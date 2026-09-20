Decide cu jucătorii tactica Cum a câștigat noul antrenor al lui Trabzon la debut, 4-0 cu Galatasaray. Ce face pentru Salah

Antrenorul Thomas Reis, 52 de ani, a venit la Trabzonspor pe 17 septembrie și pe 19 a zdrobit campioana Galatasaray cu 4-0.

Ce face tehnicianul german și cum se poartă cu Mohamed Salah, care a înscris trei goluri și a pasat decisiv la al 4-lea.

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Cu toate vedetele sale, inclusiv Mohamed Salah și Fabinho, Trabzonspor era pe locul 9, la jumătatea clasamentului, după cinci etape, cu două înfrângeri și un egal.

Trabzonspor a plătit un milion de euro pentru antrenorul Thomas Reis

Antrenorul Fatih Tekke, cel care nu i-a dat nicio șansă lui Denis Drăguș în Super Lig, a fost concediat și înlocuit cu germanul Thomas Reis, 52 de ani, cumpărat de la Ludogorets.

I s-a plătit clauza de reziliere, un milion de euro.

Salah și Reis, antrenorul lui Trabzon. Foto: Imago

Reis a avut extrem de puțin timp de pregătire. A venit pe 17 septembrie la Trabzon și, peste doar două zile, a trecut de la 0-1 cu Konya în etapa precedentă la un incredibil 4-0 în fața campioanei Galatasaray.

Reis: „Am fotbaliști care sunt mult mai experimentați decât mine”. Mai ales Salah

Pe contraatac, albastru-vișiniii au fost letali. Pe contraatac, Salah a devorat „leii” Istanbului. Hattrick al egipteanului, plus pasă decisivă. Niciun jucător nu mai înscrisese trei goluri Galatei în istoria Trabzonului.

Stoperul Nwaiwu îi „șterge” ghetele lui Salah. Foto: Imago

Antrenorul și-a expus strategia. Decide tactica și mișcările de pe teren împreună cu jucătorii, mai ales cu cei importanți. Și știe să protejeze vedetele ca Salah.

Am vorbit cu băieții noștri înainte de meci și le-am cerut opiniile. Am fotbaliști care sunt mult mai experimentați decât mine, jucători foarte valoroși. Și sunt foarte fericit să fiu antrenorul lui Salah Thomas Reis, antrenor Trabzonspor

Germanul a mai spus: „Trebuie să știi să gestionezi jucători experimentați”.

Reis: „Îmi place presiunea”

A vorbit și despre club, așteptări și presiune. „Sunt conștient cât de mare este Trabzonspor.

Sunt conștient și că așteptările au crescut mai mult după acest meci. Nu este o problemă pentru mine. Îmi place presiunea”, a afirmat Reis, potrivit 61Saat.com.

Așa a învins Trabzon campioana Galata cu 4-0

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