpla oricui”, a spus britanicul, conform motorsport.com.

La finalul antrenamentului, Liam Lawson i-a dat dreptate în cele din urmă lui Hamilton.

„Dacă te uiți la situație, nu prea ai ce să faci. Lewis iese din virajul 16 cu accelerația la maximum, iar între noi sunt două sau trei secunde, ceea ce în mod normal reprezintă o distanță mai mult decât suficientă, dar diferența de viteză este pur și simplu prea mare.

El nu folosește deloc energia electrică, eu o folosesc la maximum, iar diferența de viteză ajunge la 60, 70, 80 km/h, ceea ce este rău.

Problema este că, dacă el se dă la o parte înainte de virajul 18 și încetinește, iar în spatele meu se află o altă mașină, diferența de viteză devine enormă. Așa că este ceva la care trebuie să ne uităm peste noapte”, a declarat Lawson.

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