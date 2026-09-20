De Zerbi cedează psihic Antrenorul lui Tottenham, reacții furioase! Își critică jucătorii după alt eșec. Ce îi scandează fanii adverși

Roberto De Zerbi nu mai găsește soluții la Tottenham și nu-și mai protejează jucătorii, cum a făcut-o până acum.

Spurs sunt pe locul 19 în Premier League după cinci etape, cu trei înfrângeri și două egaluri, cel mai slab start de sezon.

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Mulți credeau că, după ce a salvat Tottenham sezonul trecut, evitând retrogradarea în ultima clipă, Roberto De Zerbi va începe noul sezon de Premier League total opus față de cum le-a încheiat echipa londoneză pe precedentele două.

17 a fost locul ocupat de Spurs la final în 2024-2025 și 2025-2026.

Dar acum este și mai rău. Alb-albaștrii sunt pe 19, cu numai două puncte din două 0-0 și trei înfrângeri:

0-3 cu Brentford (d), 0-2 cu Newcastle (a) și 2-3 cu Aston Villa (a). Primele două goluri în acest campionat, în minutele 86 și 90+8.

492 de minute a așteptat Tottenham să înscrie prima oară în Premier 2026-2027 (cu tot cu prelungiri). A avut nevoie de 67 de șuturi!

De Zerbi și-a tras tricoul peste cap, să nu mai vadă Tottenham

De Zerbi, 47 de ani, venit în White Hart Lane pe 31 martie, începe să cedeze psihic. Reacționează șocant când e nemulțumit în timpul meciului.

Așa arăta De Zerbi în timpul meciului cu Aston Villa. Foto: Imago

Sâmbătă, aproape că îi venea să plângă uneori. O dată, și-a tras tricoul peste cap să nu mai vadă nimic. Sau și-a acoperit ochii cu mâinile. „Sunt trist, dezamăgit, frustrat”, a spus antrenorul.

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La sfârșit, italianul care și-a încheiat cariera de jucător la CFR Cluj nu și-a mai protejat jucătorii, cum a făcut până acum. I-a certat, mai ales pe Mateus Fernandes, portughezul cumpărat cu 99 de milioane de euro de la West Ham.

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De Zerbi: „Vreau mai mult de la Mateus. Iar liderii să fie lideri”

„Nu mi-a plăcut jocul lui Mateus astăzi. Nu e un atac la el, pentru că îl iubesc, dar vreau mai mult, fiindcă poate”, a declarat De Zerbi la conferință.

Mateus (stânga), la 2-3 cu Aston Villa. Foto: Imago

A criticat și defensiva, și liderii echipei: „E inacceptabil să iei gol la degajarea portarului, mai ales că vorbiserăm de atâtea ori. Trebuie să ne apărăm compact, iar liderii să fie lideri și să-i ghideze pe ceilalți”.

Propriii fani au părăsit arena cu mult înainte să se termine meciul. În timp ce suporterii rivali scandau ironic: „Dimineață vei fi dat afară”. La fel cum auziseră și Ange Postecoglou, și Thomas Frank, și Igor Tudor înaintea lui.

Jucătorii care merg la naționale trebuie să joace și să muncească. Ceilalți jucători, ca Maddison, Gallagher, Solanke, Adarabioyo, Senesi și Savio, trebuie să muncească mai mult. Pentru că nu le-am apreciat condiția fizică nici în acest meci Roberto De Zerbi, antrenor Tottenham

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