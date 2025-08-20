Ce jucător scoate FCSB de pe listă Aducerea lui Thiam și reîntoarcerea lui Dawa din octombrie obligă campioana să elibereze un loc. Pe cine a ales să sacrifice
Ce jucător scoate FCSB de pe listă Aducerea lui Thiam și reîntoarcerea lui Dawa din octombrie obligă campioana să elibereze un loc. Pe cine a ales să sacrifice

  • FCSB are disponibile doar 24 de locuri, în afara jucătorilor U21. Acum are 23 ocupate, dar l-a transferat pe Thiam, iar Dawa va fi bun de joc peste două luni.
  • Campioana s-a decis ce fotbalist va sacrifica. Numele lui: în articol.

FCSB continuă să aibă probleme cu completarea listei cu jucători care vor avea drept de joc pe parcursul campionatului.

Dintre cele 25 de poziții a rămas cu doar 24 disponibile, după ce a decis să se despartă de Perianu, care era unul dintre cei 4 jucători care bifau categoria fotbaliști formați la nivel de club. Ceilalți 3 sunt Mihai Udrea, Pantea și Octavian Popescu.

Ce jucător scoate FCSB pe de lista pentru Liga 1

L-a adus și pe Thiam, dar l-a trimis la U Cluj pe Gheorghiță, însă va trebui să-l ia în calcul pe Dawa, care din octombrie va fi bun de joc, iar FCSB se va putea baza pe el în multe meciuri în acest final de 2025.

Cu Thiam și Dawa pe listă, campioana va fi obligată să scoată un jucător.

Iar cel care în acest moment este pe lista neagră e Kiki. Mai ales că FCSB s-a convins că alternativă la Radunovic, pe postul de fundaș stânga, e Pantea, care a avut prestații excelente, totul culminând cu randamentul din derby-ul cu Rapid.

Cum va arăta Lista A a celor de la FCSB

21 locuri disponibile

  • Târnovanu, Zima
  • Crețu, Graovac, B. Alhassan, Ngezana, M. Popescu, Dawa, Radunovic
  • Șut, Chiricheș, Lixandru, Olaru, Fl. Tănase, Cisotti, Miculescu, Politic, Edjouma
  • Bîrligea, Alibec, Thiam

4 poziții de jucători crescuți la nivel de club

  • Mihai Udrea
  • Alexandru Pantea
  • Octavian Popescu
  • -

LISTA B conține toți jucătorii născuți începând cu 1 ianuarie 2002

Cum va arăta echipa de bază și variantele de rezervă, cu Thiam și Dawa pe listă

  • Târnovanu (Zima) - Crețu (Cercel), Ngezana (Graovac), M. Popescu (Dawa), Radunovic (Pantea) - Șut (Lixandru), Chiricheș (Baba Alhassan) - Miculescu (Toma), Olaru (Fl. Tănase, Edjouma), Cisotti (Politic, Oct. Popescu) - Bîrligea (Alibec, Thiam, Stoian)
35%
din lotul de jucători pe care FCSB îl avea la dispoziție în această toamnă e format din jucători străini: 9 din 26

FCSB, program aglomerat în finalul anului

După pauza de campionat, de la începutul lunii viitoare, FCSB va avea în intervalul 13 septembrie - 21 decembrie nu mai puțin de 22 de meciuri oficiale.

Se vor disputa 13 etape de campionat în Liga 1, 3 în grupele Cupei României și 6 în Europa, acestea din urmă indiferent de deznodământul dublei cu Aberdeen.

Dacă FCSB va trece de scoțieni, atunci la avea primele 6 meciuri dintre cele 8 în Europa League până la final de 2025, celelalte două urmând să fie jucat în ultima săptămână din ianuarie 2026.

Dacă va pierde cu Aberdeen, FCSB va fi în Conference, unde toate cele 6 etape se vor disputa în intervalul 2 octombrie - 18 decembrie.

Practic, în prima jumătate a sezonului, iulie-decembrie, FCSB va ajunge la un total de 39 de partide!

3 derby-uri
are programate FCSB între septembrie și decembrie: Universitatea Craiova (acasă, 5 octombrie), Dinamo (acasă, 7 decembrie), Rapid (acasă), 21 decembrie)

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

fcsb superliga david kiki mamadou thiam lista liga 1
