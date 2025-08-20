Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei +74 foto
Comparația România vs Cipru în actuala ediție a cupelor europene
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 23:59
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 09:17
  • Comparația România vs Cipru în actuala ediție a cupelor europene: am pornit și noi și ei cu câte 4 echipe, fiecare mai are în joc 3, dar ne-au surclasat în randament
  • Cipru a bifat victorii în 70% din meciurile disputate, în vreme ce România nu atinge nici măcar 40%
  • România nu mai are echipă în Champions League din turul 2, Cipru e aproape de a produce o surpriză imensă: Pafos să fie alături de Barcelona, Real, PSG și City

România e încă în joc pentru a avea 3 echipe pe tabloul principal al cupelor europene, însă cu toate acestea parcursul din actualele preliminarii e unul extrem de slab. Iar punctele din această fază contează pentru coeficientul de țară, cel care oferă numărul de echipe cu care se merge în Europa, dar și turul în care se intră.

De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o

Am suportat multe înfrângeri, am făcut puncte puține și stăm rău în ierarhia coeficientului pentru 2025-2026. În schimb, o țară precum Cipru e senzație preliminariilor. Iar comparația România versus Cipru ne arată o prăpastie imensă.

NUMĂRUL DE ECHIPE

România a luat startul cu 4 echipe

  • FCSB, campioana, din turul 1 Champions League
  • CFR, deținătoarea Cupei României, în turul 1 Europa League
  • U Craiova, locul 3 în campionat, în turul 2 Conference League
  • U Cluj, locul 4 în campionat, în turul 2 Conference League

Cipru a luat startul tot cu 4 echipe

  • Pafos, campioana, din turul 2 Champions League
  • AEK Larnaka, deținătoarea Cupei Ciprului, în turul 1 Europa League
  • Aris Limassol, locul 3 în campionat, în turul 2 Conference League
  • Omonia Nicosia, locul 4 în campionat, în turul 2 Conference League

PUNCTAJ ȘI COEFICIENT

România a adunat doar 8,5 puncte și un coeficient mediu de numai 2,125. Suntem undeva în afara primelor 20 de țări, la egalitate cu nume precum Albania, Belarus, Irlanda.

Cipru, în schimb, șochează Europa: a adunat 14,5 puncte, are un coeficient de 3,625 și e pe locul 3! E chiar peste țări care au avut deja echipe care au luat startul: Portugalia, Olanda, Turcia!

COMPARAȚIA PARCURSULUI ECHIPELOR

1. CAMPIOANELE

FCSB

  • 3-1, 1-2 cu Inter D’Escaldes
  • 0-1, 1-2 Shkendija 
  • 3-2, 3-1 Drita

PALMARES: 3 victorii, 3 înfrângeri

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

PAFOS

  • 1-1, 1-0 Maccabi Tel Aviv
  • 1-0, 2-0 Dinamo Kiev
  • 2-1 Steaua Roșie Belgrad

PALMARES: 4 victorii, 1 egal

2. CÂȘTIGĂTOARELE CUPEI

CFR CLUJ

  • 0-0, 3-0 Paksi
  • 0-0, 1-0 Lugano
  • 1-2, 0-2 Braga

PALMARES: 2 victorii, 2 egaluri, 2 înfrîngeri

AEK LARNACA

  • 1-0, 1-2 (6-5 pen.) Partizan Belgrad
  • 1-1, 2-1 Celje
  • 4-1, 1-2 Legia Varșovua

PALMARES: 3 victorii, 1 remiză, 2 înfrângeri

3. OCUPANTELE LOCURILOR 3 DIN CAMPIONAT

UNIVERSITATEA CRAIOVA

  • 1-2, 3-0 Sarajevo
  • 3-0, 3-4 Spartak Trnava

PALMARES: 2 victorii, 2 înfrângeri

ARIS LIMASSOL

  • 3-2, 2-0 Academia Pușkaș
  • 2-2, 1-3 AEK Atena

PALMARES: 2 victorii, 1 remiză, 1 înfrângeri

4. OCUPANTELE LOCURILOR 4 ÎN CAMPIONAT

UNIVERSITATEA CLUJ

  • 0-0, 1-2 Ararat Armenia

PALMARES: 1 remiză, 1 înfrângere

OMONIA NICOSIA

  • 1-0, 4-0 Torpedo Kutaisi
  • 4-0, 5-0 Araz

PALMARES: 4 victorii

Concluzia e că Cipru a reușit să atingă, ca victorii, un procentaj de 70% din numărul total de partide: 13 din 19 jocuri. România e la sub 40% privind acest capitol: doar 7 succese în 18 jocuri.

Mai mult, echipele noastre au scos doar o echipă provenită dintr-un campionat bun: pe Lugano (Elveția). Cluburile din Cipru au trecut de formații din Ucraina, Serbia, Polonia.

2016
a fost anul când România a fost ultima dată deasupra Ciprului în clasamentul coeficienților, atunci eram pe 17, Cipru era pe 24, în prezent suntem noi pe 24 și Cipru pe 19

EVALUAREA ECHIPELOR

Aproape că nu există comparație între cota de piață a celor 4 echipe ale noastre, care au mers în cupele europene anul acesta și cele 4 care au reprezentat Cipru.

De exemplu, FCSB are o valoare a lotului de peste două ori mai mare decât Pafos, în vreme ce CFR e aproape de 3 ori mai valoroasă decât AEK Larnaca.

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (11).jpeg
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (11).jpeg

Cotația echipelor, conform Transfermarkt

ROMÂNIA

  • FCSB 48,4 milioane euro
  • CFR 31,4
  • U Craiova 22,5
  • U Cluj 15,9

CIPRU

  • Pafos 20,8
  • Aris 18,9
  • Omonia 15,9
  • AEK Larnaca 12,1

La nivel de campionat intern, ținând cont de aceleași cote de pe Transfermarkt, valoarea medie în Liga din România e de aproape 15 milioane de euro per club. În Cipru e de numai 9,2 milioane!

CE URMEAZĂ ÎN EUROPA

Pentru România, visul Champions League s-a terminat încă de acum 3 săptămâni, după ce FCSB a fost eliminată rușinos de Shkendija.

În schimb, Cipru e aproape de o surpriză de proporții: Pafos e mare favorită să fie în UCL, după ce a câștigat prima manșă din play-off, 2-1 cu Steaua Roșie, chiar la Belgrad.

În acest moment, Cipru e sigură că va avea două echipe pe tabloul principal: Pafos e sigură cel puțin de Europa League, AEK Larnaca de Conference.

România are garantat doar o echipă: FCSB, care e sigură de Conference League.

Adversarele din play-off

CHAMPIONS LEAGUE

  • România nu are echipă. Cipru o are pe Pafos, care a câștigat turul cu Steaua Roșie Belgrad, 2-1 în deplasare

EUROPA LEAGUE

  • FCSB se duelează cu Aberdeen, E favorită, cotă 1,50 să se califice. AEK Larnaca va întîlni Brann Bergen, favoriți fiind norvegienii.

CONFERENCE LEAGUE

  • CFR are dublă cu suedezii de la Hacken, în fața cărora e favorită (cotă 1,72). Craiova, în schimb, e out-sideră în fața lui Bașakșehir (cotă 2,55)
  • Cipru o are aici doar pe Omonia Nicosia, care o va întâlni pe Wolfsberger. Cele două sunt creditase cu aceleași șanse la calificare (1,87 - 1,87).
U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial

CFR Cluj cipru romania fcsb u craiova Pafos cupe europene
