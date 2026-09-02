LIVE Sporting Liești - Dinamo, în grupele Cupei României » Și FCSB joacă în această seară

Sporting Liești o întâlnește acum pe Dinamo, în grupa D a Cupei României.

FC Argeș și FCSB se înfruntă de la 21:30.

Toate cele 12 meciuri din prima etapă, programate între 1 și 3 septembrie, sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și transmise în direct pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 sau pe FRF TV.

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Marți, U Cluj a învins-o pe Petrolul, scor 1-0, iar CFR Cluj s-a impus cu 3-1 în fața lui Sepsi, în Grupa B.

Cupa României, prima etapă din faza grupelor

Miercuri, 2 septembrie

Sporting Liești - Dinamo (Grupa D), live

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Echipele de start:

Dinamo : Roșca - Opriș, Duțu, Fetai, Radu - Mazilu, Verreth, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop

: Roșca - Opriș, Duțu, Fetai, Radu - Mazilu, Verreth, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop Rezerve : Bellaarouch, D. Irimia, Pascual, Opruț, Mihai, Pinto, Armstrong, Tarbă, Hintsa

: Bellaarouch, D. Irimia, Pascual, Opruț, Mihai, Pinto, Armstrong, Tarbă, Hintsa Antrenor : Nuno Campos

: Nuno Campos Arbitru : Ene Mihai-Laurențiu. Asistenți : Tudor Răzvan și Istrate Marian

: Ene Mihai-Laurențiu. : Tudor Răzvan și Istrate Marian Stadion: Oțelul

Moment special la începutul meciului: primarul dinamovist din Liești i-a facut cadou o placheta specială lui Cătălin Cîrjan pentru a celebra partida de azi.

În partida din grupa D a Cupei României, jucătorii dinamoviști vor purta în premieră al doilea echipament, cel de culoare crem.

Al doilea echipament al lui Dinamo

În plus, Roșca, Opriș, Duțu, Fetai, Radu, Verreth și Mazilu sunt titulari pentru prima dată la Dinamo în acest sezon.

Gloria Bistrița - Csikszereda 0-2 (Grupa C)

Au marcat: Stahl (42)

Arbitru : Gaitin Claudiu Cristian. Asistenți : Schiopet Claudiu și Biro Barna-Tamas

: Gaitin Claudiu Cristian. : Schiopet Claudiu și Biro Barna-Tamas Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu”

FC Botoșani - Corvinul 0-1 (Grupa A)

A marcat: Yeboah (16)

Arbitru : Mladinovici Horia-Gabriel. Asistenți : Vişan Florian Alexandru și Iftode Florin Ionuț. Arbitru VAR : Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR : Marcu Claudiu

: Mladinovici Horia-Gabriel. : Vişan Florian Alexandru și Iftode Florin Ionuț. : Popa Cătălin Sorin. : Marcu Claudiu Stadion: Municipal

Minerul Lupeni - UTA 0-3 (Grupa A)

Au marcat: Abdallah (23), Dorobanțu (34), Tzionis (76)

UTA : Rosa - Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Alomerovic - Sota, Roman - Abdallah, Papeau, Țăroi - Coman

: Rosa - Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Alomerovic - Sota, Roman - Abdallah, Papeau, Țăroi - Coman Rezerve : Gorcea, Padula, Bădescu, Ivanov, Ile, Tzionis, Sinani

: Gorcea, Padula, Bădescu, Ivanov, Ile, Tzionis, Sinani Antrenor : Adrian Mihalcea

: Adrian Mihalcea Minerul Lupeni : Stoian - Offorzor, Creciunesc, Yabre, Zamura - Ventes, Birbic, Popa, Moumbagna - Tiganj, Alexe.

