Hugo Mallo (34 de ani), fostul căpitan al echipei Celta de Vigo, a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune de abuz sexual, într-un caz ce data din anul 2019.

Pe 24 aprilie 2019, Espanyol și Celta Vigo se întâlneau în etapa #14 din La Liga, pe RCDE Stadium.

În timpul salutului celor două echipe, Mallo s-a apropiat de Carme Coma, o angajată a lui Espanyol care era mascota clubului, scrie sport.es.

Hugo Mallo, condamnat pentru abuz sexual la adresa mascotei lui Espanyol

Gestul său a ajuns în instanță, iar după mai bine de 6 ani, Curtea de Penală din Barcelona a declarat definitivă condamnarea pentru fostul fotbalist al celor de la Celta Vigo.

Potrivit sentinței confirmate în toate instanțele, Mallo și-a băgat mâinile sub costumul mascotei și i-a atins sânul, încălcându-i libertatea.

Al ex capitán del Celta, Hugo Mallo, se le investiga por la presunta comisión de un delito de abuso sexual a la mascota del Español (sí a la mascota) por esto. Está España para resetear y repartir de nuevo las cartas.pic.twitter.com/NeDhxgjSKb — Moscardó (@moscardol) January 30, 2024

Versiunea apărării, care susținea că ar fi fost vorba despre un contact accidental în zona taliei, a fost respinsă în totalitate pe baza probelor și a credibilității acordate mărturiei victimei.

Liber de contract începând din această vară, după despărțirea de Aris Salonic, Mallo trebuie să execute acum sancțiunile primite.

Mai exact, el va trebui să plătească o amendă de aproximativ 7.000 de euro, calculată la zece euro pe zi timp de douăzeci de luni, la care se adaugă toate cheltuielile procesului.

La aceasta se adaugă o despăgubire de 1.000 de euro plus dobândă pentru prejudiciul moral cauzat.

Cine este Hugo Mallo

Crescut de Celta Vigo, Hugo Mallo și-a făcut debutul în fotbalul mare în anul 2009, pe vremea când avea doar 18 ani.

449 de apariții are Mallo pentru Celta Vigo. A marcat 12 goluri și a reușit 28 de pase decisive

Fundașul dreapta a evoluat în La Liga până în anul 2023, când a părăsit Europa și s-a transferat în Brazilia, la Internacional.

În vara lui 2024 a ajuns o înțelegere cu Aris Salonic, dar a rezistat un singur sezon.

