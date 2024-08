„Suntem mințiți în față” Fanii lui CFR Cluj reacționează: „Antrenorul nostru a ales să își bată joc de cel mai important meci”

CFR Cluj a pierdut acasă cu Universitatea, 2-3, după 10 ani de invincibilitate pe teren propriu în fața rivalei din oraș

Fanii lui CFR din Peluza Vișinie au postat un mesaj de protest, în care i-au criticat pe Dan Petrescu și pe Cristi Balaj

„Suntem indignați de faptul că suntem mințiți în față de către conducătorii clubului”, și-au început suporterii vicecampioanei comunicatul, discutând apoi 6 momente care i-au deranjat la derby-ul Ardealului.

Iată mesajul fanilor lui CFR Cluj:

„1. Vineri, după ce stadionul a fost pus online «la liber», am constatat faptul că tribuna 1 era sold-out. Am întrebat care e situația exactă și am fost informați că 80% din biletele de aici au fost vândute, iar în rest vor intra juniorii clubului pentru a se evita un mix de suporteri ai ambelor echipe, așa cum a fost anul trecut în decembrie.

Gradul de ocupare de «80% + juniori» îl puteți vedea în a doua poză din postare (n.r. foto la final). [...]

2. Ne-am săturat ca la fiecare meci mai tare din Gruia, în special la cele cu U sau FCSB să existe aceleași discuții cum că nu mai sunt bilete cu 30 de minute înainte de startul meciului, iar suporterul CFR-ist se plânge peste tot că nu poate fi pe stadion, multe dintre bilete ajungând deja la fanii adverși.

Dragă suporter CFR-ist ești și tu cât se poate de vinovat că nu ți-ai făcut abonament!

„Jucător adus la club de câteva zile și aruncat în teren direct în derby”

3. Domnul Cristian Balaj, precum și anumiți suporteri care iau loc în tribune și își umple burțile de popcorn, iar la primul rezultat negativ aleg canapeaua în detrimentul stadionului, sunt ultimii care ne pot reproșa ceva.

Noi ținem galeria în viață, noi facem sacrificii pentru echipă realizând coregrafii, cântând meci de meci neîncetat și mergând pe banii noștri constant în deplasări lungi și obositoare! [...] Să spui ca s-a luat gol din cauza unei întreruperi de joc este doar ipocrizie!

Primul gol, care de altfel plutea în aer (noroc cu Sava), s-a luat din cauza plasamentului deficitar al fundașilor, în special a lui Graovac, jucător adus la club de câteva zile și aruncat în teren direct în derby-ul Clujului!

Nici noi nu i-am spus domnului Balaj sau celorlalți din conducerea clubului să nu aducă toți jucătorii de prin ligile inferioare din țări din lumea a 2-a și a 3-a a fotbalului , unii plecați la câteva zile după ce au venit, alții care nici nu se află pe lista celor eligibili, așa că îl îndemnăm pe dânsul să nu ne spună nici el cum să facem galerie.

De asemenea, acesta ne-a promis că nu mai facilitează accesul fanilor Universității în tribuna 2 în urma refuzului primit cu privire la poziționarea noastră în inelul superior de pe Cluj Arena.

Vă cerem domnule Balaj să vă prezentați onorabil demisia dacă nici de această dată nu vom ocupa acea zonă din stadion, atât dumneavoastră, cât și celor care nu lucrează în interesul suporterilor noștri! Așteptăm așadar luna decembrie cu interes maxim!

4. Cunoaștem foarte bine obiectivele echipei, faptul că prezența în grupele Conference League este foarte importantă atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar pentru club, dar un derby este un derby și trebuie tratat ca atare!

Antrenorul nostru a ales să își bată joc de cel mai important meci pentru noi, introducând 3 debutanți și mizând în mare măsură pe jucători cu statut de rezervă .

„Vom lua măsuri să nu se repete”

5. Vrem să le cerem public scuze jucătorilor Universității, Bogdan Mitrea și Dan Nistor, care au fost loviți de o brichetă, respectiv o țigară electronică, obiecte ce au zburat din galeria noastră.

Credem cu tărie că faptele de genul nu își au locul pe un stadion, nu sunt demne de fenomenul din care facem parte și vom lua măsuri pentru ca acestea să nu se repete!

6. Am constatat amuzați cum comunicatul Șepcilor Roșii se încheie cu fraza «Karma is a bitch».

Dorim să le transmitem acestora că decizia mutării meciului va aduce clubului lor un profit imens, întrucât doar meciurile cu noi și cu FCSB îi aduc la stadion în număr mare, la restul bătând vântul prin tribunele «singurei echipe din oraș».

Deci e o decizie cât se poate de avantajoasă și pentru ei. Karma lor este CFR , care i-a bătut pe unde i-a prins la scoruri drastice, după întoarceri de scor în momente în care erau în al 9-lea cer, care a câștigat titlul de 2 ori la ei acasă, care le-a împrumutat jucătorul ce a ratat penalty-ul decisiv în finala Cupei României și așa mai departe [...]”.