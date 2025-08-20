Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua” +10 foto
Octavian Popescu FOTO: SportPictures
Europa League

Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 21:29
alt-text Actualizat: 20.08.2025, ora 22:46
  • Jucătorii lui FCSB Ngezana, Radunovic și Alhassan au probleme cu viza de Marea Britanie.
  • Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.
Voyo, anunț de ultimă oră Ce măsuri spune ProTV că a luat pentru ca platforma pe care se va transmite Aberdeen - FCSB să nu mai pice
Citește și
Voyo, anunț de ultimă oră Ce măsuri spune ProTV că a luat pentru ca platforma pe care se va transmite Aberdeen - FCSB să nu mai pice
Citește mai mult
Voyo, anunț de ultimă oră Ce măsuri spune ProTV că a luat pentru ca platforma pe care se va transmite Aberdeen - FCSB să nu mai pice

3 jucători de la FCSB au probleme cu viza

FCSB are probleme cu jucătorii extracomunitari. Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan au întâmpinat dificultăți inclusiv în aeroport, la intrarea în Marea Britanie.

Fiind extracomunitari, aceștia au avut nevoie de viză pentru a intra în Scoția și au fost blocați 4 ore în aeroport, până li s-au eliberat toate actele și li s-a permis să plece spre hotel.

Ngezana, Radunovic și Alhassan nu s-au antrenat în această seară cu echipa și nu e încă sigur că vor putea juca mâine seară.

Cei de la FCSB sunt mulțumiți că jucătorii măcar au fost lăsați să meargă la hotel și așteaptă mâine actele, până când trebuie completată foaia de joc. Dacă nu vor veni aprobările, jucătorii nu vor evolua.

„Nu tragem foarte mari speranțe, am făcut tot ce a fost omenește cu putință, am fost ajutați peste așteptări de autoritățile române, dar nu putem să scoatem gazdele noastre din cutumele proprii și așteptăm vizele.

E mare lucru că au ajuns măcar la hotel, chiar după patru ore de aeroport. Nu se pot antrena și, în mod normal, dacă li se refuză viza, nu au drept de joc, astea sunt regulile aici, nu putem să le schimbăm.

Nu au nicio legătură [cei de la Aberdeen], e vorba despre Ambasada Regatului Unit în România”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cum ar putea arăta FCSB dacă cei 3 jucători nu vor lua viza până mâine seară:

  • Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (5).jpg
FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (5).jpg

Galerie foto (10 imagini)

FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (1).jpg FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (2).jpg FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (3).jpg FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (4).jpg FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

FCSB a avut pe autocar numele „Steaua București”

FCSB a ajuns astăzi la Aberdeen, în Scoția. Campioana României a avut la dispoziție autocare închiriate, ce i-au transferat pe jucători și membrii staff-ului de la aeroport la hotel.

Vehiculele aveau în parbriz un afiș cu numele „Steaua Bucharest”, alături de sigla campioanei Superligii, FCSB.

Captură as.ro Captură as.ro
Captură as.ro

700 de fani a celor de la FCSB vor fi la meciul cu Aberdeen

Suporterii campioanei României au primit 700 de bilete, fiecare cu prețul de 117 lei. Clubul roș-albastru a transmis informațiile despre bilete, pe rețelele de socializare.

„Cele 700 de bilete destinate suporterilor noștri la meciul din play-off-ul UEFA Europa League, împotriva celor de la Aberdeen FC, care se va disputa joi, în Scoția, începând cu ora locală 19:45 (21:45 ora României) vor fi vândute în următoarele condiții:

  • casa de bilete disponibilă exclusiv pentru suporterii noștri, de la stadionul Pittodrie, va fi deschisă joi, în intervalul orar 12:00 - 18:00
  • pentru garantarea biletelor la meci, vă rugăm să trimiteți un email de rezervare pe adresa [email protected] până miercuri seară, la ora locală 20:00, urmând să primiți o confirmare în acest sens
  • prețul unui bilet este de 20 GBP, iar plata se va face DOAR în numerar”, a anunțat FCSB, pe pagina oficială de Facebook.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
Superliga
17:52
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
Citește mai mult
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Europa League
16:58
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Citește mai mult
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
aberdeen europa league fcsb viza
Știrile zilei din sport
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Campionate
20.08
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Citește mai mult
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Superliga
20.08
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Citește mai mult
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Conference League
20.08
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele” Petrescu, înainte de partida cu Hacken din play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Citește mai mult
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Europa League
20.08
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Citește mai mult
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
11:24
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
10:15
Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
10:57
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Stranieri
20.08
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Citește mai mult
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Superliga
20.08
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Citește mai mult
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Europa League
20.08
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Citește mai mult
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Campionate
20.08
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Citește mai mult
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 20 rapid 37 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
21.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share