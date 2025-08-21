Numărul lui Thiam Ce tricou i-a fost rezervat senegalezului la FCSB: „Asta e important”

Mihai Stoica (60 de ani) a precizat ce număr va purta Mamadou Thiam (30 de ani) la FCSB.

Atacantul lui U Cluj Mamadou Thiam a semnat cu FCSB, jucătorul fiind o dorință mai veche a lui Gigi Becali.

Mihai Stoica: „Îi oferim tricoul cu numărul 93”

Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a dezvăluit că Thiam, noul transfer la formația campioană, va purta tricoul cu numărul 93.

„A semnat deja, iar mâine (n.r. joi) va efectua doar vizita medicală”.

Întrebat dacă echipa îi va oferi lui Thiam cadou calificarea în grupa Europa League, Mihai Stoica a spus: „Îi oferim tricoul cu numărul 93”.

„Este un jucător pe care ni l-am dorit de foarte mult timp şi pe care am reuşit să-l aducem. Important este să fie pregătit şi să ne ajute”, a mai declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

1 milion de euro valorează Mamadou Thiam, conform Transfermarkt

Mamadou Thiam, la FCSB

FCSB și U Cluj au bătut palma pentru transferul lui Thiam, atacant care mai avea contract până la finalul sezonului cu echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.

În urmă cu câteva zile, GOLAZO.ro a dezvăluit că Becali e pregătit să-i dubleze salariul lui Thiam, care câștiga la U Cluj 150.000 de euro pe an.

Thiam nu a fost în lot pentru meciul cu Farul, câștigat de U Cluj, scor 1-0, în ultima etapă desfășurată în Liga 1.

Atacantul a bifat 7 apariții pentru „șepcile roșii” în acest sezon, în toate competițiile, reușind două goluri și o pasă decisivă.

Atacantul a mai evoluat și la KV Oostende, Dijon, AS Nancy-Lorraine, Clermont Foot 63 şi Barnsley.

54 de goluri a marcat Thiam în 320 de meciuri jucate în toată cariera sa

