Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Răzvan Burleanu FOTO: GOLAZO.ro
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 18:29
alt-text Actualizat: 20.08.2025, ora 18:45
  • Răzvan Burleanu (41 de ani) a confirmat că Dinamo București poate să participe în cupele europene din sezonul 2026-2027

Dinamo București a ieșit din insolvență la începutul acestei veri, iar clubul a redobândit dreptul de a participa în cupele europene.

Se complică fuziunea  Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema"
Se complică fuziunea Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema"
Se complică fuziunea  Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema"

Răzvan Burleanu a confirmat: „Dinamo poate depune dosarul de licență UEFA”

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat că Dinamo București are dreptul de a participa în cupele europene, începând cu sezonul 2026-2027.

Clubul din „Ștefan cel Mare” este așteptat să își depună dosarul de licențiere UEFA pentru următorul sezon.

„Fiindcă nu ați avut niciodată o poziție oficială din partea FRF, ținând cont că Dinamo a ieșit din insolvență înainte de 30 iunie, în acest an, vă confirmăm că Dinamo poate să depună dosarul de licență UEFA pentru următorul sezon competițional”, a declarat Răzvan Burleanu, la conferința de presă susținută după ședința Comitetului Executiv al FRF.

16 ani
au trecut de când Dinamo a fost ultima dată în grupele unei competiții europene: în Cupa UEFA a eliminat-o pe Slovan Liberec, în play-off, iar în grupă a întâlnit pe Galatasaray, Sturm Graz și Panathinaikos

Ultimul meci european disputat de Dinamo București a fost în sezonul 2016-2017. Atunci, „câinii roșii”, conduși de Cosmin Contra, au fost eliminați, în turul 3 preliminar al Europa League, de Athletic Bilbao, 1-4 la general.

Cum se poate califica Dinamo în cupele europene

Dinamo a reușit să stingă datoriile de 6 milioane de euro și, în urma deciziei Tribunalului București, să iasă din procesul de insolvență în iunie 2025.

  • Insolvența a durat 4 ani. Clubul mai fusese în aceeași situație în perioada 2014-2016.

Elevii lui Zeljko Kopic au mai multe modalități prin care pot obține sportiv calificarea în cupele europene: prin intermediul clasării din Superliga sau prin intermediul Cupei României.

Una dintre opțiuni ar fi ca Dinamo să încheie play-off-ul Superligii pe una dintre primele două poziții.

În cazul în care câștigă trofeul Superligii, „câinii roșii” vor participa în Liga Campionilor, iar dacă vor fi vice-campioni, vor evolua în Conference League.

Poziția a 3-a din play-off-ul campionatului oferă șansa de calificare în Conference League, printr-un baraj disputat împotriva câștigătoarei dintre locurile 1-2 din play-out.

Pentru a obține calificarea prin intermediul Cupei României, „câinii roșii” ar trebui să câștige trofeul. Cucerirea cupei asigură calificarea în preliminariile Europa League.

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
VIDEO. Conferință de presă Răzvan Burleanu, după ședința Comitetului Executiv al FRF

Dinamo a semnat Decizia luată de conducere: „Am suferit mult! Vrem să stăm departe de orice conflict"
Superliga
23:36
Dinamo a semnat Decizia luată de conducere: „Am suferit mult! Vrem să stăm departe de orice conflict"
Dinamo a semnat Decizia luată de conducere: „Am suferit mult! Vrem să stăm departe de orice conflict"
Nicolescu îl critică iar pe Kopic  Președintele lui Dinamo e nemulțumit de tactica antrenorului + despre un titular: „Mental, e blocat"
Superliga
21:26
Nicolescu îl critică iar pe Kopic Președintele lui Dinamo e nemulțumit de tactica antrenorului + despre un titular: „Mental, e blocat"
Nicolescu îl critică iar pe Kopic  Președintele lui Dinamo e nemulțumit de tactica antrenorului + despre un titular: „Mental, e blocat"

Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Campionate
20.08
Campionate
20.08
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Superliga
20.08
Superliga
20.08
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele"  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Conference League
20.08
Conference League
20.08
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele" Petrescu, înainte de partida cu Hacken din play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele"  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Europa League
20.08
Europa League
20.08
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
11:32
11:32
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
11:24
11:24
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
10:15
10:15
Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
10:57
10:57
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor" la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Stranieri
20.08
Stranieri
20.08
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor" la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor" la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Superliga
20.08
Superliga
20.08
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua"
Europa League
20.08
Europa League
20.08
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua"
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua"
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Campionate
20.08
Campionate
20.08
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oră în fața propriilor fani
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani

