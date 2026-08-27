Ghencea, gaură de milioane! S-au cheltuit peste 10 milioane de euro în 5 ani, dar veniturile sunt infime!  GOLAZO.ro are bilanțul contabil al stadionului Steaua +5 foto
Stadionul Steaua FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Liga 2

Ghencea, gaură de milioane! S-au cheltuit peste 10 milioane de euro în 5 ani, dar veniturile sunt infime! GOLAZO.ro are bilanțul contabil al stadionului Steaua

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 15:57
  • Stadionul „Steaua” produce doar un sfert din cât cheltuie, iar bilanțul dintre venituri și cheltuieli e unul șocant 
  • Abia după ce arena a fost deschisă și pentru alte cluburi de fotbal capitolul „Venituri” a început să mai conteze
  • Chiar și așa, în cei 5 ani de existență, arena are o gaură de peste 7,5 milioane de euro. Toate detaliile mai jos și răspunsul pe care GOLAZO.ro l-a primit de la CSA Steaua 
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Stadionul „Steaua” a consumat, în cei cinci ani de la inaugurare sume mult mai mari decât veniturile pe care a reușit să le genereze. Până aici nicio surpriză, un fapt des rostogolit în ultima perioadă, o idee cum că stadioanele nu trebuie să fie profitabile, ele trebuie să servească pentru buna desfășurare a competițiilor sportive.

Însă diferențele sunt șocante!

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Datele transmise de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, la solicitarea GOLAZO.ro, arată o diferență de peste 7,5 milioane de euro între cheltuielile de administrare și funcționare și veniturile realizate de arena din Ghencea în cei 5 ani de la inaugurare.

În perioada 2021-2026, cheltuielile totale raportate pentru stadion se ridică la aproximativ 10,5 milioane de euro. În același interval, veniturile totale au fost de numai 2,8 milioane de euro. Rezultă o diferență de circa 7,7 milioane de euro între banii cheltuiți și cei încasați.

Practic, la fiecare 100 de euro cheltuiți pentru administrarea și funcționarea stadionului, arena a produs venituri de numai 26,6 de euro. De menționat și că toate sumele în euro au fost prezentate de GOLAZO.ro prin convertirea din lei a valorilor transmise de cei de la CSA, în răspunsul oficial pe care l-au trimis redacției.

Bilanțul Stadionului Steaua
Bilanțul Stadionului Steaua

Galerie foto (5 imagini)

Bilanțul Stadionului Steaua Bilanțul Stadionului Steaua Bilanțul Stadionului Steaua Bilanțul Stadionului Steaua Bilanțul Stadionului Steaua
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2022, anul cu cel mai mare dezechilibru

Diferența dintre venituri și cheltuieli este vizibilă în fiecare dintre anii analizați. În 2021, anul inaugurării stadionului, cheltuielile s-au ridicat la aproximativ 991.000 de euro, în timp ce veniturile au fost de numai 218.000 de euro. Diferența: aproximativ 773.000 de euro.

Situația s-a accentuat puternic în 2022 când stadionul a avut cheltuieli de aproximativ 2,08 milioane de euro, dar a produs venituri de numai 248.000 de euro. Diferența dintre cele două valori a fost de aproximativ 1,83 milioane de euro într-un singur an. Veniturile au acoperit astfel doar aproximativ 12% din cheltuieli.

Venirea altor echipe a schimbat situația

Un salt important al veniturilor apare începând cu 2023, perioadă în care Stadionul Steaua a început să fie utilizat mult mai mult și de alte echipe și organizatori.

În 2023, cheltuielile au fost de aproximativ 1,97 milioane de euro, iar veniturile au crescut la aproximativ 617.000 de euro. Diferența a rămas însă uriașă: aproximativ 1,36 milioane de euro.

În acel an dintre cele 32 de meciuri disputate în Ghencea, 23 au aparținut echipelor CSA Steaua, iar 9 au fost organizate de alte echipe sau organisme sportive.

Comparația cu 2022 este relevantă pentru că atunci fusese disputat un singur meci al unei alte echipe pe stadion, iar veniturile totale ale arenei fuseseră de numai 248.000 de euro. În 2023, odată cu creșterea numărului de partide organizate de alte entități, încasările au ajuns la 617.000 de euro.

Galerie foto (8 imagini)

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2024, anul în care stadionul s-a apropiat cel mai mult de echilibru

Cel mai bun an din punctul de vedere al veniturilor a fost 2024. Cheltuielile stadionului s-au ridicat la aproximativ 1,9 milioane de euro, în timp ce veniturile au ajuns la circa 836.000 de euro.

