- Răzvan Burleanu (41 de ani) a confirmat că Dinamo București poate să participe în cupele europene din sezonul 2026-2027
Dinamo București a ieșit din insolvență la începutul acestei veri, iar clubul a redobândit dreptul de a participa în cupele europene.
Răzvan Burleanu a confirmat: „Dinamo poate depune dosarul de licență UEFA”
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat că Dinamo București are dreptul de a participa în cupele europene, începând cu sezonul 2026-2027.
Clubul din „Ștefan cel Mare” este așteptat să își depună dosarul de licențiere UEFA pentru următorul sezon.
„Fiindcă nu ați avut niciodată o poziție oficială din partea FRF, ținând cont că Dinamo a ieșit din insolvență înainte de 30 iunie, în acest an, vă confirmăm că Dinamo poate să depună dosarul de licență UEFA pentru următorul sezon competițional”, a declarat Răzvan Burleanu, la conferința de presă susținută după ședința Comitetului Executiv al FRF.
Ultimul meci european disputat de Dinamo București a fost în sezonul 2016-2017. Atunci, „câinii roșii”, conduși de Cosmin Contra, au fost eliminați, în turul 3 preliminar al Europa League, de Athletic Bilbao, 1-4 la general.
Cum se poate califica Dinamo în cupele europene
Dinamo a reușit să stingă datoriile de 6 milioane de euro și, în urma deciziei Tribunalului București, să iasă din procesul de insolvență în iunie 2025.
- Insolvența a durat 4 ani. Clubul mai fusese în aceeași situație în perioada 2014-2016.
Elevii lui Zeljko Kopic au mai multe modalități prin care pot obține sportiv calificarea în cupele europene: prin intermediul clasării din Superliga sau prin intermediul Cupei României.
Una dintre opțiuni ar fi ca Dinamo să încheie play-off-ul Superligii pe una dintre primele două poziții.
În cazul în care câștigă trofeul Superligii, „câinii roșii” vor participa în Liga Campionilor, iar dacă vor fi vice-campioni, vor evolua în Conference League.
Poziția a 3-a din play-off-ul campionatului oferă șansa de calificare în Conference League, printr-un baraj disputat împotriva câștigătoarei dintre locurile 1-2 din play-out.
Pentru a obține calificarea prin intermediul Cupei României, „câinii roșii” ar trebui să câștige trofeul. Cucerirea cupei asigură calificarea în preliminariile Europa League.