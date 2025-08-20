Jucătorii lui FCSB Ngezana, Radunovic și Alhassan au probleme cu viza de Marea Britanie.

Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.

3 jucători de la FCSB au probleme cu viza

FCSB are probleme cu jucătorii extracomunitari. Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan au întâmpinat dificultăți inclusiv în aeroport, la intrarea în Marea Britanie.

Fiind extracomunitari, aceștia au avut nevoie de viză pentru a intra în Scoția și au fost blocați 4 ore în aeroport, până li s-au eliberat toate actele și li s-a permis să plece spre hotel.

Ngezana, Radunovic și Alhassan nu s-au antrenat în această seară cu echipa și nu e încă sigur că vor putea juca mâine seară.

Cei de la FCSB sunt mulțumiți că jucătorii măcar au fost lăsați să meargă la hotel și așteaptă mâine actele, până când trebuie completată foaia de joc. Dacă nu vor veni aprobările, jucătorii nu vor evolua.

„Nu tragem foarte mari speranțe, am făcut tot ce a fost omenește cu putință, am fost ajutați peste așteptări de autoritățile române, dar nu putem să scoatem gazdele noastre din cutumele proprii și așteptăm vizele.

E mare lucru că au ajuns măcar la hotel, chiar după patru ore de aeroport. Nu se pot antrena și, în mod normal, dacă li se refuză viza, nu au drept de joc, astea sunt regulile aici, nu putem să le schimbăm.

Nu au nicio legătură [cei de la Aberdeen], e vorba despre Ambasada Regatului Unit în România”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cum ar putea arăta FCSB dacă cei 3 jucători nu vor lua viza până mâine seară:

Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

FCSB a avut pe autocar numele „Steaua București”

FCSB a ajuns astăzi la Aberdeen, în Scoția. Campioana României a avut la dispoziție autocare închiriate, ce i-au transferat pe jucători și membrii staff-ului de la aeroport la hotel.

Vehiculele aveau în parbriz un afiș cu numele „Steaua Bucharest”, alături de sigla campioanei Superligii, FCSB.

Captură as.ro

700 de fani a celor de la FCSB vor fi la meciul cu Aberdeen

Suporterii campioanei României au primit 700 de bilete, fiecare cu prețul de 117 lei. Clubul roș-albastru a transmis informațiile despre bilete, pe rețelele de socializare.

„Cele 700 de bilete destinate suporterilor noștri la meciul din play-off-ul UEFA Europa League, împotriva celor de la Aberdeen FC, care se va disputa joi, în Scoția, începând cu ora locală 19:45 (21:45 ora României) vor fi vândute în următoarele condiții:

casa de bilete disponibilă exclusiv pentru suporterii noștri, de la stadionul Pittodrie, va fi deschisă joi, în intervalul orar 12:00 - 18:00

pentru garantarea biletelor la meci, vă rugăm să trimiteți un email de rezervare pe adresa [email protected] până miercuri seară, la ora locală 20:00, urmând să primiți o confirmare în acest sens

prețul unui bilet este de 20 GBP, iar plata se va face DOAR în numerar”, a anunțat FCSB, pe pagina oficială de Facebook.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport