Invitat-surpriză la CS Dinamo FOTO. Cine a venit la antrenamentul lui Ionuț Chirilă, înaintea meciului cu ASA Târgu Mureș

Ionuț Chirilă (60 de ani) a avut un invitat-surpriză la antrenamentul de duminică dimineață al celor de la CS Dinamo, desfășurat pe stadionul Arcul de Triumf din București.

Despre cine este vorba, în rândurile de mai jos.

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Ionuț Chirilă își pregătește echipa pentru meciul cu ASA Târgu Mureș, programat marți, 22 septembrie, în #8 a Ligii 2.

Ionuț Chirilă a avut un invitat surpriză la antrenamentul lui CS Dinamo

Tudor Chirilă, artistul și fratele antrenorului dinamovist, a venit pe stadionul Arcul de Triumf, unde s-a întâlnit cu Ionuț Chirilă.

CS Dinamo a publicat pe Facebook o imagine de la antrenament, însoțite de un mesaj scurt:

„Brothers. Puștii lui Ionuț Chirilă s-au antrenat în această dimineață pe stadionul Arcul de Triumf. Tudor Chirilă, fratele antrenorului dinamovist, a fost prezent pe arena de lângă Cașin”.

Ionuț Chirilă a preluat-o pe CS Dinamo în iulie 2026, după o pauză de aproximativ patru ani și jumătate de la ultima experiență ca antrenor, la Academica Clinceni.

Tudor Chirilă este unul dintre numele cunoscute ale muzicii rock românești. A devenit popular ca solist al trupei Vama Veche, cu piese precum „Vara asta”, „Am doar 18 ani” și „Epilog”, iar după destrămarea formației și-a continuat cariera alături de Vama, trupă cu care a lansat hitul „Perfect fără tine”.

Tudor și Ionuț Chirilă sunt fiii regretatului jurnalist sportiv Ioan Chirilă și ai actriței și regizoarei Iarina Demian.

Astfel, cei doi frați au urmat cariere diferite: Tudor în muzică și actorie, iar Ionuț în fotbal, ca antrenor.

3 puncte a acumulat echipa lui Ionuț Chirilă în primele 7 meciuri. CS Dinamo ocupă ultimul loc în Liga 2, poziția 22

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