Chiar și în anul record, diferența dintre cheltuieli și venituri a fost de aproximativ 1 milion de euro. 2024 a fost însă și anul în care stadionul a fost utilizat masiv de alte echipe. Din cele 27 de meciuri găzduite în Ghencea, 14 au aparținut Stelei și 13 altor echipe sau organizatori.

Impactul financiar se vede direct în cifre. Numai din punerea la dispoziție a stadionului, CSA Steaua a încasat în 2024 aproximativ 687.000 de euro.

Asta înseamnă că aproximativ 86% din toate veniturile stadionului în acel an au provenit din această categorie. Prin comparație, biletele și abonamentele au adus numai aproximativ 84.000 de euro.

Veniturile au crescut de aproape patru ori față de primul an

Deschiderea arenei către alte echipe a avut un efect evident. În 2021, Stadionul Steaua generase venituri totale de aproximativ 218.000 de euro. În 2024, acestea ajunseseră la aproximativ 800.000 de euro.

Este o creștere de aproximativ 268%, veniturile fiind de aproape 3,7 ori mai mari. Cu toate acestea, nici măcar exploatarea mai intensă a arenei nu a fost suficientă pentru ca veniturile să se apropie de cheltuieli.

2025: cheltuieli record, veniturile scad din nou

Situația s-a deteriorat din nou în 2025. A fost anul cu cele mai mari cheltuieli din perioada analizată, adică aproximativ 2.17 milioane de euro.

Încasările stadionului au fost însă de numai aproximativ 492.000 de euro. Diferența dintre venituri și cheltuieli a ajuns astfel la aproximativ 1,67 milioane de euro într-un singur an.

În 2025 a apărut însă o nouă sursă de venit: magazinul oficial Steaua. Vânzările magazinului au fost de aproximativ 94.000 de euro. Chiar și cu această sursă suplimentară, veniturile totale ale stadionului au acoperit mai puțin de un sfert din cheltuieli.

2026: încă 615.000 de euro diferență până acum

Datele pentru 2026 nu reprezintă un an calendaristic complet și trebuie analizate separat.

Până la momentul raportării, stadionul a acumulat cheltuieli de aproximativ 954.000 de euro și venituri de aproximativ 339.000 de euro. Diferența este deja de aproximativ 615.000 de euro.

Principala sursă de venit rămâne punerea la dispoziție a stadionului, care a produs aproximativ 174.000 de euro. Biletele și abonamentele au adus aproximativ 62.000 de euro, activitatea magazinului Steaua încă aproximativ 54.000 de euro, iar evenimentele extrasportive circa 29.000 de euro.

Aproape 10 milioane cheltuite, numai 2,7 milioane produse

Bilanțul perioadei 2021-2026 arată astfel: cheltuieli totale de aproximativ 10 milioane de euro. Venituri totale de aproximativ 2,7 milioane de euro.

Diferența între cheltuieli și venituri e aproximativ 7,25 milioane de euro.

În cei cinci ani de funcționare, stadionul a găzduit 125 de meciuri, dintre care 90 ale echipelor CSA Steaua și 35 ale altor echipe sau organizatori. În plus, stadionul a găzduit peste 30 de evenimente extrasportive.

Fiind o arenă multifuncțională, trebuie menționat faptul că în incinta stadionului se desfășoară antrenamente pentru diferite discipline: tenis de masă, haltere, box, lupte, judo, plus spațiile de recuperare sau hotelul cu 24 de camere.

Cifrele furnizate de CSA Steaua arată totuși că deschiderea stadionului către alte cluburi, inclusiv FCSB, dar și către alte evenimente a avut un impact financiar important. Anii în care arena a fost utilizată intens de alte echipe au adus încasări semnificativ mai mari.

Dar nici măcar în anul record, când veniturile s-au apropiat de 800.000 de euro, Stadionul Steaua nu a reușit să-și acopere nici jumătate din cheltuielile de funcționare. În total, veniturile generate în perioada analizată au acoperit doar aproximativ 27% din cheltuieli.

Diferența cheltuieli - venituri

AnCheltuieliVenituriDiferență
20211.050.000 €230.000 €-820.000 €
20222.200.000 €260.000 €-1.940.000 €
20232.100.000 €650.000 €-1.450.000 €
20241.900.000 €835.000 €-1.065.000 €
20252.240.000 €500.000 €-1.740.000 €
2026950.000 €330.000 €-620.000 €
TOTAL10.440.000 €2.805.000 €-7.635.000 €

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