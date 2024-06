În corespondența GOLAZO.ro de la Roland Garros, un jurnalist legendar își deapănă amintirile cu Năstase, Țiriac, Djokovic, Nadal, Federer, Halep și Sinner.

„Fără Năstase și John McEnroe nu s-ar fi inventat vreodată codul de conduită al tenisului”, spune din capitala Franței jurnalistul italian Ubaldo Scanagatta, om de tenis care e la turneul cu numărul 49 relatat de la Roland Garros.

Corespondență de la Paris

Ziaristul și omul de tenis Ubaldo Scanagatta (74 de ani) are 49 de turnee de la Roland Garros și, peste o săptămână, va face 51 de turnee relatate de la Wimbledon. „La Roland Garros vin din 1976”.

Ubaldo Scanagatta

Când 5.000 de oameni stăteau la porți ca să audă mingea de la meciul Năstase - Panatta

„Am fost director de turneu la Florența din 1974 și până în 1980. Îmi amintesc de parcă a fost ieri când în 1973 Ilie Năstase a câștigat cu 6-4 în decisivul (al cincilea set) cu Panatta (n.r. Adriano - fost important jucător italian)”, spune Ubaldo Scanagatta într-un dialog cu GOLAZO.ro.

„Atunci am avut peste 5000 de oameni la porți, care nu au avut cum să vadă finala. Sunt amic cu Ilie, dar și cu Ion Țiriac, cel care și-a cumpărat recent o fermă în Toscana, nu departe de unde locuiesc eu. Casa mea este în Florența. Am jucat împotriva lui Ion Țiriac la dublu în urmă cu mulți ani, am fost campion național în facultate”.

Momentul când i-a prezentat-o lui Ilie pe cea care i-a devenit soție

Alexandra King și Ilie Năstase (foto: Imago)

Ubaldo Scanagatta își amintește că un context a făcut ca el să fie acela care i-a prezentat-o lui Ilie Năstase pe cea de-a doua soție, Alexandra King, la un turneu la Napoli.

„Năstase a fost unul dintre preferații mei ca jucător. Eram la un turneu la Napoli și am invitat-o pe o doamnă, Alexandra King, să vină să vadă un mare jucător, pe Ilie”, spune omul de tenis.

„Seara, după meciuri, ne-am dus să mâncăm într-un restaurant din Napoli, iar Ilie era acolo. Așa că i-am prezentat-o pe această doamnă, Alexandra King, iar ei s-au căsătorit mai târziu. Alexandra mereu îmi spunea că „din cauza ta m-am căsătorit cu Ilie”. Nu știu dacă a fost sau nu fericită până la urmă”, râde ziaristul.

Cum a fost Ilie Năstase ca jucător?

Un sportiv grozav, avea o atingere fină a mingii, un mare talent și un excelent specialist al loviturii de rever cu o singură mână. Era atât de agil, atât de rapid în interceptarea mingii. Ubaldo Scanagatta, jurnalist

Cât despre caracterul său rebel, chiar și aici românul a scris apăsat în istoria sportului mondial, crede ziaristul. „Dacă nu ar fi fost Năstase și John McEnroe nu s-ar fi inventat vreodată codul de conduită. Însă nu puteai să nu te distrezi cu el pentru că avea un simț al umorului grozav. Îmi amintesc că ne-am întâlnit în timpul Laver Cup acum câțiva ani în piața centrală din Praga”.

Era atât de distractiv să te uiți la meciurile lui Ilie pentru că nu știai niciodată ce va mai inventa. Năstase și McEnroe, în opinia mea cei mai talentați jucători din toate timpurile. Ubaldo Scanagatta

Din Năstase îl reține pe „adevăratul Nasty”, elegant, talentat, atent cu oamenii din jur. Poate că e conștient că e o simplificare, dar jumătatea de secol petrecută în tenis îi dă dreptul la comparații între temperamentele marilor campioni și campioane.

A trăit turneul când Jimmy Connors și Chris Evert erau logodiți

Jimmy Connors și Chris Evert, imagine din 1984 (foto: Imago)

„Ei bine, referindu-ne la Grand Slam-uri, primul meu turneu a fost Wimbledon în 1974, atunci când Jimmy Connors și Chris Evert au câștigat. Ei erau logodiți și-mi aduc aminte bine că Jimmy l-a învins lejer pe Ken Rosewall. A pierdut doar șase game-uri, dacă îmi aduc aminte bine (n.r. 6-1, 6-1, 6-4 a fost scorul, exact șase game-uri a pierdut Connor la acea finală).

Victorie a fost și pentru Chris (n.r. 6-0, 6-4 cu Olga Morozova), iar apoi cei doi au mers împreună la balul organizat la finalul Wimbledonului. Am o memorie aparte, dacă mă întrebați despre orice ediție din cei 50 de ani la care am fost prezent voi putea să vă spun cine a jucat finala, cine a câștigat și uneori vă pot indica și scorul. Am văzut multe la viața mea”.

Îmi amintesc bine de asemenea când Arthur Ashe a câștigat ediția din 1975 învingându-l în finală pe Connors.

„Pe Nadal l-am văzut de la 17 ani”

Ziaristul spune că le-a văzut de la început carierele lui Federer, Nadal și Djokovic, fiind prezent la toate Grand Slamurile câștigate de BIG 3. Își amintește momentele virale pe net cu Djokovic (not too bad) și cu Nadal (când adormise la conferință la Australian Open).

„Pe Federer l-am văzut prima dată când avea 16 ani și juca la un turneu dedicat juniorilor la Florența. L-a învins atunci pe Volandri, 6-4, 6-4. L-am intervievat și am păstrat mereu o relație bună cu el”, povestește.

Pe Nadal l-am văzut prima dată când avea 17 ani și juca la Monte Carlo, îmi aduc aminte că era un meci târziu în noapte. În aceeași seară era organizată o petrecere pentru jucători, presă, toate genurile. Au dispărut aproape toți, eu am rămas în schimb și l-am urmărit câștigând împotriva lui Albert Costa, cel care a fost campion la Monte Carlo”.

„S-a terminat partida undeva în jurul orei 23, iar eu eram unul dintre cei care stat până la acea oră să-i vadă jucând”, spune ziaristul, mărturisind că a simțit ceva legat de marele jucător care urma să se nască.

„După acel moment, l-am urmărit peste tot, iar când a câștigat împotriva lui Federer la Roma, mi-a oferit tricoul lui cu autograf. După ce a câștigat s-a întins pe zgură. Și acum, zgura este tot acolo, nu l-am spălat niciodată”

„Tricoul este înrămat și se află în dormitorul fiului meu. Nu am ratat niciun Grand Slam, iar el a câștigat 22. Am fost acolo mereu, le-am văzut pe toate. După cum am văzut și toate cele 20 de trofee majore ale lui Federer, dar și cele 24 ale lui Djokovic. Nu am ratat niciunul”.

Nadal l-a surprins pe ziarist picotind la o conferință de presă

„Am o relație grozavă și cu Djokovic. La Australian Open, în 2017, i-am pus o întrebare, iar el îmi răspunde „not too bad”. Mă tachinează cu accentul meu, iar toată lumea din sala de conferință râde”.

Le fameux "Not too bad" de Novak Djokovic en conférence de presse à l'Open d'Australie 2019 pour chambrer gentiment l'accent du journaliste italien @ubiscanagatta. 🤣🤣



🎥@AustralianOpen pic.twitter.com/aMLm8hJcax — Tennis Legend (@TennisLegende) January 15, 2023

„Am și cu Nadal un moment comic. Ajunsesem în ultimul moment la conferința de presă, după o călătorie de 20 de ore din Italia. Am închis puțin ochii, iar el în timpul conferinței m-a arătat tuturor cu degetul și a spus că poate această conferință nu este una foarte interesantă. Toată lumea a râs, dar apoi Rafa a fost foarte drăguț pentru că a spus, știindu-mi numele - Ubaldo, că știe că mă concentram pe următoarea întrebare”.

„Mai am o amintire drăguță cu Federer, la Wimbledon. Am scris în dimineața meciului cu Matteo Berettini din 2019 că Roger este favorit, dar că singurul lucru imposibil ținând cont de serviciul puternic al italianului este ca Federer să poată câștiga cu 6-1, 6-2, 6-2.Scorul exact al partidei a fost 6-1, 6-2, 6-2 și, la final, Federer mi-a zis: sugerezi să-ți spun că ar trebui să te pensionezi? Am râs, ce era să fac?”.

„Ca jucători, Nadal mi s-a părut întotdeauna foarte solid în punctele cruciale. Federer a avut anumite scăderi, înțelegeți ce spun, nu e vreo sentință, o o părere. Am fost acolo când Federer a avut acele două mingi de meci în finala cu Djokovic de la Wimbledon, din 2019”.

Cine este GOAT dintre Federer, Nadal și Djokovic

Nadal, Djokovic și Federer (foto: Imago)

„Ei bine, pentru mine nu există un GOAT (n.r. cel mai bun din toate timpurile) pentru mine. Pentru că Djokovic are cele mai importante recorduri, dar a jucat în ultimii ani cu un Federer deja în vârstă, deci nu prea contează. Federer a avut la început de carieră adversari care nu erau de același nivel cu el. Nadal a câștigat 14 din Grand Slamurile sale pe zgură. Deci, e foarte greu să tragi linie pentru Cel mai Mare”.

