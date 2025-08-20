„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu

Dan Petrescu (57 de ani) a susținut conferința premergătoare manșei tur cu Hacken din play-off-ul Conference League.

Partida va avea loc mâine, 21 august, de la ora 20:00, în Suedia, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 2

CFR Cluj a fost eliminată de Braga în turul 3 preliminar din Europa League cu scorul de 4-1 la general. Ardelenii au cedat în ambele meciuri în fața portughezilor, 1-2 în tur și 0-2 în retur.

Dan Petrescu, înainte de Hacken - CFR: „Nu mai există echipe slabe”

În cadrul conferinței premergătoare partidei dintre Hacken și CFR Cluj, Dan Petrescu, antrenorul clujenilor, a vorbit despre valoarea echipei adverse și a precizat la ce trebuie să fie atenți în partida de mâine.

„Părerea mea e că o echipă care ajunge în play-off, nu contează că e Conference League sau Europa League, nu poate decât să fie o echipă bună.

Exact cum suntem și noi, am ajuns în play-off, aici nu mai există echipe slabe, poate sunt excepții câteva meciuri unde o echipă e mai valoroasă.

Acasă, ei au avut rezultate mai puțin bune. Mă gândeam că, fiind obișnuiți cu terenul sintetic, acasă vor avea rezultate mai bune. Trebuie să fim atenți, știm că sinteticul poate juca feste.

Am văzut mulți jucători care alunecă, la multe meciuri, chiar și jucătorii lor. Jucătorii mei trebuie să ghicească crampoanele ”, a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu, despre situația lui Louis Munteanu: „A pierdut pregătirea”

În cadrul conferinței de presă, Dan Petrescu a vorbit și despre perioada mai puțin bună prin care trece Louis Munteanu, golgheterul CFR-ului din sezonul trecut.

„E clar că nu s-a antrenat multe zile. El a fost și accidentat, a pierdut și pregătirea, dar eu zic că n-a jucat rău când a intrat, chiar dacă n-a dat gol. Toată lumea așteaptă goluri de la el.

Atitudinea lui a fost mereu bună în antrenamente, la meciuri, când a intrat, și chiar și la ultima partidă din campionat, când a jucat excelent. Cu ajutorul lui, dacă marca Bosec, era o victorie extraordinară.

El a intrat mereu bine. A intrat bine și cu Lugano și cu Braga. Într-adevăr toți așteaptă mult de la el, după un sezon în care a marcat multe goluri.

Presiunea e tot timpul mare pe el acum, indiferent unde va juca și ce va face, pentru că, odată ce dai 23 de goluri, trebuie să dai mai multe, nu mai puține, că altfel nimic nu-i bine”, a concluzionat antrenorul clujenilor.

Partida retur cu Hacken va avea loc joia viitoare, pe 28 august, de la ora 20:30, la Cluj.

