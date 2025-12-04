FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională

FCSB - DINAMO. 20.000 de bilete au fost vândute cu două zile înaintea derby-ului etapei #19 din Liga 1.

FCSB - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul din tur, cu Dinamo gazdă, a avut parte de o asistență care nu s-a ridicat la înălțimea partidei: puțin peste 23.000 de spectatori.

FCSB - DINAMO. 20.000 de bilete vândute la Derby de România

Acum, a venit rândul celor de la FCSB să fie gazde în derby.

Cu aproximativ 48 de ore înaintea unui nou Derby de România, roș-albaștrii au vândut 17.000 de bilete. Pe lângă acestea, se adaugă și cele 3.000 de locuri vândute în peluza oaspeților scrie gsp.ro.

8.600 de bilete sunt disponibile pentru fanii dinamoviști

De menționat că în acest moment a fost deschis și inelul 3 al stadionului pentru suporterii „câinilor”.

Estimez că vor fi între 25.000-30.000 de spectatori Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, la Prima Sport

Înaintea acestei partide, FCSB se află pe locul 9, cu 24 de puncte, în timp ce Dinamo ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 34 de puncte.

Câți spectatori au fost la ultimele 5 Derby de România

Data Meciul Spectatori August 2025 Dinamo - FCSB 4-3 23.215 Mai 2025 FCSB - Dinamo 3-1 37.073 Martie 2025 Dinamo - FCSB 1-2 31.476 Februarie 2025 FCSB - Dinamo 2-1 30.157 Octombrie 2024 Dinamo - FCSB 0-2 45.469

În acest sezon, Dinamo e pe locul 2 în topul spectatorilor la jocurile de acasă, cu o medie de 13.000 de fani, lider fiind Craiova cu peste 14.000.

În schimb, FCSB e abia pe locul 5, cu o medie de 7.300, însă campioana n-a jucat pe teren propriu nici unul dintre cele două derby-uri bucureștene, cu Dinamo și Rapid, în fața cărora va evolua ca gazdă în această lună: sâmbătă cu Dinamo și pe 21 decembrie cu Rapid.

FOTO. Dinamo - FCSB 4-3

