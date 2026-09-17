Nadal revine pe teren! Unde și când va putea fi văzut starul tenisului, la doi distanță de la retragere +28 foto
Rafael Nadal
Tenis

Nadal revine pe teren! Unde și când va putea fi văzut starul tenisului, la doi distanță de la retragere

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 18:44
  • Rafael Nadal (40 de ani) va reveni pe terenul de tenis, la aproape doi distanță de la retragere.
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Întoarcerea fostului tenismen va avea loc cu ocazia aniversării a 10 ani de la fondarea academiei sale de tenis, care a ajuns într-un punct important din punct de vedere al dezvoltării.

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Rafael Nadal va reveni pe terenul de tenis

Nadal va evolua în mai multe meciuri demonstrative, alături de mai multe nume importante din tenisul mondial, sâmbătă, 3 octombrie, de la 17:00, ora Spaniei.

Jucătorii participanți și prețurile biletelor vor apărea la o dată ulterioară, iar locurile vor fi limitate din cauza capacității reduse a terenului central al academiei, potrivit rafanadalacademy.com.

Rafa Nadal s-a retras din tenisul profesionist în noiembrie 2024, după finala Cupei Davis de la Malaga.

22 de titluri de Grand Slam
a câștigat Nadal de-a lungul carierei, dintre care 14 doar la Roland Garros, motiv pentru care este supranumit „Regele Zgurii”
Rafael Nadal, omagiat la Roland Garros
Rafael Nadal, omagiat la Roland Garros

Galerie foto (28 imagini)

Rafael Nadal, omagiat la Roland Garros Rafael Nadal, omagiat la Roland Garros Rafael Nadal, omagiat la Roland Garros Rafael Nadal, omagiat la Roland Garros Rafael Nadal, omagiat la Roland Garros
+28 Foto
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Cum a performat Rafa Nadal Acedemy din 2016 până în 2026

De-a lungul timpului jucătorii proveniți din cadrul academiei au câștigat 14 titluri de Grand Slam la juniori (7 la simplu și 7 la dublu), în timp ce 5 au ajuns locul 1 mondial la juniori.

Acum 3 săptămâni, 7 jucători ai academiei erau simultan în Top 100 în clasamentele ATP și WTA. Printre aceștia se numără și Alexandra Eala (21 ani), aflată pe locul 18 WTA.

Academia s-a extins și la nivel internațional, având un total de 8 centre în întreaga lume: Manacor, Costa Mujeres, Grecia, Kuweit, Hong Kong, Marbella, Egipt și Punta Cana.

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