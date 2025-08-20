Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Lionel Messi. Foto: IMAGO
Campionate

Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 22:42
alt-text Actualizat: 20.08.2025, ora 22:42
  • Lionel Messi (38 de ani) ar putea juca ultimul meci oficial acasă pentru Argentina împotriva Venezuelei, pe 5 septembrie.

Argentina a reușit deja calificarea pentru Campionatul Mondial din 2026 care se va desfășura în Canada, Mexic și SUA și nu mai are momentan programată altă partidă oficială pe teren propriu în următorul an.

Bașakșehir - U Craiova Mirel Rădoi, glume înainte de meciul din  play-off-ul Conference League: „Mi-au oprit forfecuța la aeroport”
Citește și
Bașakșehir - U Craiova Mirel Rădoi, glume înainte de meciul din play-off-ul Conference League: „Mi-au oprit forfecuța la aeroport”
Citește mai mult
Bașakșehir - U Craiova Mirel Rădoi, glume înainte de meciul din  play-off-ul Conference League: „Mi-au oprit forfecuța la aeroport”

Messi ar putea juca ultimul meci în Argentina

Lionel Messi ar putea juca pentru ultima dată acasă în tricoul Argentinei împotriva Venezuelei, pe 5 septembrie, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, scrie directvsports.com.

Starul sud-american ar urma să se retragă de la națională după CM 2026 din SUA.

Argentina va disputa în luna septembrie ultimele două partide din cadrul preliminariilor pentru CM:

  • Venezuela, pe 5 septembrie, acasă
  • Ecuador, pe 10 septembrie, în deplasare

Astfel, meciul cu Venezuela va fi ultimul din acest an pe care echipa antrenată de Lionel Scaloni îl va juca „acasă” și poate fi ultimul per total pentru Messi.

112
goluri a înscris Messi în 193 de meciuri pentru Argentina

Argentina a reușit deja calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Din grupa din care a făcut parte, au mai reușit calificarea și Ecuador și Brazilia.

Cu două partide înainte de final, Argentina are cu 10 puncte mai mult față de formația pe locul secund, Ecuador, și este sigură de calificarea la Mondial de pe primul loc.

Naționala lui Lionel Scaloni a câștigat Campionatul Mondial din Qatar din 2022 și va încerca să-și apere trofeul la turneul din 2026.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Noua strategie a FRF  Răzvan Burleanu, despre schimbările care vor fi făcute după incidentul de la Miercurea-Ciuc
Superliga
20:37
Noua strategie a FRF Răzvan Burleanu, despre schimbările care vor fi făcute după incidentul de la Miercurea-Ciuc
Citește mai mult
Noua strategie a FRF  Răzvan Burleanu, despre schimbările care vor fi făcute după incidentul de la Miercurea-Ciuc
„Cea mai mare minciună” Scandal britanic. Patronul lui Manchester vrea  un miliard din bani publici ca ajutor pentru noua arenă a lui United
Campionate
20:03
„Cea mai mare minciună” Scandal britanic. Patronul lui Manchester vrea un miliard din bani publici ca ajutor pentru noua arenă a lui United
Citește mai mult
„Cea mai mare minciună” Scandal britanic. Patronul lui Manchester vrea  un miliard din bani publici ca ajutor pentru noua arenă a lui United

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Campionatul Mondial lionel messi argentina PRELIMINARII venezuela
Știrile zilei din sport
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Campionate
20.08
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Citește mai mult
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Superliga
20.08
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Citește mai mult
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Conference League
20.08
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele” Petrescu, înainte de partida cu Hacken din play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Citește mai mult
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Europa League
20.08
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Citește mai mult
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
11:24
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
11:45
Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată
Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată
10:57
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Stranieri
20.08
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Citește mai mult
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Superliga
20.08
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Citește mai mult
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Europa League
20.08
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Citește mai mult
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua”
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Campionate
20.08
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Citește mai mult
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 20 rapid 37 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
21.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share