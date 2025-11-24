E evident că Daniel Băluță s-a asociat fără acord cu David Popovici, dar David însuși s-a asociat, la alte alegeri, cu un candidat: președintele de azi al României, Nicușor Dan.

PSD București a plătit un spot electoral al lui Daniel Băluță, candidat pentru Primăria Capitalei, în care apar campionii olimpici David Popovici și Diana Mocanu.

Contactați de GOLAZO.ro, oamenii din staff-ul lui Băluță au reacționat. Au susținut că a fost o eroare și că au eliminat partea în care apar Popovici și Mocanu. „Ne cerem scuze”.

Corsarii politici

A reacționat ferm și David Popovici, prin intermediul echipei sale de PR. Într-o declarație pentru GOLAZO.ro, afirmația din partea sportivului a fost: „lui David nu i s-a cerut și nu oferă nici un fel de acord pentru asocierea sa cu activități sau mesaje de campanie electorală”.

E o poziție fermă și corectă. Pentru că ceea ce a făcut staff-ul candidatului PSD e o mojicie. Să te folosești de imaginea unor mari sportivi, pentru a te promova pe tine, ca politician, fără a-i întreba, e o formă nu doar de lipsă crasă de respect, dar și de aroganță ieșită din comun.

Felicitări lui Popovici și oamenilor din echipa sa că au reacționat și au amendat atitudinea de corsari politici a cuplului Băluță-PSD! Au văzut o navă promițătoare și au vrut să o pirateze.

În mai 2025, Popovici s-a implicat în campania electorală

Reacția din partea lui Popovici nu s-a oprit însă aici. A mai adăugat ceva: „Ca sportiv, consideră important să rămână dedicat exclusiv activității sale”.

Ni se transmite că Popovici e doar sportiv și că rămâne dedicat exclusiv activității sale. Nu interferează cu mesaje politice, cu susținere pentru diverși oameni politici.

Stop! Să ne amintim. Nu mai departe de luna mai, David Popovici a avut o intervenție directă în alegerile prezidențiale. Cu 48 de ore înaintea turului 2, în tensiunea aceea formidabilă a duelului Simion - Nicușor Dan, David Popovici și-a asumat să îndemne lumea să voteze cu unul dintre cei doi. Mai precis, cu Nicușor Dan.

A apărut cu un mesaj video, iar la final, în spatele său, pe o tablă, era scrisă o integrală, un mesaj nenominal, dar evident de susținere pentru Nicușor Dan, cel care a făcut Facultatea de matematică și a fost și olimpic internațional la această materie.

Indiferent de simpatiile politice, corectitudinea relatării este importată

Nu e nimic greșit în a îndemna oamenii să iasă la vot. Nu e nimic greșit nici în a susține pe cineva anume, în spațiul public, ca sportiv. Ce nu e deloc în regulă e că se încearcă să ni se prezinte o imagine a lui David Popovici care nu corespunde cu cea din realitate.

Nu contează pe cine simpatizăm politic. Contează ca, indiferent pe cine simpatizăm, să fim corecți. Și nu e corect să spui că ai sancționat asocierea cu Daniel Băluță pentru că tu ești complet apolitic. Când a vrut, când miza i s-a părut importantă, David Popovici a abandonat apolitismul.

David Popovici: „Politica ne privește pe toți”

„Mulți mă întreabă ce treabă am eu, un sportiv, cu politica, zic că poate ar trebui să-mi văd de bazinul meu și să tac din gură. Pe cei care gândesc așa îi salut și am să le spun doar un lucru: fiecare dintre noi are treabă cu politica. Fie că ești student, inginer, mecanic sau poet. Politica ne privește pe noi toți, de la aerul pe care-l respirăm până la siguranța pe care o simțim când mergem pe stradă”.

E un citat din discursul pe care David Popovici l-a avut înainte să lase în spatele său integrala, care îndemna oamenii să-l voteze pe Nicușor Dan. Nu apolitismul e important, dimpotrivă, poate că implicarea e importantă. Dar, orice alegere am face-o, să o respectăm.

Faptele sunt încăpățânate. Să nu încercăm să le deformăm.