: Stoian - Offorzor, Creciunesc, Yabre, Zamura - Ventes, Birbic, Popa, Moumbagna - Tiganj, Alexe. Rezerve : Ankrah, Ursu, Baidoo, Dulap, Pancu, Buloi, Parra, Bărbat, Bedea

: Ankrah, Ursu, Baidoo, Dulap, Pancu, Buloi, Parra, Bărbat, Bedea Antrenor : Ionuț Moșteanu

: Ionuț Moșteanu Arbitru : Filip Claudiu Andrei. Asistenți : Humița Ioan Daniel și Sandu Patrik Ștefan

: Filip Claudiu Andrei. : Humița Ioan Daniel și Sandu Patrik Ștefan Stadion: Minerul

FC Argeș - FCSB (Grupa C), live de la 21:30

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Arbitru : Vidican Rareş George. Asistenți : Grigoriu Mircea și Vodă Alexandru-Mihai. Arbitru VAR : Andrei Florin. Arbitru AVAR : Rusandu Lucian-Claudiu

: Vidican Rareş George. : Grigoriu Mircea și Vodă Alexandru-Mihai. : Andrei Florin. : Rusandu Lucian-Claudiu Stadion: Orășenesc

Joi, 3 septembrie

17:30 » FC Bacău - U Craiova (Grupa D)

20:30 » Poli Timișoara - Rapid (Grupa A)

Au avut loc marți, 1 septembrie:

U Cluj - Petrolul 1-0 (Grupa B)

A marcat: Macalou (73)

Echipele de start:

U Cluj : Lefter - Adams, Cristea, Poulolo, Chinteș - Simion, Drammeh, Ștefănescu - Mendy, Gheorghiță, Aliev

: Lefter - Adams, Cristea, Poulolo, Chinteș - Simion, Drammeh, Ștefănescu - Mendy, Gheorghiță, Aliev Rezerve : Moldovan, Mikanovic, Cisse, Techereș, Chipciu, Bic, Nistor, Macalou, Lukic

: Moldovan, Mikanovic, Cisse, Techereș, Chipciu, Bic, Nistor, Macalou, Lukic Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi Petrolul : Zima - Papp, Vega, Huseynov, Paraschiv - Zaian, Ludewig, Căpușă - Ioniță, Jerdea, Dele

: Zima - Papp, Vega, Huseynov, Paraschiv - Zaian, Ludewig, Căpușă - Ioniță, Jerdea, Dele Rezerve : Rădulescu, Nlundulu, Bran, Teixeira, Hanca, Țuțu, Leescu, Manolache, Malula

: Rădulescu, Nlundulu, Bran, Teixeira, Hanca, Țuțu, Leescu, Manolache, Malula Antrenor : Ricardo Sousa

: Ricardo Sousa Arbitru : Flueran Viorel. Asistenți : Badea Marius și Ilinca Cristi Daniel. Arbitru VAR : Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR : Trandafir Cristina

: Flueran Viorel. : Badea Marius și Ilinca Cristi Daniel. : Bîrsan Marcel. : Trandafir Cristina Stadion: Cluj Arena

Chindia - FC Voluntari 0-1 (Grupa D)

A marcat: Merloi (16)

Arbitru : Bădoiu Marius Daniel. Asistenți : Nuță Ionuț Emanuel și Neagu Gabriel.

: Bădoiu Marius Daniel. : Nuță Ionuț Emanuel și Neagu Gabriel. Stadion: „Eugen Popescu”

Sepsi - CFR Cluj 1-3 (Grupa B)

Au marcat: Davordzie (66)/Păun (8), Sfait (47), Korenica (86)

Echipele de start:

Sepsi : Gyenge - Oteliță, Brădeanu, Dobrosavlevici, Vătăjelu - Daguin, Cîmpean, Cantauz - Nistor, Davordzie, Ghimfus

: Gyenge - Oteliță, Brădeanu, Dobrosavlevici, Vătăjelu - Daguin, Cîmpean, Cantauz - Nistor, Davordzie, Ghimfus Rezerve : Bartha, Giosanu, Karamoko, Nikita, Aganovic, De Kamps, Batzula, Kocsis, Cmiljanic

: Bartha, Giosanu, Karamoko, Nikita, Aganovic, De Kamps, Batzula, Kocsis, Cmiljanic Antrenor : Ovidiu Burcă

: Ovidiu Burcă CFR Cluj : Vâlceanu - Simao, Kresic, Pantalon, Braun - Kun, Barrios, Păun - Sfait, Biliboc, Drazic

: Vâlceanu - Simao, Kresic, Pantalon, Braun - Kun, Barrios, Păun - Sfait, Biliboc, Drazic Rezerve : Gal, Camora, Perianu, Ziblim, Miclăuș, Korenica, Matei, Cordea, Sula

