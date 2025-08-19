Străzi și artere din București, închise pe 31 august, pentru desfășurarea cursei de ciclism L’Étape Romania by Tour de France
Străzi și artere din București, închise pe 31 august, pentru desfășurarea cursei de ciclism L’Étape Romania by Tour de France

alt-text Publicat: 19.08.2025, ora 14:44
alt-text Actualizat: 19.08.2025, ora 15:21
  • Pe 31 august, capitala va deveni din nou scena uneia dintre cele mai spectaculoase competiții de ciclism amator din lume – L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon.

Pentru o zi, Bucureștiul va fi „închis pentru mașini, deschis pentru bicicliști”, iar evenimentul va bloca temporar traficul pe artere importante ale orașului, în intervalul 07:00 – 14:00.

Aflat la a patra ediție, evenimentul aduce în România spiritul inconfundabil al Tour de France și promite o zi memorabilă pentru peste 2.500 de participanți, susținuți de mii de spectatori, prieteni și familii.

Înscrierile sunt încă deschise: https://romania.letapeseries.com/registration.

TRAFIC RESTRICȚIONAT ÎN CAPITALĂ

Pe 31 august, în intervalul 07:00 – 14:00, vor fi închise circulației următoarele străzi și artere din București: Bulevardul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă, Splaiul Unirii pe sensul către București, Bulevardul Decebal, Bulevardul Basarabia, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Schitu Măgureanu, străzile Știrbei Vodă și Ion Câmpineanu, Șoseaua Kiseleff, străzile Buzești, Berzei, Vasile Pârvan, Bogdan Petriceicu Hașdeu și Bulevardul Libertății. Organizatorii și Poliția Rutieră colaborează pentru a identifica cele mai bune trasee ocolitoare.

START SPECTACULOS ÎN FAȚA PARLAMENTULUI – CA LA PARIS

L’Étape Romania nu este doar o competiție, ci o celebrare a ciclismului ca stil de viață. Participanții vor trăi emoția unui start spectaculos din fața Palatului Parlamentului – o atmosferă electrizantă ce amintește de marile finaluri de cursă de pe Champs-Élysées.

Cu un format inspirat din Tour de France și adaptat capitalei, traseele aduc varietate, spectacol vizual și o experiență de pedalat în deplină siguranță, pe rute complet închise traficului.

TRASEE, PROGRAMUL EVENIMENTULUI, RACE VILLAGE (31 AUGUST)

Cele trei trasee din cadrul evenimentului sunt adaptate nivelurilor de vârstă și experiență:

  • City Adventure – 14 km: dedicat celor cu vârsta de minimum 7 ani;
  • The Ride – 42 km: deschis participanților de minimum 15 ani;
  • The Race – 85 km: pentru cicliștii de minimum 15 ani, în căutarea unei provocări sportive autentice.

Race Village-ul va fi din nou amplasat în Piața Constituției. Acesta va fi hub-ul evenimentului și locul de întâlnire al pasionaților de ciclism cu atmosfera specifică marilor tururi internaționale:

  • 07:30 – Start pentru traseul City Adventure (14 km);
  • 08:30 – Start pentru traseul The Ride (42 km);
  • 10:00 – Start pentru traseul The Race (85 km);
  • 13:30 – Festivitatea de premiere și activări speciale pentru participanți și spectatori.
SPRIJIN LOGISTIC, SIGURANȚĂ ȘI ATMOSFERĂ DE FESTIVAL

Concurenții vor avea acces la 3 puncte de alimentare (Start/Finish, Arena Națională, Piața Victoriei), precum și la sprijin tehnic fix și mobil, pe toată durata cursei.

Evenimentul este asistat de echipe medicale profesioniste, inclusiv ambulanțe SMURD (tip C), gata să intervină în caz de urgență.

Piața Constituției se transformă într-un veritabil festival al ciclismului:

  • Expoziție Tour de France;
  • Zonă comercială sportivă (echipament & nutriție);
  • Food court & relaxare;
  • Zonă de masaj, pregătire fizică înaintea cursei, concursuri cu premii;
  • Scenă principală pentru activări și premiere.

L’Étape Romania by Tour de France este mai mult decât o cursă – este o experiență colectivă, o celebrare a unui stil de viață activ și un moment de inspirație pentru oraș și pentru comunitate. Cu fiecare ediție, creștem în calitate, diversitate și impact. Vă așteptăm pe 31 august să fiți parte din cea mai frumoasă poveste de ciclism din România, unde avem onoarea ca Excelența Sa, domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România, să fie din nou prezent.” – a declarat Tudor Ștefan Mocuța, CEO MPG.

PARTENERI STRATEGICI ȘI SUSȚINĂTORI

Numeroase companii de top din România s-au alăturat celui mai puternic brand de ciclism din lume. Ediția 2025 are ca Presenting Partner compania Decathlon și este susținută de CTMB și Primăria Capitalei. Acestora li s-au alăturat, în calitate de sponsori, SKODA și RTPR. Furnizorii oficiali ai evenimentului sunt: Powerbar, URSUS, WASA, Reciclad’Or, Remat Holding, Agriro Fresh, Black Cab, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Artesia, Secom, Sweeteria, AIRE, CPI Security, Artesana. Partenerii evenimentului sunt: MTB Academy și Bălașa Percussion.

Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt Ambasada Franței și Federația Română de Ciclism.

Decathlon este presenting sponsor pentru al doilea an consecutiv. Implicarea Decathlon reflectă angajamentul pe termen lung față de comunitatea sportivilor și dorința de a încuraja un stil de viață activ și sănătos. La această ediție, Decathlon contribuie prin:

  • Parte din kit-ul oficial al participanților, tricouri și săculeți pentru încălțăminte - pentru confort și performanță atât pe traseu, cât și în afara acestuia;
  • Un stand de activare interactiv și zonă expo - cu cele mai noi produse și inovații din universul ciclismului;
  • Un service de reparații rapide, disponibil pe durata evenimentului, unde tehnicienii Decathlon vor sprijini cicliștii în orice situație tehnică neprevăzută.

„Sportul ne provoacă să ne regăsim echilibrul și să ne depășim limitele zi de zi. Parteneriatul cu L’Étape Romania by Tour de France ne oferă ocazia să fim parte dintr-o experiență care unește oamenii prin pasiune și perseverență. Împărtășim aceleași valori și credem cu tărie în puterea sportului de a transforma vieți. Această cursă cu spirit internațional creează în jurul ei o comunitate mai conectată și mai plină de energie. Este despre a crește împreună, nu doar în performanță, ci și în bucuria de a fi activi, ceea ce facem și noi, echipa Decathlon, de 16 ani încoace”, a declarat Raluca Hristea, Lider de Evenimente și Parteneriate Decathlon România.

Eveniment recomandat de Europa FM.

Parteneri media: Revista BIZ, News.ro, GOLAZO, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Rador, Ziarul Bursa, Romania Journal, Freerider, Aimx.ro, Visit Bucharest, Nine O’ Clock, Revista Sport Magazin, GO4FUN.ro, GabrielSolomon.ro, Biciclistul.ro, RIDERSCLUB.ro, SPORTYA.net, TENIS10 și KLARMEDIA - Partener monitorizare de presă.

