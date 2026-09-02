LIVE Sporting Liești - Dinamo, în grupele Cupei României » Și FCSB joacă în această seară
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LIVE Sporting Liești - Dinamo, în grupele Cupei României » Și FCSB joacă în această seară

alt-text Ionuț Cojocaru , George Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 19:53
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 19:53
  • Sporting Liești o întâlnește acum pe Dinamo, în grupa D a Cupei României.
  • FC Argeș și FCSB se înfruntă de la 21:30.
  • Toate cele 12 meciuri din prima etapă, programate între 1 și 3 septembrie, sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și transmise în direct pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 sau pe FRF TV.
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Marți, U Cluj a învins-o pe Petrolul, scor 1-0, iar CFR Cluj s-a impus cu 3-1 în fața lui Sepsi, în Grupa B.

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Cupa României, prima etapă din faza grupelor

Miercuri, 2 septembrie

Sporting Liești - Dinamo (Grupa D), live

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Echipele de start:

  • Dinamo: Roșca - Opriș, Duțu, Fetai, Radu - Mazilu, Verreth, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop
  • Rezerve: Bellaarouch, D. Irimia, Pascual, Opruț, Mihai, Pinto, Armstrong, Tarbă, Hintsa
  • Antrenor: Nuno Campos
  • Arbitru: Ene Mihai-Laurențiu. Asistenți: Tudor Răzvan și Istrate Marian
  • Stadion: Oțelul

19:00 Moment special la începutul meciului

Moment special la începutul meciului: primarul dinamovist din Liești i-a facut cadou o placheta specială lui Cătălin Cîrjan pentru a celebra partida de azi.

18:10 Dinamo va juca în premieră cu cel de-al doilea echipament

În partida din grupa D a Cupei României, jucătorii dinamoviști vor purta în premieră al doilea echipament, cel de culoare crem.

Al doilea echipament al lui Dinamo Al doilea echipament al lui Dinamo
Al doilea echipament al lui Dinamo

În plus, Roșca, Opriș, Duțu, Fetai, Radu, Verreth și Mazilu sunt titulari pentru prima dată la Dinamo în acest sezon.

Gloria Bistrița - Csikszereda 0-2 (Grupa C)

  • Au marcat: Stahl (42)
  • Arbitru: Gaitin Claudiu Cristian. Asistenți: Schiopet Claudiu și Biro Barna-Tamas
  • Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu”

FC Botoșani - Corvinul 0-1 (Grupa A)

  • A marcat: Yeboah (16)
  • Arbitru: Mladinovici Horia-Gabriel. Asistenți: Vişan Florian Alexandru și Iftode Florin Ionuț. Arbitru VAR: Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Municipal

Minerul Lupeni - UTA 0-3 (Grupa A)

  • Au marcat: Abdallah (23), Dorobanțu (34), Tzionis (76)
  • UTA: Rosa - Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Alomerovic - Sota, Roman - Abdallah, Papeau, Țăroi - Coman
  • Rezerve: Gorcea, Padula, Bădescu, Ivanov, Ile, Tzionis, Sinani
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Minerul Lupeni: Stoian - Offorzor, Creciunesc, Yabre, Zamura - Ventes, Birbic, Popa, Moumbagna - Tiganj, Alexe.
  • Rezerve: Ankrah, Ursu, Baidoo, Dulap, Pancu, Buloi, Parra, Bărbat, Bedea
  • Antrenor: Ionuț Moșteanu
  • Arbitru: Filip Claudiu Andrei. Asistenți: Humița Ioan Daniel și Sandu Patrik Ștefan
  • Stadion: Minerul

FC Argeș - FCSB (Grupa C), live de la 21:30

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Arbitru: Vidican Rareş George. Asistenți: Grigoriu Mircea și Vodă Alexandru-Mihai. Arbitru VAR: Andrei Florin. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu
  • Stadion: Orășenesc 

Joi, 3 septembrie

  • 17:30 » FC Bacău - U Craiova (Grupa D)
  • 20:30 » Poli Timișoara - Rapid (Grupa A)

Au avut loc marți, 1 septembrie:

U Cluj - Petrolul 1-0 (Grupa B)

  • A marcat: Macalou (73)

Echipele de start:

  • U Cluj: Lefter - Adams, Cristea, Poulolo, Chinteș - Simion, Drammeh, Ștefănescu - Mendy, Gheorghiță, Aliev
  • Rezerve: Moldovan, Mikanovic, Cisse, Techereș, Chipciu, Bic, Nistor, Macalou, Lukic
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Petrolul: Zima - Papp, Vega, Huseynov, Paraschiv - Zaian, Ludewig, Căpușă - Ioniță, Jerdea, Dele
  • Rezerve: Rădulescu, Nlundulu, Bran, Teixeira, Hanca, Țuțu, Leescu, Manolache, Malula
  • Antrenor: Ricardo Sousa
  • Arbitru: Flueran Viorel. Asistenți: Badea Marius și Ilinca Cristi Daniel. Arbitru VAR: Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR: Trandafir Cristina
  • Stadion: Cluj Arena

