„Steaua va promova!”  Victor Pițurcă e convins că „militarii” vor ajunge în Superliga: „99% e sigur!”
Victor Pițurcă
Liga 2

„Steaua va promova!” Victor Pițurcă e convins că „militarii” vor ajunge în Superliga: „99% e sigur!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 22:26
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 22:43
  • Victor Pițurcă (70 de ani) susține că Steaua București va avea drept de promovare în Superliga începând cu anul viitor.
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La finalul lunii august, FRF a precizat că începând cu sezonul 2028/2029, echipele de drept public nu vor mai putea participa în play-off-ul din Liga 2.

A fost o lovitură pentru Steaua, iar clubul a contestat decizia la TAS.

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Victor Pițurcă: „Steaua o să aibă drept de promovare”

Deși a obținut promovarea de mai multe ori din punct de vedere fotbalistic, visul Stelei de a ajunge în Superliga a fost spulberat din cauza formei de finanțare.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a încercat să găsească investitori privați, a purtat mai multe discuții în acest sens, dar nu s-a concretizat nimic.

Victor Pițurcă a anunțat acum că „militarii” vor avea drept de promovare începând cu anul viitor.

Steaua o să aibă drept de promovare începând cu anul viitor. O să vină un privat și o să se asocieze cu secția. 99% e sigur!

E vorbit ceva. Sper să rămână actualul ministru (n.r. - Radu Miruță). Eu mi-aș dori fiindcă a fost singurul care a luptat pentru chestia asta. Toată stima pentru el.

Ei fotbalistic au promovat, dar n-au putut din cauza asta (n.r. - că e club de drept public). Deci eu am toată speranța că anul viitor Steaua va promova”, a declarat Pițurcă la Digi Sport.

Fostul jucător și antrenor al Stelei nu ar exclude o potențială revenire la clubul din Ghencea.

Depinde cine vine, depinde cât se investește. Dacă mi s-ar cere ajutorul și mă simt bine și cred eu că se poate realiza ceva, normal că... Dar nu ca antrenor, să antreneze cei tineri. Victor Pițurcă

În acest moment, Steaua se află pe locul 18 în Liga 2, cu 5 puncte acumulate după 8 etape.

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