Legislația îl încurcă pe Messi Poate argentinianul să dețină două cluburi în Spania? Aspectul interzis de lege
Lionel Messi
Campionate

Legislația îl încurcă pe Messi Poate argentinianul să dețină două cluburi în Spania? Aspectul interzis de lege

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 21:50
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 22:10
  • Lionel Messi (39 de ani) a ajuns la un acord pentru a deveni proprietarul lui CD Eldense, club din La Liga 2, după ce în aprilie 2026 a cumpărat UE Cornella.
  • Ce spune legea din Spania și ce trebuie să facă starul argentinian în cazul în care ambele cluburi ajung în aceeași ligă, în rândurile de mai jos.
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În prezent, CD Eldense evoluează în La Liga 2, în timp ce UE Cornella se află în Tercera Federacion, Liga 5 din Spania.

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Toni Roca: „Legea Sportului interzice controlul asupra a două cluburi din aceeași competiție”

Toni Roca, CEO-ul Himnus Football Lawyers (n.r. firmă de avocatură din Spania specializată în dreptul fotbalului), a explicat, într-un amplu interviu acordat pentru AS, ce ar urma să se întâmple dacă ambele echipe deținute de Messi ajung în aceeași competiție profesionistă.

În Spania, La Liga și Segunda Division sunt singurele ligi considerate profesioniste.

„În Spania este posibil să deții participații la mai multe cluburi, însă Legea sportului interzice ca aceeași persoană (fizică sau juridică) să dețină participații semnificative sau control efectiv asupra a două entități care concurează în aceeași competiție profesională sau în aceeași disciplină sportivă, atunci când acest lucru ar putea afecta integritatea competiție”, a declarat Toni Roca.

Atât timp cât una dintre echipe evoluează într-o competiție profesionistă (Primera/Segunda), iar cealaltă într-o categorie neprofesionistă, interdicția prevăzută la art. 68 se aplică doar în cazul în care acestea participă la aceeași competiție profesionistă. Riscul juridic apare atunci când al doilea club promovează într-o competiție profesionistă sau într-o categorie în care proprietatea multiplă ar putea «denatura, distorsiona sau afecta desfășurarea normală a competițiilor». Toni Roca

Ce spunea Legea Sportului din Spania

„Legea sportului reglementează două aspecte. În primul rând: participațiile semnificative (art. 67).

Este considerată «participație semnificativă» orice participație care atinge sau depășește 5% din drepturile de vot, acțiunile, părțile sociale sau alte valori mobiliare care conferă, direct sau indirect, dreptul de a le achiziționa sau subscrie într-o entitate sportivă care participă la competiții profesioniste.

Orice persoană fizică sau juridică ce dobândește, transferă sau înstrăinează o participație semnificativă trebuie să informeze CSD (Consiliul Sportului din Spania) cu privire la amploarea, durata și condițiile operațiunii.

CSD poate solicita informații suplimentare privind structurile de grup, persoanele interpuse etc. Atunci când participația vizată atinge sau depășește 25% din drepturile de vot (în entități comerciale sau necomerciale), este necesară autorizarea prealabilă a CSD. Achizițiile realizate fără această autorizare «nu vor produce efecte» până la obținerea acesteia.

În al doilea rând: interdicția proprietății multiple în aceeași competiție (art. 68). Este interzis ca o entitate sportivă profesionistă să dețină, direct sau indirect, o participație în capitalul unei alte entități care participă la aceeași competiție sau la aceeași disciplină sportivă. De asemenea, aceeași persoană nu poate deține participații semnificative (≥5%) sau calitatea de beneficiar real în două entități care participă la aceeași competiție sau la aceeași disciplină.

Astfel de operațiuni sunt nule de drept, iar CSD poate suspenda administratorii și drepturile politice atunci când este pusă în pericol integritatea competiției.

Decretul Regal 1251/1999 privind SAD se concentrează pe forma juridică a societăților sportive pe acțiuni (SAD), inclusiv obligația acestora de a adopta această formă pentru a participa în competițiile profesioniste, denumirea societății etc., precum și pe comunicarea participațiilor semnificative în cadrul SAD.

Regimul acestuia este însă corelat cu obligațiile de informare și autorizare ale CSD prevăzute în Legea sportului”, a adăugat Toni Roca.

Dacă ambele cluburi ar participa în aceeași competiție profesionistă, deținerea unor participații semnificative sau exercitarea unui control efectiv asupra ambelor ar fi nulă de drept. În plus, CSD ar putea suspenda drepturile de vot și administratorii. În practică, soluția juridică ar fi ca Messi să își vândă participația sau să o reducă sub pragurile relevante și să nu mai dețină controlul efectiv asupra unuia dintre cele două cluburi. Toni Roca

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