Chindia - FC Voluntari 0-1 (Grupa D)

  • A marcat: Merloi (16)
  • Arbitru: Bădoiu Marius Daniel. Asistenți: Nuță Ionuț Emanuel și Neagu Gabriel.
  • Stadion: „Eugen Popescu”

Sepsi - CFR Cluj 1-3 (Grupa B)

  • Au marcat: Davordzie (66)/Păun (8), Sfait (47), Korenica (86)

Echipele de start:

  • Sepsi: Gyenge - Oteliță, Brădeanu, Dobrosavlevici, Vătăjelu - Daguin, Cîmpean, Cantauz - Nistor, Davordzie, Ghimfus
  • Rezerve: Bartha, Giosanu, Karamoko, Nikita, Aganovic, De Kamps, Batzula, Kocsis, Cmiljanic
  • Antrenor: Ovidiu Burcă
  • CFR Cluj: Vâlceanu - Simao, Kresic, Pantalon, Braun - Kun, Barrios, Păun - Sfait, Biliboc, Drazic
  • Rezerve: Gal, Camora, Perianu, Ziblim, Miclăuș, Korenica, Matei, Cordea, Sula
  • Antrenor: Marius Șumudică
  • Arbitru: Călin Iulian. Asistenți: Neacșu Ionuț-Traian și Vornicu Adrian. Arbitru VAR: Găman George Cătălin. Arbitru AVAR: Dumitrache Bogdan
  • Stadion: Sepsi Duna Arena

Corona Brașov - FC Bihor 2-2 (Grupa C)

  • Arbitru: Timiș Roxana. Asistenți: Cozorici Bogdan Ioan și Cosmescu Constantin Cristian
  • Stadion: Baza Sportivă Carpați

Progresul Spartac - Chiajna 2-5 (Grupa B)

  • Au marcat: Mirea (38), Dumitrescu (65)/Carnat (11), Jipa (25, 33), Ion (73), Banu (84)

Echipele de start:

  • Progresul Spartac: Ciontoș – Coșeru, Stanciu, Istrate, Geană - Ohaci, Mirea, Dumitrescu, Tong - Preda, Belibrov
  • Rezerve: Vlaicu, Neagu, Marinescu, Aron, Băcanu, Cazau, Drăgan, Nicuale, Dumitriu
  • Antrenor: Andrei Erimia
  • Concordia Chiajna: Stanciu - Jipa, Pop, Fălcușan, Pădureanu - Licsandru, Ion, Iancu - Jipa, Chirișoiu, Carnat
  • Rezerve: Munteanu, Pareja, Bălaşa, Gualda, Banu, Huluba, Dobrescu, Ganea, Rotund
  • Antrenor: Adrian Scarlatache
  • Arbitru: Vîrgolici Cristian. Asistenți: Ionescu Mihai - Marian și Tănase Lucian
  • Stadion: Progresul Spartac

Clasamentele grupelor din Cupa României

Grupa A

Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. UTA Arad13
2. Corvinul13
3. Rapid00
4. Poli Timișoara00
5. FC Botoșani10
6. Minerul Lupeni10

Grupa B

Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. Concordia Chiajna13
2. CFR Cluj13
3. U Cluj13
4. Petrolul10
5. Sepsi 10
6. Progresul Spartac10

Grupa C

Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. Csikszereda13
2. FC Bihor11
3. Corona Brașov11
4. FC Argeș00
5. FCSB00
6. Gloria Bistrița10

Grupa D

Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. FC Voluntari13
2. Dinamo00
3. Sporting Liești00
4. U Craiova00
5. FC Bacău00
6. Chindia Târgoviște10

A cincea ediție în formatul cu grupe

Actualul sistem competițional a fost introdus în 2022, având o câștigătoare diferită în fiecare sezon, Sepsi, Corvinul, CFR și Craiova.

CFR Cluj și Hermannstadt sunt singurele formații care au depășit faza grupelor la fiecare ediție disputată până acum. Doar feroviarii își mai pot continua însă seria, după ce sibienii s-au retras din competiție în urma solicitării de intrare în faliment.

FCSB are un bilanț surprinzător în noul format al Cupei României. Formația roș-albastră este singura dintre echipele importante ale campionatului care nu a ajuns niciodată în faza eliminatorie.

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