: Gal, Camora, Perianu, Ziblim, Miclăuș, Korenica, Matei, Cordea, Sula Antrenor : Marius Șumudică

: Marius Șumudică Arbitru : Călin Iulian. Asistenți : Neacșu Ionuț-Traian și Vornicu Adrian. Arbitru VAR : Găman George Cătălin. Arbitru AVAR : Dumitrache Bogdan

: Călin Iulian. : Neacșu Ionuț-Traian și Vornicu Adrian. : Găman George Cătălin. : Dumitrache Bogdan Stadion: Sepsi Duna Arena

Corona Brașov - FC Bihor 2-2 (Grupa C)

Arbitru : Timiș Roxana. Asistenți : Cozorici Bogdan Ioan și Cosmescu Constantin Cristian

: Timiș Roxana. : Cozorici Bogdan Ioan și Cosmescu Constantin Cristian Stadion: Baza Sportivă Carpați

Progresul Spartac - Chiajna 2-5 (Grupa B)

Au marcat: Mirea (38), Dumitrescu (65)/Carnat (11), Jipa (25, 33), Ion (73), Banu (84)

Echipele de start:

Progresul Spartac: Ciontoș – Coșeru, Stanciu, Istrate, Geană - Ohaci, Mirea, Dumitrescu, Tong - Preda, Belibrov

Ciontoș – Coșeru, Stanciu, Istrate, Geană - Ohaci, Mirea, Dumitrescu, Tong - Preda, Belibrov Rezerve: Vlaicu, Neagu, Marinescu, Aron, Băcanu, Cazau, Drăgan, Nicuale, Dumitriu

Vlaicu, Neagu, Marinescu, Aron, Băcanu, Cazau, Drăgan, Nicuale, Dumitriu Antrenor : Andrei Erimia

: Andrei Erimia Concordia Chiajna: Stanciu - Jipa, Pop, Fălcușan, Pădureanu - Licsandru, Ion, Iancu - Jipa, Chirișoiu, Carnat

Stanciu - Jipa, Pop, Fălcușan, Pădureanu - Licsandru, Ion, Iancu - Jipa, Chirișoiu, Carnat Rezerve: Munteanu, Pareja, Bălaşa, Gualda, Banu, Huluba, Dobrescu, Ganea, Rotund

Munteanu, Pareja, Bălaşa, Gualda, Banu, Huluba, Dobrescu, Ganea, Rotund Antrenor: Adrian Scarlatache

Adrian Scarlatache Arbitru : Vîrgolici Cristian. Asistenți : Ionescu Mihai - Marian și Tănase Lucian

: Vîrgolici Cristian. : Ionescu Mihai - Marian și Tănase Lucian Stadion: Progresul Spartac

Clasamentele grupelor din Cupa României

Grupa A

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. UTA Arad 1 3 2. Corvinul 1 3 3. Rapid 0 0 4. Poli Timișoara 0 0 5. FC Botoșani 1 0 6. Minerul Lupeni 1 0

Grupa B

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. Concordia Chiajna 1 3 2. CFR Cluj 1 3 3. U Cluj 1 3 4. Petrolul 1 0 5. Sepsi 1 0 6. Progresul Spartac 1 0

Grupa C

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. Csikszereda 1 3 2. FC Bihor 1 1 3. Corona Brașov 1 1 4. FC Argeș 0 0 5. FCSB 0 0 6. Gloria Bistrița 1 0

Grupa D

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. FC Voluntari 1 3 2. Dinamo 0 0 3. Sporting Liești 0 0 4. U Craiova 0 0 5. FC Bacău 0 0 6. Chindia Târgoviște 1 0

A cincea ediție în formatul cu grupe

Actualul sistem competițional a fost introdus în 2022, având o câștigătoare diferită în fiecare sezon, Sepsi, Corvinul, CFR și Craiova.

CFR Cluj și Hermannstadt sunt singurele formații care au depășit faza grupelor la fiecare ediție disputată până acum. Doar feroviarii își mai pot continua însă seria, după ce sibienii s-au retras din competiție în urma solicitării de intrare în faliment.

FCSB are un bilanț surprinzător în noul format al Cupei României. Formația roș-albastră este singura dintre echipele importante ale campionatului care nu a ajuns niciodată în faza eliminatorie.

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