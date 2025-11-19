Cătălin Țepelin Un comunicat dezgustător
Opinii

Cătălin Țepelin Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin
Publicat: 19.11.2025, ora 14:45
Actualizat: 19.11.2025, ora 14:52
  • O instituție publică, alimentată anual cu peste 7 milioane de euro de la buget, a publicat azi un comunicat care îți îngheață sângele
  • Violența împotriva sportivilor este validată, apărată, încurajată și transformată în emblemă a unui întreg club sportiv. Ireal!

Opiniile sunt libere, faptele sunt sacre.

Iată faptele: GOLAZO.ro a publicat recent filmări cu Camelia Voinea abuzându-și verbal și fizic fiica, pe actuala campioană Sabrina Voinea.

Imaginile sunt mai vechi și arată o copilă de 8-9 ani paralizată de frică și de durere, biciuită de pe margine de mama sa. Ele se adaugă altor mărturii, consemnate de jurnalistul Cristian Munteanu pe GOLAZO.ro, și care vorbesc despre abuzuri în serie.

Ce se aude pe înregistrările video:

„Mami, nu mai pot. Mă lovesc, mă dor toate. Nu mai pot!” / „Du-te dracu’! Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!” Schimb de replici între Sabrina Voinea și mama sa, în imaginile publicate de GOLAZO.ro

Vorbe grele, gesturi violente, agresiune în formă pură. Nici măcar Camelia Voinea nu a negat veridicitatea imaginilor din sala de gimnastică.

Printre reacții de dezgust, perplexitate sau revoltă, în inboxul mai multor redacții s-a înșurubat azi la prânz un mesaj atroce. Un club sportiv și-a comunicat public viziunea: teroarea în sala de sport este legitimă.

CSM Constanța, clubul la care sunt legitimate Camelia și Sabrina Voinea, s-a activat pentru a-și apăra sportiva și pe antrenoarea ei. Și a transformat demersul într-o adevărată demonstrație de cinism.

Mai jos, câteva pasaje revoltătoare din acest comunicat:

Cătălin Țepelin Un comunicat dezgustător Cătălin Țepelin Un comunicat dezgustător
  • „Campioanele Camelia și Sabrina Voinea sunt supuse unui nedrept linșaj mediatic bazat pe filmări cu o vechime de cel puțin zece ani”
  • „Atacul la cele două campioane, antrenoare și sportivă, mamă și fiică, este un atac la gimnastica românească”
  • Imaginile denotă o tehnică securistă de înregistrare pe ascuns, trunchiere și utilizare a materialului în funcție de interesele deținătorului, în cazul de față, după zece ani”.
  • „De ce acum, de ce nu atunci sau mai devreme, care este miza?”
  • „Constatăm, cu tristețe, că la peste trei decenii de la Revoluție, România încă este parazitată de astfel de practici, dar și de manipulatori fără scrupule”
  • „Clubul Sportiv Municipal Constanța condamnă aceste practici și atacuri, și solicită Federației Române de Gimnastică să ia măsuri ferme pentru protejarea valorilor mondiale care ne-au adus și ne aduc, în continuare, atâtea bucurii: Camelia și Sabrina Voinea”
  • „Camelia, Sabrina, nu cedați! Suntem alături de voi!”

Țineți minte, deci: dacă expui o agresiune, ești „securist mânat de interese ascunse”. Dacă o aperi sau o ignori, ești un bun cetățean, un iubitor al sportului și un protector al copiilor.

Năucitor și înspăimântător în același timp! Îți vine să te ciupești sau să-ți dai câteva palme. Nu, nu așa cum o făcea Camelia Voinea la antrenamente, cu micile gimnaste, ci ca să te convingi că nu ești prins într-o farsă monstruoasă. Deși, cum ai putea glumi când vorbim despre copii agresați?!

Așadar, o organizație sportivă care „își propune să ofere generației viitoare un mediu de dezvoltare modern și atractiv” validează violența, o ascunde în spatele unor dușmani imaginari și o transformă într-un motto al întregului club?

Clubul Sportiv Municipal Constanța a primit anul trecut 7,2 milioane de euro din partea administrației locale. Da, sunt aici zeci - sute de sportivi talentați, muncitori, dedicați. Și da, sportul are nevoie de finanțare, iar banii se întorc în sănătatea copiilor din oraș sau în performanțe care să pompeze mândria locală, importantă și ea pentru apartenență, implicare și atașament al oamenilor locului.

Dar cetățenii trebuie să finanțeze sau să înghită și cinismul, și cruzimea, și nerușinarea, și bătaia, și îngroparea valorilor unui sport decent făcut pentru oameni, nu pentru medalii cu orice preț?

Un copil zdrobit în numele unor performanțe obsedante pentru adulți e o rană care nu se vindecă. O durere care nu se prescrie. Când un copil plânge ar trebui să ni se strângă inima. Iar celor care validează violența în comunicate abominabile ar trebui să le crape obrazul. Dacă ar avea.

abuz gimnastica camelia voinea sabrina voinea CSM Constanţa
