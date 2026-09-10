Reclamă controversată VIDEO: „Doar sport” » Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive +11 foto
Sydney Sweeney (captură Instagram)
Diverse

Reclamă controversată VIDEO: „Doar sport” » Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 23:20
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 23:51
  • Actrița americană Sydney Sweeney a atras din nou atenția, de această dată într-o campanie pentru o platformă de predicții sportive la care are și acțiuni. Spotul apare chiar înaintea unui nou sezon important de fotbal american
  • Reclama a devenit virală, dar reacțiile sunt împărțite: unii spun că este o campanie de marketing inteligentă, alții critică sexualizarea excesivă și asocierea imaginii actriței cu platforma de predicții sportive.
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Conceptul este provocator. Sweeney apare fără haine, iar diferitele obiecte sportive, mingi de fotbal american, echipament de protecție, mănuși de portar, mingi de baschet și alte accesorii, sunt folosite pentru a acoperi strategic corpul.

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Reclamă controversată. Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive

Sydney Sweeney nu este doar imaginea campaniei Novig, este și investitor.

Ea a povestit că în copilărie a practicat fotbal, softball, schi și MMA și că este pasionată în prezent de hochei și box. Sweeney a interpretat-o pe pugilista Christy Martin într-un film biografic.

Potrivit informațiilor publicate despre campanie, chiar ea a venit cu ideea colaborării și a abordat conducerea companiei pentru un parteneriat, conform The Sun.

Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram)
Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram)

Galerie foto (11 imagini)

Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram)
+11 Foto
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Campania vine într-un moment în care platformele de predicții încearcă să atragă publicul sportiv printr-o combinație de entertainment, tehnologie și pariuri/predicții.

Un brand relativ nou a ajuns, într-o singură zi, în presa sportivă și generalistă.

The Wall Street Journal scrie că Novig își construiește identitatea în jurul ideii de „just sports”, încercând să evite controversa asociată piețelor de predicții pentru politică și alte evenimente.

Postarea lui Sydney Sweeney de pe Instagram a generat rapid sute de mii de aprecieri și mii de comentarii.

O parte dintre utilizatori au apreciat caracterul neobișnuit al campaniei și ideea de a lega fiecare moment al spotului de câte un sport.

În comunitățile dedicate piețelor de predicții, discuția a fost mai degrabă despre strategia Novig și despre încercarea companiei de a se diferenția de platforme precum Polymarket și Kalshi.

În alte comunități, reacțiile au fost mult mai critice. Pe Reddit au apărut mii de comentarii care contestă folosirea sexualizării într-o reclamă pentru o platformă de predicții sportive sau pun sub semnul întrebării mesajul de „responsabilitate” al campaniei.

Au existat inclusiv utilizatori care s-au întrebat dacă imaginile sunt reale sau generate cu inteligență artificială, înainte ca natura comercială a videoclipului să fie confirmată.

Sweeney a explicat că decizia ei de a se implica în promovarea platformei e legată chiar de modul în care platformele de predicții au început să îi folosească numele.

Actrița a spus că s-a simțit inconfortabil atunci când alte platforme au creat piețe de predicții legate de aspecte personale din viața ei, inclusiv lucruri precum culoarea lenjeriei pe care ar urma să o poarte. Novig i s-a părut diferită tocmai pentru că se concentrează pe sport.

Sydney Sweeney și precedentul „Great Jeans”

Pentru Sweeney, aceasta nu este prima campanie care provoacă o reacție puternică.

În 2025, reclama sa pentru American Eagle, construită în jurul jocului de cuvinte „great jeans/great genes”, a generat o controversă mult mai politizată.

Criticii au considerat campania rasistă sau având conotații rasiste.

Sloganul campaniei era „Sydney Sweeney Has Great Jeans”, un joc de cuvinte între jeans și genes. Într-un spot, Sweeney vorbea explicit despre genele moștenite de la părinți, inclusiv despre culoarea părului și a ochilor. Sweeney este blondă și are ochii albaștri, astfel că unii critici au spus că mesajul „great genes”, asociat cu imaginea ei, poate sugera că anumite caracteristici fizice albe reprezintă „gene bune”.

În același timp, partea conservatoare a internetului a preluat campania în sens invers: reclama a devenit un fel de simbol anti-woke, iar Donald Trump chiar a lăudat-o public.

Campania a devenit, în cele din urmă, extrem de profitabilă pentru brand.

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