Factură uriașă, gazon praf GOLAZO.ro are toate datele: costurile au crescut cu 30%, dar suprafața de joc de pe Stadionul Steaua e tot mai proastă

Clubul Steaua a răspuns unei solicitări din partea GOLAZO.ro și a pus la dispoziție toate datele vizavi de întreținerea exclusiv a gazonului Stadionului „Steaua”

Culmea este că în urmă cu câțiva ani, când costurile erau mai mici, suprafața de joc arăta mai bine. Azi, când costurile au crescut cu 30%, totul e mai rău acolo

Toate datele financiare din Ghencea la 5 ani de la inaugurarea arenei și concluziile celor de la Steaua în textul de mai jos

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Gazonul Stadionului „Steaua” costă din ce în ce mai mult, însă starea suprafeței de joc este departe de cea din primii ani de funcționare ai arenei, când suprafața de joc era una exemplară.

Datele transmise de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, la solicitarea GOLAZO.ro, arată că suma plătită anual pentru întreținerea terenului a crescut cu aproximativ 30% față de perioada 2021-2023. Însă rezultatele sunt invers proporționale.

În primii trei ani, 2021-2023, atunci când gazonul arenei din Ghencea se prezenta în condiții foarte bune, CSA Steaua plătea aproximativ 195.000 de euro, cu TVA, pe an pentru serviciile de întreținere.

Costurile au crescut ulterior. Pentru perioada 2024-2025, valoarea anuală a ajuns la aproximativ 220.000 de euro cu TVA, cu aproape 25.000 de euro mai mult pe an.

Răspunsul oferit de CSA Steaua privind costurile cu gazonul FOTO GOLAZO.ro

Aproape 1,3 milioane de lei pe an pentru gazon

Creșterea continuă și în noul cadru, în ceea ce înseamnă contractul actual până în 2028. Pentru perioada 2026-2028, contractul are o durată de 25 de luni, iar valoarea medie anuală comunicată de CSA Steaua este de aproximativ 250.000 de euro cu TVA.

Practic, față de nivelul din perioada 2021-2023, costul anual de întreținere a crescut cu 55.000 de euro, adică aproximativ 30%.

Paradoxul este că tocmai acum, când întreținerea gazonului a ajuns la cel mai ridicat nivel de la inaugurarea stadionului, suprafața de joc traversează una dintre cele mai slabe perioade ale sale.

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Cum au variat sumele pentru întreținerea gazonului:

2021-2023: aprox. 195.000 de euro/an

2024-2025: aprox. 220.000 de euro/an

2026-2028: aprox. 250.000 de euro/an

CSA Steaua dă vina pe căldură și numărul mare de meciuri

În răspunsul transmis către GOLAZO.ro, reprezentanții CSA Steaua susțin că problemele apărute de-a lungul celor cinci ani au avut „caracter punctual” și nu ar reflecta nivelul general al suprafeței de joc. Practic sunt cazuri izolate, determinate de anumiți factori.

Clubul indică drept principale cauze suprapunerea temperaturilor foarte ridicate cu utilizarea intensă a terenului. Este oferit și exemplul lunilor iulie și august 2024, când în Ghencea s-au disputat 11 meciuri, într-o perioadă cu temperaturi foarte ridicate.

Potrivit CSA, tehnologia folosită pentru gazon presupune refacerea suprafeței prin însămânțare, iar pentru regenerare sunt necesare aproximativ două săptămâni fără meciuri. În perioadele cu un calendar foarte aglomerat, acest interval nu a putut fi asigurat de fiecare dată.

Care e procesul urmat de Steaua pentru întreținerea gazonului

Stadionul „Steaua” beneficiază de un gazon hibrid țesut, prevăzut cu sisteme integrate de irigare, drenaj și încălzire, dar și cu instalații de iluminare artificială care ajută procesul de fotosinteză și regenerare.

O dată pe an, de regulă după terminarea sezonului, terenul este supus unei operațiuni ample de regenerare, transmit cei de la Steaua în răspunsul pentru GOLAZO.ro.

Aceasta presupune scarificarea stratului vegetal superficial, îndepărtarea materialului vegetal, perierea fibrelor sintetice, nisipare și reînsămânțare.

CSA Steaua precizează că gazonul nu este înlocuit integral în fiecare an, ci este regenerat periodic pentru păstrarea parametrilor optimi.

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