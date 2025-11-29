Radu Naum Cum să strici o jucărie
Radu Naum FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Radu Naum Cum să strici o jucărie

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 15:24
  • „Nu discut sub 10 milioane de euro!”. Prețul lui Louis Munteanu conform proprietarului Varga. Căci un fotbalist e o proprietate.
  • Nu trebuie să ne indignăm. Fotbaliștii se vând singuri pentru bani, apoi nu-și mai aparțin și plâng amar. Poveste clasică.

Dar de ce 10 milioane? De ce nu 12? sau 13? sau 9? Pentru că 10 e un număr rotund? Ce cuantifică acest preț?

„S-a tot vorbit ca pleacă, iar Louis Munteanu a fost dat peste cap de aceste zvonuri de transferuri, cred ca a fost gestionat greșit acest subiect de club”. Iuliu Mureșan acum câteva zile. Oare cine gestionase greșit?

„Este o chestiune de zile până când va pleca Louis Munteanu de la CFR Cluj. Cu tot cu bonusuri, suma depășește 18 milioane de euro”. Ioan Varga, iulie 2025. Munteanu nici n-a plecat, nici n-a mai marcat. S-a defectat.

E un blestem să ridici cât de puțin capul în România

Un fotbalist poate fi o jucărie în mâinile patronilor, iar jucăriile se strică dacă nu le respecți mecanismele. Louis Munteanu s-a rătăcit toată vara și o parte din toamnă. Ba a și fugit de la echipă, de a trebuit să intervină patriarhul Lucescu, mâna lui lungă l-a tras de urechi de la Iași până înapoi la Cluj.

Baiaram n-a fost nici el în apele lui în vară. Se zice că Universitatea a avut ofertă de 4 milioane cu un salariu consistent pentru el. Căldură mare, faci temperatură de la sumele astea.

Transferul evident, nu s-a făcut. Prea puțini bani. Prin urmare, fotbalul l-a cam părăsit și pe Baiaram. E un blestem să ridici cât de puțin capul în România. Te lovesc unii și alții cu câte o propunere de plecare, dar clubul ține la bani precum jucătorii pe bursă de investițiile lor. Numai că monedele sau criptomonedele nu fac depresii. Și nici nu cred că pierd trenul vieții.

Interioarele fragile ale fotbaliștilor noștri nu rezistă unor astfel de sirene. Câți fotbaliști au rămas în praful de aici când când s-a ales praful de ei?

Louis Munteanu Foto: Sport Pictures Louis Munteanu Foto: Sport Pictures
Louis Munteanu Foto: Sport Pictures

Croația, cea mai productivă țară din Est

De când Man și Mihăilă au fost vânduți pe sume care au depășit așteptările, toate echipele importante de la noi au stabilit ștacheta la cer. Doar că nu toți cumpărătorii sunt ca americanul naiv de la Parma. De aceea la noi se vehiculează sume de care alții probabil că râd cu poftă.

Cum se fac afacerile și cum se construiește o solidă relație comercială cu granzii din Vest? Priviți Croația. Cea mai productivă țară din Est. Acolo fotbalul ar trebui să aibă măcar un secretar de stat, căci generează fonduri cât o linie industrială. Plus că naționala e una dintre cele mai bune ale lumii, beneficiind de experiența jucătorilor de care cluburile din modestul lor campionat nu țin cu dinții.

Budimir, portarul Croației, a plecat de Lokomotiva Zagreb la St. Pauli în Germania pe un milion de euro. A ajuns la Osasuna pentru 8. Caleta-Car a fost vândut de mic la Red Bull Salzburg cu 50.000 de euro. Mai târziu Marseille a plătit 19 milioane.

Pe Gvardiol, care era deja sub mari reflectoare, Dinamo Zagreb nu a cerut 50 de milioane, precum cineva de la noi (nu spui cine, persoană importantă) pe Octavian Popescu. L-a dat cu 19 milioane la Leipzig și City l-a luat cu 90. Pasalic a plecat de la Split la Chelsea pentru 2,5 milioane. Mai târziu a aterizat la Atalanta pentru 15. Și exemplele pot continua.

Acolo n-a zis nimeni „nici un cent sub 10 milioane”

Cehi, unguri, polonezi, sunt peste tot la echipe cu nume din Europa, îi regăsiți în Champions League săptămână de săptămână. Zielinski, care tocmai a marcat pentru Inter în Champions, a plecat de la Lubin la Udinese pe 100.000 de euro (ce rușine!, ai noștri nici nu s-ar da jos din pat pentru suma asta, serios...), ca mai spoi să îl ia Napoli cu 16 milioane.

Hancko de la Atletico are profilul de transfer al lui Munteanu. Răscumpărat de Sparta Praga de la Fiorentina cam cu aceeași sumă ca și românul a fost vândut cu 8 milioane la Feyenoord, care l-a dat apoi cu 26 la Atleti. Bănuiesc că acolo n-a zis nimeni „niciun cent sub 10 milioane”. Și piața slovacă valorează mai mult decât a noastră.

Marfa de la noi e cam perisabilă

O să ziceți că banii rămân tot la echipele mari din Occident. Dar dacă tot sunt considerați fotbaliștii o marfă, atunci luați exemplul unei cola. Costă 5 lei la magazinul din sat și 20 la un club din centrul Capitalei. Iar noi, scuzați, suntem cam de la țară...

În cazul fotbaliștilor vânduți la prețuri rezonabile există două avantaje: procentele de la revânzare și vadul pe care ți-l faci. Dacă vin unii și dau 5 milioane, iar tu ceri 7 și dacă îți zic 6, tu urci la 8 atunci puțini vor mai avea chef de această leapșa. Își vor vedea de drum. Mai ales că marfa de la noi e cam perisabilă.

Dar cine să priceapă? La noi e despre a da tunuri. De aceea probabil că nu mai apare vreun mare transfer nici să tragi cu tunul.

CFR Cluj transfer louis munteanu ioan varga
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Diverse
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Citește mai mult
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Superliga
29.11
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Citește mai mult
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Handbal
29.11
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Citește mai mult
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
00:09
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
23:23
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
23:30
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Top stiri din sport
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Superliga
29.11
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Citește mai mult
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Superliga
29.11
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Citește mai mult
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
Superliga
29.11
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională » Daniel Pancu a împietrit
Citește mai mult
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Superliga
29.11
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Citește mai mult
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 36 rapid 10 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share