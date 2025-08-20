Voyo, anunț de ultimă oră Ce măsuri spune ProTV că a luat pentru ca platforma pe care se va transmite Aberdeen - FCSB să nu mai pice

Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.

Ce măsuri a luat compania care deține ProTV și Voyo pentru ca problemele de la Drita - FCSB, de săptămâna trecută, să nu se repete în platformă?

Mai jos, răspunsurile ProTV la întrebările adresate de GOLAZO.ro

Suporterii FCSB așteaptă cu emoție meciul Aberdeen - FCSB. Nu doar emoții fotbalistice, ci și legate de cum vor putea urmări meciul. Săptămâna trecută, la returul cu Drida, platforma Voyo nu a fost disponibilă pentru mulți dintre abonați. Cauza invocată de provider a fost un "atac cibernetic".

GOLAZO.ro a a vrut să afle ce măsuri a luat Pro TV pentru a preîntâmpina o situație asemănătoare mâine seară.

Trustul Pro susține că a făcut investiții mari pentru ca abonații să poată viziona fără probleme meciul din Scoția.

Voyo, anunț de ultimă oră înainte de Aberdeen - FCSB: „Am investit mult”

Ce asigurări le puteți transmite abonaților Voyo că platforma va funcționa neîntrerupt și la standarde înalte de această dată?

Ne dorim să le oferim abonaților noștri cea mai bună experiență pe VOYO. Într-adevăr, platforma noastră a fost ținta unor atacuri, care au afectat calitatea experienței de vizionare pentru unii abonați – în acest context, dorim să le mulțumim utilizatorilor pentru înțelegere și răbdare.



Vă asigurăm că am investit mult în creșterea capacităților tehnice ale platformei prin extinderea rețelei de distribuție a conținutului, prin investiții în infrastructură suplimentară și prin îmbunătățirea fluxurilor operaționale ale platformei.



Suntem, de asemenea, hotărâți să continuăm aceste investiții. Obiectivul nostru este ca VOYO să ofere o experiență modernă și completă de vizionare, cu meciuri live, reluări și rezumate disponibile oricând, oriunde.

Aveți un plan special pentru a gestiona un vârf de trafic în cazul în care interesul pentru Aberdeen - FCSB depășește așteptările?

Trebuie să menționăm că problemele întâmpinate recent nu sunt legate de capacitatea tehnică a platformei și de cerere. Abonații noștri s-au bucurat de multe competiții sportive live, precum EURO 2024, UFC, One FC, Euroleague Basketball, WRC și multe altele, iar în ultimele zile am transmis toate cele 10 meciuri din Premier League.



Suntem foarte bine pregătiți pentru toți fanii sportului, deoarece VOYO este platforma unde aceștia își pot urmări competițiile preferate, într-o experiență de vizionare modernă și completă.

Ce măsuri suplimentare ați luat pentru a preîntâmpina eventuale atacuri cibernetice sau alte probleme tehnice de altă natură?

Avem echipe pregătite să intervină în cazul în care apar provocări, dar, așa cum am menționat, am investit semnificativ și ne continuăm angajamentul de a face din VOYO platforma unde fanii sportului se pot bucura de competițiile lor preferate.

ProTV să refuzat să răspundă la două întrebări punctuale adresate de GOLAZO.ro. Acestea au fost:

câți abonați are în acest moment platforma Voyo în România?

câți utilizatori Voyo au beneficiat efectiv de oferta de prelungire cu 5 luni a abonamentului, după problemele tehnice de la meciul Drida - FCSB?

Reprezentanții Voyo au vorbit și despre combaterea fenomenului streamurilor ilegale:

„Sportul unește oamenii, dar este la fel de important să recunoaștem că streaming-ul ilegal afectează negativ echipele, jucătorii și calitatea transmisiunii. Poate să nu pară atât de grav să urmărești stream-uri ilegale, dar ele afectează întreaga comunitate sportivă, deoarece aceasta este finanțată prin aceste transmisiuni.

Din păcate, streaming-ul ilegal este un fenomen care afectează mai multe ramuri ale industriei de divertisment – fie industria muzicală, producțiile de ficțiune sau transmisiunile competițiilor sportive. Noi vom continua să îl combatem folosind cadrul legal existent”.

Partida Aberdeen - FCSB va fi comentată pe Voyo de Mihai Mironică și Ion Alexandru.