„Aș putea spune astfel: în timp ce Djokovic are un joc care arată prea mult precum cele ale altor jucători. El se descurcă într-adevăr mai bine decât toți ceilalți. Backhand cu două mâini, forehandul de dreptaci, jocul de pe baseline. El este cel mai bun dintre 100 de jucători care au stilul asemănător cu al lui. În timp ce Federer era unic, Nadal era unic”.

Simona Halep, finalele de Grand Slam și dacă poate reveni la vârful ierarhiei WTA

Cum o vede Ubaldo Scanagatta pe Simona Halep? „Am văzut finalele de la cele două titluri de Grand Slam ale Simonei Halep. Și da, am fost martor la acel meci dominat de la un capăt la altul cu Serena Williams (n.r. 6-2, 6-2, finala de la Wimbledon din 2019)”.

„Am o relație bună cu Simona, a pornit de la faptul că sunt amic cu Virginia Ruzici, cea care a fost mare parte din carieră managerul Simonei. Când vin la Paris, mă întâlnesc de obicei cu Virginia. Ea a jucat în Italia, a câștigat Openul Italian”.

„ Îmi place de Simona, este o jucătoare completă. A avut aceste probleme cu dopingul. Sincer, nu cred că la vârsta ei și cu tot succesul avut în carieră s-ar fi gândit să se dopeze. Cel mai probabil, a fost vorba despre o eroare. Am vorbit cu ea de câteva ori, cred că ar fi putut câștiga chiar mai mult în carieră, pentru că avea talent și capacitatea de a câștiga pe orice suprafață, mai mult sau mai puțin, desigur, că există diferențe”.

„Îmi aduc aminte de niște meciuri pe care Simona n-ar fi trebuit să le piardă, cum ar fi cu Svitolina - a jucat printre altele două finale la Roma cu sportiva din Ucraina, ambele pierdute. Am fost la finala cu Caroline Wozniacki de la Australian Open, din 2018”.

„Voi fi sincer: nu știu dacă mai poate reveni sau nu. Are 32 de ani, e adevărat, dar depinde de cât de bine este din punct de vedere fizic. Avem exemplul Kim Clijsters care s-a întors în tenis și a câștigat US Open”.

„Acum, depinde doar de Simona dacă mai crede că poate avea rezultate importante. Ar putea să revină și spun asta pentru că nivelul tenisului feminin, după părere mea, nu este atât de ridicat acum. În afară de Iga Swiatek pe zgură, celelalte au suișuri și coborâșuri. Aici intră inclusiv Aryna Sabalenka”.

„Am văzut-o acum pe această fată, Collins (n.r. Danielle Collins), care acum este una dintre cele mai bune jucătoare la 32 de ani și nu vrea să mai joace (n.r. americana a anunțat că 2024 va fi ultimul său sezon în WTA)”.

Coco Gauff, la fel, când sus, când joc, nu e atât de solidă. Deci cred că depinde doar de cât de mult va dori Simona să revină la vârf.

Despre ce poate deveni Jannik Sinner

Încheiem dialogul de la la Roland Garros cu o opinie despre noul număr unu mondial, Jannik Sinner, care este antrenat de Darren Cahill, fostul antrenor de succes al Simonei Halep

„Ei bine, sunt sigur că el va fi numărul unu probabil înainte de finalul acestui turneu, chiar dacă oficial va fi luni, după Roland Garros. Darren Cahill este un antrenor grozav, o persoană deosebită. A lucrat foarte bine cu Simona, la fel și cu ceilalți pe care i-a antrenat, Andre Agassi. Leyton Hewitt cel mai tânăr număr unu mondial, iar apoi Agassi cel mai vârstnic”.

„Sinner este acum într-o relație cu Anna Kalinskaya. Nu vorbesc despre mondenități. Acum câțiva ani Anna a avut o relație cu Nick Kyrgios. Iar Berettini cu Ajla Tomljanovic, care înainte a fost tot cu Kyrgios. O chestiune ciudată, pentru că Berettini este complet diferit de Kyrgios, iar Sinner de asemenea nu are multe în comun cu felul de a fi al lui Nick. Tenisul e un o lume fascinantă cu personalități puternice și foarte diverse, de aceea dau aceste exemple”.

„Revenind la Jannik Sinner, este foarte talentat și cineva care este atent la toate detaliile. Are o personalitate puternică, el își alege toți oamenii din echipă, de la antrenori și până la kinetoterapeut. El este propriul său manager în alegerea oamenilor din jurul său. În plus de asta, este incredibil de muncitor și de serios”, încheie Ubaldo Scanagatta și pleacă la încă un meci din turneul său parizian cu numărul 49.