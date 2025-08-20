FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui

alt-text Dan Udrea
Publicat: 20.08.2025, ora 13:11
Actualizat: 20.08.2025, ora 13:14
  • Înaintea meciului Csikszereda - Craiova, fotbaliștii au ieșit pe teren însoțiți de copii care purtau tricouri cu însemnele Ținutului Secuiesc.
  • Ministerul de Externe a comunicat public acum 2 ani: „Nu există nicio unitate administrativ-teritorială cu denumirea Ținutul Secuiesc şi deci nici îndreptățirea la vreun însemn oficial specific”.
  • GOLAZO.ro a cerut un punct de vedere FRF pe acest subiect, iar răspunsul a fost că secretarul general Radu Vișan a făcut o sesizare către Comisia de Disciplină. Ce riscă Csikszereda, în rândurile de mai jos.

Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc. Acesta a fost titlul articolului publicat de GOLAZO.ro duminică, în care erau prezentate faptele petrecute la Miercurea Ciuc, înainte de startul meciului Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2.

Copii cu tricouri cu soarele, semiluna și textul Szekelyfold pe piept

Fotbaliștii celor două formații au intrat pe teren însoțiți de copii de la grupele din Academia clubului gazdă. Puștii purtau tricouri cu însemnele, culorile și stema Ținutului Secuiesc.

Echipamentul copiilor era bleu, culoarea steagului Ținutului Secuiesc, purtau și stema și pe piept scria Szekelyfold (n.r. - Ținutul Secuiesc). În dreptul siglei, erau imprimate semiluna și soarele, simbolurile de pe steagul Ținutului Secuiesc.

85%
din populația județului Harghita, în care se află și Miercurea Ciuc, e formată din etnici maghiari, conform recensământului de acum 4 ani

Și în tribune au fost afișate steaguri cu Ținutul Secuiesc, o practică devenită tradiție la Miercurea Ciuc. Totuși, promovarea unor astfel de însemne vine în contradicție cu poziția oficială a statului român.

În 2023, într-un comunicat oferit opiniei publice, Ministerul de Externe al României a oferit un punct de vedere: „Nu există nici o unitate administrativ-teritorială cu denumirea Ținutul Secuiesc şi deci nici îndreptățirea la vreun însemn oficial specific”.

FRF: „Secretarul general a sesizat Comisia de Disciplină”

GOLAZO.ro a întrebat conducerea FRF cum se poziționează față de cele petrecute la Miercurea Ciuc duminică și dacă acceptă strategia clubului harghitean. Răspunsul:

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, putem confirma că secretarul general al FRF, Radu Vișan, a sesizat Comisia de Disciplină. Astfel, fiind un dosar pe masa Comisiei, nu putem face alte comentarii”.

Clubul Csikszereda va fi notificat că va trebui să se prezinte la Comisia de Disciplină, unde va fi nevoită să dea explicații pentru evenimentele de duminică.

Ce reclamă FRF? Încălcarea articolului 54 din Regulamentul Disciplinar, care se referă la Rasism, Xenofobie, Discriminare, Denigrare.

Mai precis, FRF, prin secretarul ei general, care are acest atribut, de a face sesizări dacă observatorul de joc nu scrie în raport, reclamă „afișarea ostentativă de mesaje politice: steagul secuiesc fluturat, harta pusă pe tricourile copiilor care însoțeau jucătorii la intrarea pe teren”.

E de așteptat, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri, nu neapărat similare cu acesta, ca membrii Comisiei să aplice doar o amendă, dar în caz de recidivă, Csikszereda ar putea suporta inclusiv suspendarea terenului.

Președintele clubului: „Igen? Nu știu, nu știu, la revedere!”

GOLAZO.ro l-a sunat și pe cel care conduce clubul Csikszereda, e vorba despre Zoltan Szondi. Acesta a răspuns în maghiară, după care a refuzat dialogul pe subiectul respectiv: „Igen? Nu știu, nu știu nimic, la revedere“, apoi a închis.

În mod frecvente la meciurile lui Csikszereda, așa cum se întâmpla și la Sf. Gheorghe, înaintea startului, suporterii gazdelor cântă imnul Ținutului Secuiesc, provenit din cântecul popular al secuilor „Doamne, nu lăsa să piară Ardealul”.

Ținutul Secuiesc e zona pe care o parte a etnicilor maghiari, în special secuii, o plasează în principal în Transilvania. Teritoriile sunt plasate în mai multe județe din Harghita, Mureș, Covasna, Alba, Cluj, dar și unele zone din Neamț și Bacău.

