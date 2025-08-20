Lionel Messi (38 de ani) ar putea juca ultimul meci oficial acasă pentru Argentina împotriva Venezuelei, pe 5 septembrie.

Argentina a reușit deja calificarea pentru Campionatul Mondial din 2026 care se va desfășura în Canada, Mexic și SUA și nu mai are momentan programată altă partidă oficială pe teren propriu în următorul an.

Messi ar putea juca ultimul meci în Argentina

Lionel Messi ar putea juca pentru ultima dată acasă în tricoul Argentinei împotriva Venezuelei, pe 5 septembrie, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, scrie directvsports.com.

Starul sud-american ar urma să se retragă de la națională după CM 2026 din SUA.

Argentina va disputa în luna septembrie ultimele două partide din cadrul preliminariilor pentru CM:

Venezuela , pe 5 septembrie, acasă

, pe 5 septembrie, acasă Ecuador, pe 10 septembrie, în deplasare

Astfel, meciul cu Venezuela va fi ultimul din acest an pe care echipa antrenată de Lionel Scaloni îl va juca „acasă” și poate fi ultimul per total pentru Messi.

112 goluri a înscris Messi în 193 de meciuri pentru Argentina

Argentina a reușit deja calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Din grupa din care a făcut parte, au mai reușit calificarea și Ecuador și Brazilia.

Cu două partide înainte de final, Argentina are cu 10 puncte mai mult față de formația pe locul secund, Ecuador, și este sigură de calificarea la Mondial de pe primul loc.

Naționala lui Lionel Scaloni a câștigat Campionatul Mondial din Qatar din 2022 și va încerca să-și apere trofeul la turneul din 2026.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport