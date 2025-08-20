Răzvan Burleanu (41 de ani) a confirmat că Dinamo București poate să participe în cupele europene din sezonul 2026-2027

Dinamo București a ieșit din insolvență la începutul acestei veri, iar clubul a redobândit dreptul de a participa în cupele europene.

Răzvan Burleanu a confirmat: „Dinamo poate depune dosarul de licență UEFA”

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat că Dinamo București are dreptul de a participa în cupele europene, începând cu sezonul 2026-2027.

Clubul din „Ștefan cel Mare” este așteptat să își depună dosarul de licențiere UEFA pentru următorul sezon.

„Fiindcă nu ați avut niciodată o poziție oficială din partea FRF, ținând cont că Dinamo a ieșit din insolvență înainte de 30 iunie, în acest an, vă confirmăm că Dinamo poate să depună dosarul de licență UEFA pentru următorul sezon competițional ”, a declarat Răzvan Burleanu, la conferința de presă susținută după ședința Comitetului Executiv al FRF.

16 ani au trecut de când Dinamo a fost ultima dată în grupele unei competiții europene: în Cupa UEFA a eliminat-o pe Slovan Liberec, în play-off, iar în grupă a întâlnit pe Galatasaray, Sturm Graz și Panathinaikos

Ultimul meci european disputat de Dinamo București a fost în sezonul 2016-2017. Atunci, „câinii roșii”, conduși de Cosmin Contra, au fost eliminați, în turul 3 preliminar al Europa League, de Athletic Bilbao, 1-4 la general.

Cum se poate califica Dinamo în cupele europene

Dinamo a reușit să stingă datoriile de 6 milioane de euro și, în urma deciziei Tribunalului București, să iasă din procesul de insolvență în iunie 2025.

Insolvența a durat 4 ani. Clubul mai fusese în aceeași situație în perioada 2014-2016.

Elevii lui Zeljko Kopic au mai multe modalități prin care pot obține sportiv calificarea în cupele europene: prin intermediul clasării din Superliga sau prin intermediul Cupei României.

Una dintre opțiuni ar fi ca Dinamo să încheie play-off-ul Superligii pe una dintre primele două poziții.

În cazul în care câștigă trofeul Superligii, „câinii roșii” vor participa în Liga Campionilor, iar dacă vor fi vice-campioni, vor evolua în Conference League.

Poziția a 3-a din play-off-ul campionatului oferă șansa de calificare în Conference League, printr-un baraj disputat împotriva câștigătoarei dintre locurile 1-2 din play-out.

Pentru a obține calificarea prin intermediul Cupei României, „câinii roșii” ar trebui să câștige trofeul. Cucerirea cupei asigură calificarea în preliminariile Europa League.

VIDEO. Conferință de presă Răzvan Burleanu, după ședința Comitetului Executiv al FRF

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport