De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Mamadou Thiam (foto: Sport Pictures)
Europa League

De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 16:58
  • FCSB s-a înțeles cu Mamadou Thiam (30 de ani) încă de aseară, dar el nu a făcut deplasarea în Scoția și nu are drept de joc în niciunul dintre cele două jocuri cu Aberdeen.
  • Regulamentul UEFA prevede că poate fi adăugat jucător inclusiv în regim de urgență, cu până la 24 de ore înainte de startul primului joc al dublei.
  • FCSB a refuzat să grăbească legitimarea lui Thiam, pentru că nu a dorit să semneze contractul înainte de a-i face un control medical amănunțit.

Înainte de a pleca spre Scoția, unde joi seară va susține prima manșă din play-off-ul Europa League, FCSB a mai rezolvat o achiziție. Mamadou Thiam, transferat de la U Cluj, la schimb cu Gheorghiță plus o sumă de bani.

Thiam însă nu va evolua în niciunul dintre meciurile cu Aberdeen, deși regulamentul UEFA i-ar fi permis campioanei României să-l adauge în regim de urgență.

Orice club poate adăuga un jucător până cel mai târziu cu o zi înainte de startul primului meci, astfel că dacă ar fi grăbit semnarea actelor, FCSB ar fi putut opera modificarea, iar Thiam ar fi avut de joc.

Condiția impusă de UEFA e ca legitimarea lui să apară în sistemul oficial al forului de la Nyon.

Koljic a picat vizita medicală și FCSB nu l-a mai luat

FCSB n-a urmat această procedură, pentru că n-a dorit să sară vizita medicală în privința lui Thiam. Chiar dacă el a efectuat-o cu U Cluj și astfel a primit drept de joc în acest sezon, Thiam va fi supus unor investigații amănunțite de către FCSB.

Așa procedează campioana cu toți jucătorii pe care îi aduce, mai ales că au fost cazuri în care s-a refuzat transferul din cauza problemelor medicale descoperite. Ultimul astfel de caz a fost cel al lui Elvir Koljic.

Controlul medical în detaliu prevede inclusiv efectuarea de RMN, pentru a se vedea exact dacă fotbalistul în cauză a suferit accidentări grave și ce sechele au lăsat acestea, dar și de investigații, din punct de vedere cardiologic, efectuate în cele mai mici detalii.

Thiam încă n-a ajuns la București, U Cluj n-a semnat acordul de transfer

Thiam nici măcar n-a ajuns la București, pentru că U Cluj nici până la această oră nu a semnat acordul de transfer.

Abia apoi, fotbalistul va putea începe vizita medicală, ulterior urmând să și semneze contractul și să fie oficial fotbalistul roș-albaștrilor.

În schimb, după „dubla” cu Aberdeen, Thiam va fi adăugat pe listă, pentru tabloul principal, unde FCSB va evolua 100%: rămâne să afle dacă în Europa League sau în Conference.

Cum ar putea arăta FCSB la meciul de mâine, cu Aberdeen

  • Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu FC Argeș, de duminică

  • Târnovanu - Pantea, Graovac, M. Popescu, Radunovic - Lixandru - Toma, Fl. Tănase, Edjouma, Politic (Oct. Popescu) - Alibec (Thiam)

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
21.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
