Bașakșehir - Craiova se vede la TV Cine va transmite partida din Turcia, din play-off-ul Conference. A fost achiziționat și meciul retur
Bașakșehir - Craiova se vede la TV Cine va transmite partida din Turcia, din play-off-ul Conference. A fost achiziționat și meciul retur

Publicat: 20.08.2025, ora 16:23
Actualizat: 20.08.2025, ora 17:14
  • Prima manșă a dublei Bașakșehir - Universitatea Craiova se va disputa joi seară, de la 20:45. Returul va fi în Bănie, pe 28 august, de la 20:30. Ambele manșe vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.
  • Cine va câștiga dubla va evolua pe tabloul principal din Conference League. Cine va transmite la TV meciul din Turcia și unde va vedea partida de pe Ion Oblemenco.

Veste bună pentru suporterii Universității Craiova. Meciul pe care echipa lor favorită îl va disputa joi seară, în barajul pentru Conference League, va fi transmis la TV în România.

Bașakșehir - Craiova se vede la TV. Cine transmite partida din Conference League

Bașakșehir - Craiova, care va începe la 20:45, va fi transmis live de Prima Sport și Digi Sport.

Cele două posturi au achiziționat drepturile și pentru meciul retur, care va avea loc pe stadionul Ion Oblemenco, joia viitoare, pe 28 august, cu începere de la ora 20:30.

Aceleași televiziuni anunțaseră deja că vor transmite și cealaltă dublă în care e implicată o echipă din România în Conference League: cea dintre suedezii de la Hacken și CFR Cluj.

Programul meciurilor din Conference, transmite de Prima Sport și Digi Sport

JOI, 21 AUGUST, PRIMA MANȘĂ

  • Hacken - CFR Cluj 20:00, Prima Sport 1, Digi Sport 2
  • Bașakșehir - Univ. Craiova 20:45, Prima 2, Digi 1

JOI, 28 AUGUST, A DOUA MANȘĂ

  • CFR Cluj - Hacken 20:30
  • Univ. Craiova - Bașakșehir 20:30

Dacă Universitatea Craiova și CFR se vor califica pe tabloul principal sau măcar una dintre ele va reuși acest lucru, atunci jocurile din perioada octombrie - decembrie se vor vedea tot pe Digi Sport și Prima Sport.

Cele două televiziuni dețin drepturile, cumpărate de la UEFA, pentru toate cele 3 competiții europene intercluburi până în vara lui 2027.

Conference League va avea 6 etape în formatul de campionat, care se vor disputa la următoarele date:

  • 2 octombrie
  • 23 octombrie
  • 6 noiembrie
  • 27 noiembrie
  • 11 decembrie
  • 18 decembrie

În sezonul trecut, România nu a avut nici o echipă în Conference League, acolo unde pe tabloul principal au participat formații mediocre precum Larne, Petrocub Hâncești, The New Saints, Noah, Borac Banja Luka, Vikingur, Shamrock Rovers.

Clubul din Bănie a pregătit deja pachete de bilete pentru următoare meciuri de pe teren propriu, cu Petrolul pe 24 august și returul cu Bașakșehir de pe 28 august.

Prețurile pachetelor de bilete pentru meciurile cu Petrolul și Bașakșehir:

  • Peluza Nord - 50 de lei
  • Tribuna 2 - 100 de lei
  • Tribuna VIP - 250 de lei

