Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării

Radu Drăgușin speră să reintre în această toamnă, după grava accidentare suferită pe 30 ianuarie la genunchiul drept.

Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, are câte trei variante pentru fiecare din cele două posturi din centrul apărării.

Trei nume și trei semne care pot afecta viitorul lui Drăgușin la Londra: Romero, Vuskovic, Collins.

Radu Drăgușin mai are cinci ani de contract cu Tottenham, dar viitorul imediat pe White Hart Lane nu se anunță deloc senin.

Ruptura ligamentului încrucișat anterior i-a întrerupt cariera pe 30 ianuarie și i-ar putea compromite prezența la clubul londonez.

Mai multe semne arată că noul antrenor Thomas Frank are alte planuri pentru centrul apărării și șansele „tricolorului” vor fi tot mai mici la Spurs.

Un post blocat: Romero și-a prelungit contractul și a fost numit căpitan la Tottenham

Dintr-odată, postul la care spera el, de stoper-dreapta, e blocat pe termen lung.

Cristian Romero, 27 de ani (cu patru mai mult decât Drăgușin), nu doar că a renunțat la ideea transferului, ci și-a prelungit acordul cu Tottenham până în 2029. Și a fost numit căpitan de Frank.

Argentinianul, campion mondial, vrea să joace și să cucerească trofee în alb-albastru, după ce a câștigat Europa League primăvara trecută.

50 de milioane de euro valorează Cristian Romero (Transfermarkt), dublu față de Radu Drăgușin

Titulari cu câte două rezerve înaintea lui Drăgușin

În stânga lui Romero e olandezul Micky van de Ven, 24 de ani, care are și el momentan locul asigurat în formula de bază.

Și, chiar dacă ei s-ar accidenta, antrenorul are variante de înlocuire, câte două pentru fiecare poziție în axul defensiv:

Kevin Danso (26), stoper-dreapta.

Kota Takai (20), stoper-dreapta.

Luka Vuskovic (18), stoper-stânga.

Ben Davies (32), stoper-stânga.

De ce trebuie să fie atent Drăgușin. Ce are și ce mai vrea Tottenham

Alt semn negativ e că Tottenham nu l-a împrumutat încă pe Luka Vuskovic.

S-a spus inițial că Frank îl va ceda pe tânărul fundaș central croat, numai că nu a făcut-o, deși Hamburg insistă să-l aducă în Bundesliga.

Nathan Collins, sezonul trecut, când Thomas Frank era încă antrenorul lui Brentford Foto: Imago

Și nu doar atât. Spurs nu au renunțat la ideea achiziționării altui stoper.

Îl vizează pe Nathan Collins, 24 de ani, pe care antrenorul londonezilor îl cunoaște bine. El l-a transferat la Brentford, în 2023, și ar vrea să-l aibă alături și la Tottenham.

