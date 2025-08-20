Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei

- Comparația România vs Cipru în actuala ediție a cupelor europene: am pornit și noi și ei cu câte 4 echipe, fiecare mai are în joc 3, dar ne-au surclasat în randament
- Cipru a bifat victorii în 70% din meciurile disputate, în vreme ce România nu atinge nici măcar 40%
- România nu mai are echipă în Champions League din turul 2, Cipru e aproape de a produce o surpriză imensă: Pafos să fie alături de Barcelona, Real, PSG și City
România e încă în joc pentru a avea 3 echipe pe tabloul principal al cupelor europene, însă cu toate acestea parcursul din actualele preliminarii e unul extrem de slab. Iar punctele din această fază contează pentru coeficientul de țară, cel care oferă numărul de echipe cu care se merge în Europa, dar și turul în care se intră.
Am suportat multe înfrângeri, am făcut puncte puține și stăm rău în ierarhia coeficientului pentru 2025-2026. În schimb, o țară precum Cipru e senzație preliminariilor. Iar comparația România versus Cipru ne arată o prăpastie imensă.
NUMĂRUL DE ECHIPE
România a luat startul cu 4 echipe
- FCSB, campioana, din turul 1 Champions League
- CFR, deținătoarea Cupei României, în turul 1 Europa League
- U Craiova, locul 3 în campionat, în turul 2 Conference League
- U Cluj, locul 4 în campionat, în turul 2 Conference League
Cipru a luat startul tot cu 4 echipe
- Pafos, campioana, din turul 2 Champions League
- AEK Larnaka, deținătoarea Cupei Ciprului, în turul 1 Europa League
- Aris Limassol, locul 3 în campionat, în turul 2 Conference League
- Omonia Nicosia, locul 4 în campionat, în turul 2 Conference League
PUNCTAJ ȘI COEFICIENT
România a adunat doar 8,5 puncte și un coeficient mediu de numai 2,125. Suntem undeva în afara primelor 20 de țări, la egalitate cu nume precum Albania, Belarus, Irlanda.
Cipru, în schimb, șochează Europa: a adunat 14,5 puncte, are un coeficient de 3,625 și e pe locul 3! E chiar peste țări care au avut deja echipe care au luat startul: Portugalia, Olanda, Turcia!
COMPARAȚIA PARCURSULUI ECHIPELOR
1. CAMPIOANELE
FCSB
- 3-1, 1-2 cu Inter D’Escaldes
- 0-1, 1-2 Shkendija
- 3-2, 3-1 Drita
PALMARES: 3 victorii, 3 înfrângeri
Galerie foto (74 imagini)
PAFOS
- 1-1, 1-0 Maccabi Tel Aviv
- 1-0, 2-0 Dinamo Kiev
- 2-1 Steaua Roșie Belgrad
PALMARES: 4 victorii, 1 egal
2. CÂȘTIGĂTOARELE CUPEI
CFR CLUJ
- 0-0, 3-0 Paksi
- 0-0, 1-0 Lugano
- 1-2, 0-2 Braga
PALMARES: 2 victorii, 2 egaluri, 2 înfrîngeri
AEK LARNACA
- 1-0, 1-2 (6-5 pen.) Partizan Belgrad
- 1-1, 2-1 Celje
- 4-1, 1-2 Legia Varșovua
PALMARES: 3 victorii, 1 remiză, 2 înfrângeri
3. OCUPANTELE LOCURILOR 3 DIN CAMPIONAT
UNIVERSITATEA CRAIOVA
- 1-2, 3-0 Sarajevo
- 3-0, 3-4 Spartak Trnava
PALMARES: 2 victorii, 2 înfrângeri
ARIS LIMASSOL
- 3-2, 2-0 Academia Pușkaș
- 2-2, 1-3 AEK Atena
PALMARES: 2 victorii, 1 remiză, 1 înfrângeri
4. OCUPANTELE LOCURILOR 4 ÎN CAMPIONAT
UNIVERSITATEA CLUJ
- 0-0, 1-2 Ararat Armenia
PALMARES: 1 remiză, 1 înfrângere
OMONIA NICOSIA
- 1-0, 4-0 Torpedo Kutaisi
- 4-0, 5-0 Araz
PALMARES: 4 victorii
Concluzia e că Cipru a reușit să atingă, ca victorii, un procentaj de 70% din numărul total de partide: 13 din 19 jocuri. România e la sub 40% privind acest capitol: doar 7 succese în 18 jocuri.
Mai mult, echipele noastre au scos doar o echipă provenită dintr-un campionat bun: pe Lugano (Elveția). Cluburile din Cipru au trecut de formații din Ucraina, Serbia, Polonia.
EVALUAREA ECHIPELOR
Aproape că nu există comparație între cota de piață a celor 4 echipe ale noastre, care au mers în cupele europene anul acesta și cele 4 care au reprezentat Cipru.
De exemplu, FCSB are o valoare a lotului de peste două ori mai mare decât Pafos, în vreme ce CFR e aproape de 3 ori mai valoroasă decât AEK Larnaca.
Galerie foto (38 imagini)
Cotația echipelor, conform Transfermarkt
ROMÂNIA
- FCSB 48,4 milioane euro
- CFR 31,4
- U Craiova 22,5
- U Cluj 15,9
CIPRU
- Pafos 20,8
- Aris 18,9
- Omonia 15,9
- AEK Larnaca 12,1
La nivel de campionat intern, ținând cont de aceleași cote de pe Transfermarkt, valoarea medie în Liga din România e de aproape 15 milioane de euro per club. În Cipru e de numai 9,2 milioane!
CE URMEAZĂ ÎN EUROPA
Pentru România, visul Champions League s-a terminat încă de acum 3 săptămâni, după ce FCSB a fost eliminată rușinos de Shkendija.
În schimb, Cipru e aproape de o surpriză de proporții: Pafos e mare favorită să fie în UCL, după ce a câștigat prima manșă din play-off, 2-1 cu Steaua Roșie, chiar la Belgrad.
În acest moment, Cipru e sigură că va avea două echipe pe tabloul principal: Pafos e sigură cel puțin de Europa League, AEK Larnaca de Conference.
România are garantat doar o echipă: FCSB, care e sigură de Conference League.
Adversarele din play-off
CHAMPIONS LEAGUE
- România nu are echipă. Cipru o are pe Pafos, care a câștigat turul cu Steaua Roșie Belgrad, 2-1 în deplasare
EUROPA LEAGUE
- FCSB se duelează cu Aberdeen, E favorită, cotă 1,50 să se califice. AEK Larnaca va întîlni Brann Bergen, favoriți fiind norvegienii.
CONFERENCE LEAGUE
- CFR are dublă cu suedezii de la Hacken, în fața cărora e favorită (cotă 1,72). Craiova, în schimb, e out-sideră în fața lui Bașakșehir (cotă 2,55)
- Cipru o are aici doar pe Omonia Nicosia, care o va întâlni pe Wolfsberger. Cele două sunt creditase cu aceleași șanse la calificare (1,87 - 1,87).