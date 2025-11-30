Cristian Geambașu Sifonul?
Cristian Geambașu Sifonul?

Publicat: 30.11.2025, ora 23:03
Actualizat: 30.11.2025, ora 23:07
  • Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB, are o problemă de imagine. Are sau sunt doar răutăți ale galeriilor care îl acuză că este omul lui Becali în vestiar? Ar fi greșit dacă Tănase s-ar disocia de aceste alegații?

Asta cu kilogramele de brânză de la nea Gigi o știam. Cine a scris, vorbit sau gândit pozitiv despre FCSB la un moment dat este clar că a fost plătit la putinică de ciobandante.

Nici povestea cu sifonul nu e nouă, deși înțelesul metaforei nu e familiar tinerilor. Mulți nu știu nici ce-i aia sifon, azi se bea apă plată, darămite să priceapă sensul figurat al cuvântului. Sifon, adică turnător. A sifona, adică a-ți pârî colegii. A fi omul dintr-un colectiv care ascultă și dă mai departe șefului.

Pe aia cu suzeta n-o știam, dar e bine de reținut. Să te ferească sfântul de gura galeriilor!

Un serviciu de igienă?!

Florin Tănase, care și-a început cariera fotbalistică fix la Viitorul-Farul-Academia Hagi, a fost ținta tratamentului ostil din partea galeriei Farului, fiind perceput ca omul care dă informații din vestiar pentru Becali.

În repetate rânduri, Becali însuși a susținut că multe dintre lucrurile pe care le știe despre atmosfera de la echipă sunt de la Tase. Dar a spus-o cu aerul acela că jucătorul nu toarnă, ci face un serviciu de transparență și igienă în folosul comunității.

Haideți să ne închipuim cum ar arăta o astfel de confesiune în beneficiul grupului. „Nea Gigi, Birli cam are impresii despre el în ultima vreme. Iuri arată ca omul cu saci-n căruță, Darius s-a plictisit să aștepte transferul ăla afară care nu mai vine. Pe Ngezana îl driblează și un copil, Radunovic e de prea mult timp la echipă. Și eu să mai fac, mă zbat, mă agit, dar de unul singur?”.

Metodă veche

Apărătorii lui Tănase vor spune că el a avut curajul nu o dată să critice chiar decizii ale patronului. Așa că teoria cu turnatul nu ar sta în picioare. Nimic mai fals.

O tactică alternativă de a câștiga încrederea celor spionați era tocmai aceea de a veni cu critici de formă la adresa adevăraților șefi. Metoda e veche și verificată. Securiștii îl vorbeau de rău pe Ceaușescu exact pentru a-i provoca pe oameni să spună ce gândesc despre el. Și naivii mușcau momeala.

Șpriț cu sifon

În termeni moderni, tratamentul la care a fost supus Florin Tănase de suporterii fostei sale echipe se numește bullying. Există și terapii pentru a trece peste.

În orice fel de termeni am denumi scandările celor de la Ovidiu, Tănase are o problemă serioasă de imagine. Una pe care cu greu și-o mai poate schimba la cei 31 de ani pe care îi va împlini la finalul lunii decembrie. Nu pot să cred că lui Tănase care este un băiat inteligent nu-i pasă.

Spre cinstea lui, Tănase a rezistat pe teren cu Farul până în minutul 76 al partidei, una în care a avut și probleme medicale, nu doar ostilitatea tribunei. A fost o victorie chinuită a FCSB, cu 2-1, la care fotbalistic a contribuit și „sifonul”.

FCSB a câștigat după încă un meci modest, în care adversarul a fost doar copia neclară a celui din meciul de la București. Tănase se va scutura de praf și va supraviețui. La noi, șprițul cu sifon încă e la mare căutare.

Dan Udrea Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Dan Udrea Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Dan Udrea Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
