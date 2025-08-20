Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a stabilit când se vor afla sancțiunile pentru Mihai Stoica (60 de ani) și Florin Tănase (30 de ani), după ce aceștia s-au plâns de arbitraj.

George Găman a comis mai multe greșeli în partida dintre FCSB și Farul Constanța, iar ulterior, conducătorul celor de la FCSB l-a criticat în mod public.

De asemenea, și Florin Tănase a criticat în dese rânduri arbitrajul.

Când se vor afla sancțiunile pentru Mihai Stoica și Florin Tănase

După ce s-au plâns de arbitrajul lui George Găman din meciul pierdut cu Farul Constanța, scor 2-1, Comisia Centrală a Arbitrilor a trimis câteva sesizări la adresa lui Mihai Stoica și Florin Tănase.

Astăzi, Comisia de Disciplină și Etică a transmis când își vor afla sancțiunile cei doi.

Mihai Stoica, Florin Tănase și clubul U Craiova sunt pe lista Comisiei de Disciplină, după reclamațiile CCA

Astfel, Mihai Stoica și Florin Tănase vor afla pe 27 august ce sancțiuni vor primi după ce s-au plâns de arbitrajul din meciul cu Farul, respectiv Dinamo.

În aceeași situație se află și Universitatea Craiova, dar dosarul se află încă în pronunțare, decizia urmând să fie anunțată perioada următoare.

Mihai Stoica, acuzații la adresa lui George Găman

Președintele CA de la FCSB a fost nervos după partida pierdută de roș-albaștri cu Farul și a lansat acuzații la adresa „centralului” din acel meci.

„Am fost puși la zid de Găman. Nici la Bistrița, pe vremuri, nu s-a întâmplat așa ceva. Și asta cu camere peste camere, cu VAR. A fost o ofensă ce s-a întâmplat aseară.

Ce a putut să facă Găman... În minutul 4, spun că nu avem nicio șansă, pentru că am văzut ce galben i-a dat lui Lixandru. Curge meciul și văd cum nu-i dă galben lui Maftei. Penalty inventat, ăla nu e penalty niciodată (n.r. la Ngezana).

Eliminarea lui Târnovanu este o premieră în fotbalul românesc. Mi-am dat seama de la început de intenția lui.

E o acuzație gravă, dar da, toate greșelile, foarte grave, sunt împotriva unei echipe ”.

Declarațiile lui Florin Tănase la adresa lui George Găman și a lui Horațiu Feșnic

Reclamațiile vin ca urmare a declarațiilor vehemente făcute de Tănase la adresa arbitrilor George Găman și Horațiu Feșnic, după înfrângerile cu Farul Constanța, 1-2, respectiv Dinamo, 3-4.

„Ce-a făcut în seara asta Găman… eu, sincer să fiu, n-am mai văzut. Să fii chemat de atâtea ori la VAR, săracul, vai de capul lui! A devenit sensibil in ultimul timp, chiar la meciul nostru.

El a venit chitit. Nu știa ce să zică. Sunt curios câte etape o să fie și el suspendat acum.

Suntem și noi fotbaliști, muncim, aveam nevoie de o victorie pentru moral. Din păcate, a venit Găman și ne-a luat punctele”.

Nici Horațiu Feșnic nu a scăpat de furia lui Tănase, după înfrângerea roș-albaștrilor în primul Derby de România al sezonului, 3-4.

„Penalty dictat, nu-i mai înțelegi săracii de ei, te doare capul! Să ne explice și nouă, nici nu a căzut.

E clar că fluieră cu intenție. Ce să vorbești cu ei? Că «Să vină căpitanul!», n-ai voie să vorbești cu ei. Nu știu ce i-a spus, nu sunt căpitan”.

