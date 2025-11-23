Dan Udrea Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
Dan Udrea Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Publicat: 23.11.2025, ora 16:48
Actualizat: 23.11.2025, ora 18:14

Ceea ce am susținut și am și demonstrat, cu argumente logice și noțiuni elementare de geometrie în spațiu, încă de sâmbătă, în studioul emisiunii pe care o moderez la Prima Sport, a fost confirmat duminică de Vassaras.

Și anume: liniile trase de arbitrul VAR la golul marcat de UTA în meciul cu U au fost greșite!

Practic, Vassaras ne spune cum arbitrul VAR, Andrei Chivulete, a inventat alte linii, nu cele determinate de proiecția pe sol a piciorului atacantului, aflat în aer, și cel de pe sol al apărătorului.

O eroare nu gravă, ci foarte gravă. E ca atunci când nu e penalty și inventezi unul sau când elimini un fotbalist deși nu merita cartonaș roșu.

Ba chiar, e mai grav de atât, pentru că aici e vorba despre anularea unui gol valabil marcat la 0-0. Și în loc să se facă 1-0, meciul s-a terminat 0-2.

Ce se află în spatele protecției lui Vassaras pentru Chivulete?

Ce nu ne spune Vassaras până la capăt e că arbitrul care a comis această eroare de neiertat e unul pe care l-a promovat și protejat cu o insistență și o sfidare a meritocrației din arbitraj demne de cel mai înalt nivel al aroganței.

Acum doar s-a întâmplat ceea ce era inevitabil să se întâmple. Și anume, Chivulete să o comită grav. Nu e nici măcar vina lui 100%, ci a șefului său care l-a împins în arbitraj chiar dincolo de limitele nepotismelor.

Dacă astăzi ni se explică senin că Andrei Chivulete a eșuat, atunci eșecul este al lui Vassaras, în primul rând.

Nimic nu-l îndreptățea pe acest arbitru să urce atât de rapid treptele arbitrajului și să fie promovat la foc automat.

Vassaras să-și asume că așa arată ceea ce a crescut și a produs în arbitrajul nostru în ultimii 11 ani și jumătate!

Degeaba se laudă cu performanțele internaționale ale unor centrali. Acelea sunt câștiguri pe persoană fizică, în timp ce fotbalul intern e bătaia de joc, etapă de etapă, a celor care îl au mentor pe acest grec din fruntea CCA.

Vassaras inventează expresii care țin loc de argumente

Nu-l va clinti nimic, pentru că susținerea de care are parte din partea FRF e, la rândul ei, extrem de dubioasă.

„După redesenarea liniilor, am concluzionat că atacantul se află aproape pe aceeași linie cu penultimul apărător și, prin urmare, golul echipei UTA Arad ar fi trebuit validat”.

Așa încheie Vassaras comunicatul. „Aproape pe linie” nu există în nicio formulare din arbitrajul zilelor noastre. E ca și cum ai spune că o femeie e aproape gravidă.

Ofsaid este sau nu este. Nu există „e ofsaid prea mic, deci e gol valabil”!

„Aproape pe linie, deci golul nu trebuia validat” e o expresie care se pliază perfect în contextul hidos al arbitrajului nostru. Dacă arbitrii VAR inventează linii pentru a stabili cine câștigă meciuri, de ce șeful lor n-ar inventa o stupizenie ca să argumenteze o eroare?

Ca efect, care e diferența dintre corupție și incompetență?

„O mână spală pe alta a fost” este și va fi motto-ul din arbitrajul românesc. Degeaba Burleanu ne tot repetă că Vassaras a adus integritate, dacă arbitrajul românesc continuă să aibă aceleași pete ca atunci când era corupt și șefii CCA erau condamnați la închisoare.

Incompetența produce la fel de multă dauna ca și corupția. Iar cazul „Chivulete la meciul UTA-U Cluj” e definiția incompetenței, validată de nepotisme, în arbitrajul românesc, cel condus, pardon, batjocorit de Kyros Vassaras!

